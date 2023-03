Kommentar

Dette gjør inntrykk

TALTE TIL LANDSMØTET: Trygve Slagsvold Vedum innledet Senterpartiets landsmøte i Trondheim fredag.

TRONDHEIM (VG) MS-rammede Trygve Slagsvold Vedums åpenhet er imponerende.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Uten manus. Sittende på en krakk. Etter å ha fått råd av kona, valgte han åpenhet.

Bare en håndfull personer i partiet kjente til partilederens alvorlige diagnose. I ledelsen var det lenge bare generalsekretæren som visste.

Men til det fullsatte landsmøtet i Trondheim, fortalte altså Trygve Slagsvold Vedum – finansminister og leder i regjeringspartiet Senterpartiet – om sykdommen sin.

I 2020 fikk han påvist MS.

Tilhørerne trodde det skulle komme en politisk nyhet. Noe om kraft eller skatt.

Så handlet det altså om et langvarig sykdomsforløp.

For det viste seg å være alvorlig da legen ringte ham i bilen midt mellom to arrangementer for tre år siden.

Og mens politiske kommentatorer har analysert opp- og nedturer etter helt andre parameter, hadde Slagsvold Vedum kramper og bivirkninger av medisin i perioden han var med i «Maskorama» på NRK.

Valgdagen 2021 startet han i en MR-maskin på Hamar. Ikke engang statsminister Jonas Gahr Støre visste.

MEDISINEN VIRKET IKKE: Trygve Slagsvold Vedum fikk bivirkninger i perioden han deltok som «Fugleskremselet» i Maskorama på NRK i 2020.

Det er tøft av Trygve Slagsvold Vedum å vise seg som sårbar og fortelle.

Folk flest er ikke maskiner.

Åpenhet er med på å bryte ned tabuer. Selv de aller blideste og mest optimistiske av oss, kan rammes av sykdom.

Og livet er heller ikke over til tross for en alvorlig diagnose. Vedums beskjed er at han fortsetter for fullt.

Sykdom er ikke noe politikere gjerne snakker om. De skal være så usårlige og sterke. Lidelser kan tolkes som svakhet. Donald Trump fikk sine leger til å underdrive hvor syk han var da han fikk covid.

Som Slagsvold Vedum også fortalte i sin tale, lå det strategiske vurderinger bak hans åpenhet.

Noen vil anklage ham for å søke sympati og skygge over de store utfordringene partiet står i.

På landsmøtet i 2021 skulle han bli statsminister. Det er det for å si det forsiktig ikke snakk om lenger.

Men til tross for halvering av oppslutningen, og til tross for at landsmøtet ble innledet av en klagesyngende Bjarne Brøndbo som ledet et kystbrøl mot lakseskatten – så hangler det og går.

Senterpartiet ligger på rundt seks prosent på målingene.

Partiet får ikke betalt selv om de innfrir valgløfter som reversering av politireform, domstolsreform og kommunereform.

Tidsånden har snudd etter krigen. Velgerne er ikke like opptatt av disse sakene lenger.

Samtidig jobber Sps partiledelse intenst for å dempe gemyttene.

Lakseskatten er utsatt til etter landsmøtet, mens to kraftnyheter ble timet til landsmøtet:

Regjeringen stanset torsdag en ny utenlandskabel til Skottland. Og samme dag strupte de eksporten i kraftkabelen til Storbritannia.

Det første selges inn som et viktig politisk grep, men det var en ren formalitet. Alle visste at en ny kabel var uaktuelt.

Det andre er ikke noe Norge har gjort på egen kjøl, men et svar på at britene har strupt eksporten til oss i et halvår allerede.

Og til tross for mye snakk om ta tilbake den nasjonale kontrollen over kraften, virker partiledelsen overordnet å støtte status quo. De fremstiller strømstøtten som å ta nasjonal kontroll.

Det er nesten parodisk hvor vanskelig det er å få partifolk til å si noe selvkritisk fra partiets indre liv.

Til tross for at drivstoffprisene går til himmels, at maten er rekorddyr, at alle kan se at regjeringen vakler, så tar de på seg modige fjes. Til og med på bakrommet er partitoppene som åleglatte biljardkuler.

De sier stemningen i partiet er god, at statsministeren er flink, at Vedum er solid og at kraftkrisen nærmest er løst – hør, vi har jo makspris nå.

Og det er ikke fordi alle i partiet elsker hverandre eller at de ikke har tradisjon for personstrid. De har hatt mange slåsskamper i Sp.

VISSTE HELLER IKKE: Statsminister Jonas Gahr Støre ble først fredag kjent med finansminister Trygve Slagsvold Vedums diagnose.

Men de ulike fløyene virker å ha roet seg under Vedum, som tok over et parti i krise med fire prosent på meningsmålingene.

Sp er altså vant til å være enda mindre. Det er Arbeiderpartiets tall som er full katastrofe.

Den store forskjellen er at det virker som sosialdemokratene driver mest med personstrid. Mens i Sp krangler de om politikk.

Det som er av smålig kjekling, sladder og kniving i Sp, kommer i mindre grad ut.

Det er nesten bare Trygve Slagsvold Vedum som snakker om annet enn politikk for tiden.

Og at han var så personlig, det står det respekt av.