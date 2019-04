MØTER LITE MOTSTAND: Helsesykepleier Elisabeth Matre ved Sagene helsestasjon i Oslo forteller til VG at folk flest vil vaksinere seg. Foto: Frode Hansen

Alle bør ta vaksine

Nordmenn flest tar vaksine. Men i noen områder er dekningen så lav at det kan gi utbrudd av smittsomme sykdommer.

For å hindre spredning av meslinger bør 95 prosent av befolkningen være vaksinert. Og stort sett er dekningen god i Norge. Men noen steder skiller seg ut.

VG har analysert tallene og funnet at 77 norske kommuner ikke når anbefalt vaksinedekning for meslinger, en av de mest smittsomme sykdommene i verden.

En grunn er vaksinemotstand. Verdens helseorganisasjon ( WHO ) omtaler dette som en av de ti største helsetruslene i verden. Folkehelseinstituttet i Norge deltar i sosiale medier for å prøve å bekjempe uriktig informasjon om vaksiner.

For slikt er særlig alvorlig for de få av oss som av helsemessige grunner ikke kan ta vaksine. For disse er det ekstra viktig at alle andre vaksinerer seg.

Norge har i tillegg fått innvandrergrupper hvor mange ikke har hatt noe vaksinasjonstilbud som barn.

Det er nok en av årsakene til at dekningen er særlig lav i Oslo. Åtte av 15 bydeler i Oslo ligger under det anbefalte nivået, ifølge Folkehelseinstituttet.

Når vaksinasjonstallene blir for lave, står vi i fare for å få epidemier av sykdommer vi egentlig hadde utryddet.

I Europa ble mer enn 80.000 personer smittet med meslinger i 2018. Det er en tredobling fra året før og 15 ganger så mange som i 2016, ifølge WHO. Komplikasjonene som oppstår når man får meslinger, kan i verste fall medføre dødsfall.

I Norge står det heldigvis bedre til, vi har enkelttilfeller av meslinger, men så langt har vi unngått utbrudd. Vi har også fått bedre vaksinasjonsdekning de siste årene.

Dette skjer takket være god innsats fra helsepersonell. Her mener vi det er informasjon og godt folkehelsearbeid som må til, heller enn et vaksinepåbud. Det har vi lykkes med de siste årene, og den innsatsen må vi fortsette med.

Når farlige, smittsomme sykdommer nær sagt var utryddet, er det et stort tilbakeslag at disse nå er på retur i Europa.

Heldigvis finnes det en svært enkel og effektiv løsning. Alle som kan, bør vaksinere seg selv og ungene sine. For det som er farlig er å få meslinger og andre smittsomme sykdommer. Det er ikke farlig å ta vaksinen.

