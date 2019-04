I OLJEKNIPE: Ap-leder Jonas Gahr Støre før landsmøtet som innledes torsdag. Foto: Gisle Oddstad

Leder

Oljeindustrien skal ikke avvikles

Midt i stortingsperioden vakler Arbeiderpartiet i oljepolitikken. Her bør partiet stå fast.

Nå nettopp







En av de vanskeligste saken for Arbeiderpartiet som skal ha landsmøte i helgen, er olje- og miljøpolitikk. Et AUF-ledet opprør i partiet går inn for å verne de oljerike områdene utenfor Lofoten , Vesterålen og Senja, og altså gi et endelig nei til oljeboring her. De vernevillige delegatene til landsmøtet ser ifølge VGs opptelling fra mars ut til å være i flertall.

På motsatt side står partileder Jonas Gahr Støre som advarer mot varig vern. Han vil beholde kompromisset Ap inngikk på sitt landsmøte for to år siden, der en del av de naturskjønne og torskerike områdene foreslås vernet, mens resten foreslås konsekvensutredet med tanke på oljevirksomhet.

les også LO-topp vil verne Lofoten - men ikke i år

Også Aps sentralstyremedlem og Fagforbund-sjef Mette Nord, som tidligere har sagt at forbundet ønsker varig vern her, støtter Gahr Støre. Hun sier til Klassekampen at partiet ikke bør vingle i saken. Og at partiet ikke bør skifte standpunkt midt i perioden.

Og dette kompromisset var det partiet gikk til valg på. Det bør i det minste stå i inneværende periode, fordi det er dette velgerne har stemt på.

les også Equinor fikk inn 30.000 kommentarer etter «skrekkscenario»-rapport

I praktisk politikk vil det ikke bety noe hva Aps landsmøte vedtar i denne saken. Både høyre- og venstresiden i norsk politikk er avhengig av støtte fra småpartiene for å danne regjering. Og disse partiene stopper en hver plan om oljeboring utenfor Lofoten.

Men symbolpolitikk kan også være viktig. Og Ap bør som et ansvarlig styringsparti stå fast på at Norge ikke skal avvikle oljeindustrien, men gjøre det Støre sier, nemlig videreutvikle den.

les også Ikke rart ungdom er sure på oss

Å avvikle norsk, lønnsom oljevirksomhet er det suverent dyreste klimatiltaket Norge kan velge. Det vil nok heller ikke monne i særlig grad, fordi norsk olje ville blitt erstattet av olje fra andre land.

En verden uten olje er ikke mulig per i dag. Noen må produsere den oljen som trengs. Det er ikke bedre for klima at russerne, saudi-araberne og amerikanerne henter den opp.

Det vi må satse på er å utkonkurrere oljen. For det er slik vi skal redde klimaet. Og teknologiutviklingen som trengs for å få til det, den kan vi godt bruke mange oljemilliarder på.

Publisert: 03.04.19 kl. 03:02