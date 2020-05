Leder

Ny mulighet for Norwegian

FIKK STØTTE: Norwegians konsernsjef Jacob Schram fikk aksjonærenes støtte til sin krisepakke for selskapet. Foto: Frode Hansen

Et overveldende flertall av aksjonærene stemte for Norwegians kriseplan. Det betyr at flyselskapet er reddet på kort sikt. Skal Norwegian bestå i årene som kommer er store endringer uunngåelige.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Konkurranse i luftfarten gir forbrukerne større valgmuligheter når det gjelder rutetider, reisemål og pris. Norwegian har i mange år sørget for konkurranse innenlands og selskapet er blitt en viktig del av infrastrukturen i vårt langstrakte land. Norwegian har gjort det både økonomisk og praktisk mulig for langt flere nordmenn å fly direkte til et stort utvalg av utenlandske reisemål.

les også – Norsk luftfart kan være endret for alltid

Det er derfor en god nyhet at ledelsen i Norwegian har fått med seg obligasjonseiere, leasingselskaper og aksjonærer på kriseplanen for å redde selskapet. Det var en forutsetning for at Norwegian skal få tilgang på den statlige lånegarantien på inntil 2,7 milliarder kroner. Kassen er nesten bunnskrapt og flyselskapet trenger penger nå. Nå har Norwegian kjøpt seg tid for å restrukturere selskapet.

Internasjonal luftfart er i den dypeste krise noensinne. Den verdensomspennende corona-epidemien har satt de fleste fly på bakken og en stor del av de ansatte er permittert eller oppsagt. Alle flyselskaper sliter hardt med å klare seg gjennom krisen. Norwegian var særlig sårbare. Selskapet hadde en tung gjeldsbyrde og sto overfor store utfordringer lenge før corona-krisen stanset det meste av virksomheten.

les også Styrken i fellesskapet

Ved starten av 2020 hadde Norwegian 11 000 i jobb og 156 fly i luften. Norwegian hadde baser i flere land, fløy interkontinentalt og var stor utenlandsk aktør på amerikanske storflyplasser. For tiden er Norwegian redusert til et norsk selskap, med bare 200 ansatte på jobb og syv fly i drift. Det er nesten tilbake til start, den gang Norwegian tok opp konkurransen med SAS i Norge.

Norwegian planlegger å redusere flyparken med en tredjedel. Normal drift forventes i 2022. De mest høytflyvende ambisjonene om å bli et globalt lavprisselskap bør legges bort. Det viktigste nå må være å redusere gjelden, få inn frisk kapital og sette realistiske mål. Norwegian bør bygge på det som lenge var kjernevirksomheten, flyruter innenlands, i Skandinavia og etterhvert direkte til utlandet. Da kan Norwegian ha en fremtid.

Publisert: 04.05.20 kl. 16:05

Mer om Leder Luftfart Flyselskaper Coronaviruset Norwegian

Fra andre aviser