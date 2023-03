NY ALLIANSE: – Det er ikke hver dag Frp og Venstre står alene sammen på borgerlig side i en så viktig og alvorlig sak, skriver kronikkforfatterne.

Nei til statlig masseovervåking

Dersom PST gis myndighet til å overvåke og lagre alt innbyggerne gjør på internett, vil det utgjøre det største tilbakeslaget for personvernet og ytringsfriheten i moderne historie.

PER-WILLY AMUNDSEN, stortingsrepresentant (Frp)

INGVILD WETRHUS THORSVIK, stortingsrepresentant (V)

Regjeringen Støre foreslår å gi PST adgang til å lagre absolutt alt vi nordmenn måtte skrive, kommentere og laste opp av videoer, lyd og bilder på internett i opptil 15 år. Det spiller ingen rolle at du er helt lovlydig og aldri har gjort noe galt.

Det er ingen begrensinger, selv ikke opp mot barn og unge. Alt du gjør på det åpne internett kan potensielt bli brukt mot deg i flere år senere.

Begrunnelsen for det inngripende lovforslaget er forebygging av terror. Tanken er at med masseovervåking av befolkningen vil PST kunne gi mulighet for utarbeidelser av analyser og etterretningsvurderinger. Dette skal i all hovedsak skje med maskinell læring, eller såkalt kunstig intelligens.

Men slik forslaget ser ut nå, vil det med ny teknologi være mulig å identifisere enkeltpersoner. Informasjonen vil senere kunne bli gjenstand for undersøkelser og straffeforfølgning fra PST. De vil få så vide tilganger til å hente inn sensitiv informasjon om hver og én av oss, at det ikke står i stil til formålet om bedre analyser.

I Norge er vi ikke ukjente med politisk overvåking. Det ble en stor nasjonal skandale etter at det ble kjent at Politiets overvåkingstjeneste (POT), ulovlig hadde overvåket og samlet inn store mengder informasjon om en rekke politisk engasjerte mennesker på venstresiden gjennom flere tiår.

Rapporten førte til at mange tusen mennesker søkte om å få tilgang til «sin mappe» hos overvåkingspolitiet. Tusenvis fikk innsyn i sine mapper og hundrevis fikk økonomisk erstatning grunnet myndighetenes ulovlige overvåking.

De utvidede fullmaktene regjeringen foreslår, vil kunne gjøre at alle norske borgere helt lovlig får en digital «mappe» på seg, som oppdateres hver gang man gjør noe på internett. Den vil være langt mer omfattende enn mappene på 70- og 80-tallet.

Datatilsynet påpeker at forslaget vil gi en «tilnærmet ubegrenset mulighet til å kartlegge norske borgeres meninger, politisk ståsted, legning og helse». Med andre ord et kraftig inngrep i retten til privatliv og svært skadelig for ytringsfriheten, tankefriheten, informasjonsfriheten og personvernet.

Internett er en stadig viktigere arena for utveksling av tanker og meninger, og vi lever større deler av vårt liv på internett enn tidligere. Overvåkning av internett vil kunne medføre at vi unngår å søke kunnskap eller delta i fellesskap fordi vi er usikre på hvordan vi blir oppfattet.

For loven åpner også for at alt du søker etter på internett kan overvåkes og lagres, selv om dette vil kreve samarbeid fra tjenesteleverandørene før det eventuelt implementeres.

I Datatilsynets personvernundersøkelse fra 2019/2020 svarte 16 prosent at de har unnlatt å delta i en debatt i kommentarfelt eller på Facebook fordi de er usikre på om myndigheter som politiet, PST eller etterretningstjenesten kan få tilgang til informasjonen.

Dette kalles nedkjøling – at folk vegrer seg for å uttrykke seg, dele meninger og søke informasjon på internett når de vet at myndighetene følger med.

Et stort rødt flagg er at ingenting i dette forslaget vil kreve tillatelse eller kontroll fra en uavhengig domstol. PST er ikke utelukkende en etterretningstjeneste, men også et politiorgan. Hvis forslaget blir vedtatt, vil de kunne bruke den innsamlede informasjonen til etterforskning av lovbrudd, uten at noen kan kontrollere at det foregår på riktig vis.

I dag har vi en viktig sikkerhetsventil i at politiet må ha godkjenning av en domstol, før man kan bruke skjult etterforskning og innhenting av informasjon. Politiet må først sannsynliggjøre ovenfor en objektiv dommer at de har en god grunn til å krenke en persons privatliv og integritet, før de får tillatelse til å gjøre det. Dette lovforslaget vil i prinsippet gi PST blankofullmakt til å krenke alle nordmenns privatliv kontinuerlig, i all fremtid.

Det er ikke hver dag Frp og Venstre står alene sammen på borgerlig side i en så viktig og alvorlig sak. For selv om vi ofte har ulike tilnærminger for å løse samfunnsproblemer, har vi en felles forståelse for hvordan demokratiet fungerer og hvor essensielle ytringsfrihet, tankefrihet og informasjonsfrihet er.

Det er ikke praktisk mulig å ha et velfungerende demokrati uten disse frihetene.

Disse frihetene trues nå på det mest grunnleggende av PSTs og regjeringens ønske om å overvåke hver og en av oss, i tilfelle vi kanskje skulle finne på noe ulovlig en gang i fremtiden.

Å søke etter sannhet og kunne gjøre opp sin egen mening og uttrykke den fritt er en forutsetning for ytringsfriheten. Men når du vet at menneskene som kontrollerer voldsmonopolet når som helst kan finne ut av alt du har sagt og gjort på internett flere år tilbake i tid, vil det legge både bevisste og ubevisste begrensinger på oss alle.

I hvilken grad vil folk ta risikoen ved å mene noe utenfor det som er gjengs akseptert, dersom man vet at maktapparatet følger nøye med? Hva skjer med sensitive opplysninger om oss, som helsestatus, politisk eller religiøs tilknytning eller seksualitet, for eksempel?

Kanskje har vi ingenting å frykte med dagens regjering og ytringsklima. Men vil vi kunne si det samme om 10 eller 20 år?

Poenget er at masseovervåkning på et på et så ekstremt nivå som foreslås, til syvende og sist ikke vil skjerme noen. Det vil gi samfunnet og den offentlige debatten en nedkjølingseffekt vi aldri tidligere har sett maken til. Det er også en av de sterkeste bekymringene fra faginstanser som Datatilsynet, Tekna, Advokatforeningen og Norges institusjon for menneskerettigheter.

Fremskrittspartiet og Venstre mener vi ikke kan akseptere statlig masseovervåking av alle borgere. Det er illiberalt og antidemokratisk at myndighetene skal ha total kontroll over hva alle til enhver tid måtte si, mene og gjøre på internett.

For det er en fundamental logisk brist i at vi som samfunn vil få mer trygghet ved å gi fra oss helt grunnleggende individuelle friheter.