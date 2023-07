Unmute video

Nesten umulig å leve uten smarttelefon

Kanskje skulle vi stoppet opp litt og spurt oss om det er så lurt?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SOPHIE AURLAND, lektorstudent og samfunnsdebattant

Kaveh Rashidi oppfordrer oss i sin kronikk i Aftenposten om å legge vekk mobilen i sommer. Jeg har kommet frem til det samme.

Personlig har jeg tenkt at det er på tide å kvitte seg med den på ubestemt tid. Derfor går jeg til Power og kjøper meg en NOKIA 130.

Jeg fikser dobbelt simkort så jeg kan bruke BankID til jeg får time hos banken.

Har børstet støv av mitt gamle kamera, fått meg ruterkort og annonsert til de det mest angår at jeg logger av, og at det blir vanskelig å tekste på så små knapper; nå kan vi endelig prate sammen igjen på telefonen i stede, hurra.

Jeg elsker det, og har som forventet fått blandet mottagelse, som seg hør og bør.

Det er derfor med et nytt blikk jeg studerer samfunnet vårt. Det er tydelig at vi i fellesskap gjør det stadig mer umulig å legge fra seg telefonen.

Hvis du ønsker det for sommeren må du belage deg på at du ikke kan lade bilen på kommunale ladestasjoner, at du må bestille maten din via vennene dine sine telefoner, at du ikke får tilgang på informasjon om kunsten i museene som ofte også gjemmer seg bak en QR-kode; det er i det hele tatt ganske mye du avskjæres fra.

Disse er i det store og det hele ikke å regne som særlig store utfordringer, for vi må sies å ha det godt når spørsmålet er om vi skal ha menyen på app eller papir. Jeg syns likevel det er viktig. Av andre årsaker enn de som står om liv å gjøre.

For jeg syns det er symptomatisk av tiden at vi uten å nøle aksepterer å bli mobilslaver så til de grader at man i stadig flere sammenhenger umyndiggjøres dersom man velger å avstå fra smarttelefonen. Kanskje skulle vi stoppet opp litt og spurt oss om det er så lurt?

Det blir i alle fall veldig vanskelig å ta den sommerpausen fra mobilen dersom man ikke engang kan bruke bilen sin for å komme seg på besøk til bestemor og bestefar eller hva enn man ønsker å gjøre med all den tiden man får når man ikke gir den til smarttelefonen.

Kunne du ha droppet smarttelefonen? Ja, det er lett Ja, men det hadde vært vanskelig Nei, det kommer aldri til å gå

Jeg kan leve med å bestille mat gjennom venninnens telefon.

Jeg kan også leve med å booke meg inn på guidet tur på kunst museum eller å få kjæresten til å lese hva som før sto på en plakat under bildet.

Jeg lurer likevel på om ikke vi gjør oss selv en bjørnetjeneste. For mens han leser for meg dukker det opp en notifikasjon som drar oppmerksomheten vekk i et lite sekund.

Konstante påminnelser om verden der ute, mens vi er her inne.

Der ute her inne, her inne der ute. Jeg ønsker meg bare å være til stede, gjør ikke du også det egentlig?