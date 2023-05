Kommentar

Vi vet ikke nok om Pride og terroren

Sårene etter Pride-terroren kan ikke leges uten at vi får vite mer, også om Etterretningstjenestens rolle. Det var de som visste mest på forhånd.

Kunne drapene i Oslo natten før den store Pride-feiringen i juni i fjor vært unngått? Det vonde spørsmålet blir enda mer presserende etter VGs avsløringer av samtaleloggene mellom en agent for e-tjenesten og en norsk islamist i forkant av terroren.

Spørsmålet er om etterretningstjenesten i denne konkrete saken har gått for langt i å oppfordre til terror. Om de i iveren etter å kartlegge hva som var på gang, og hvem som sto bak, faktisk gjorde seg selv delaktig i det som skjedde.

«Ikke riktig»

I samtaleloggene kan vi lese i klartekst hvordan en etterretningsagent via en norsk islamist langt på vei oppmuntret til en terroraksjon i Skandinavia. E-tjenesten visste at det dreide seg om noen i Arfan Bhattis krets, og at aksjonen antagelig var nært forestående. Dette var bare få dager før Pride, den store festen for alle landets skeive.

Men e-tjenesten delte ikke alt den visste. Det vet vi nå, selv om vi ikke vet hva de faktisk holdt tilbake. E-tjenesten sier selv at den delte «all relevant informasjon», «fortløpende» med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Nylig avgått nestleder i PST, Hedvig Moe, avviser dette.

– VG har publisert ganske mye informasjon som forelå før angrepet 25. juni. Det har blitt skapt et inntrykk av at PST hadde den informasjonen. Det hadde vi ikke. Det er ikke riktig, sa Moe nylig i et intervju med VG.

Må samle trådene

Det var folk i PST som før angrepet kjente til trusselen Bhatti hadde lagt ut på Facebook kort tid i forveien, om å drepe homofile. PST var også klar over at Bhatti kjente Zaniar Matapour, mannen som endte med å drepe to og skade enda flere med skuddene natten til 25.juni i fjor. Likevel igangsatte ikke PST spaning eller andre tiltak da de i dagene før angrepet fikk det e-tjenesten omtaler som «all relevant informasjon».

I dagene etter terroren ble Oslos gater fylt med blomster.

Etterretning handler om å samle trådene, om å se ting i sammenheng. Det fortutsetter at alle som trenger det, har tilgang på nødvendig informasjon. At de ulike delene av de hemmelige tjenestene deler det de vet. Samarbeider. Stoler på hverandre.

At ressursene finner hverandre, som det het i Gjørv-kommisjonens rapport, som kom etter terroren 22.juli 2011. Den ble oppnevnt av regjeringen, og fikk i oppgave å granske alle sider av beredskapen, både før, under og etter angrepet. Politi, helsevesen, etterretning og alt annet.

Politiets eget utvalg

Dommen var nådeløs den gangen. Ingen tvilte på at hver stein var snudd. Vi visste at kommisjonen hadde fått innsyn i alt den trengte, og at alle aktører hadde måttet svare på alle spørsmål. Helt opp til statsministeren og hans statsråder.

Etter Pride-terroren er det politiet selv som har satt ned et evalueringsutvalg. Opprinnelig ble det opplyst at både PST, politiet og etterretningstjenesten skulle granskes. Men brått var e-tjenesten ute av utvalgets oppdrag. E-tjenesten har levert en egen skriftlig redegjørelse som utvalget har fått. Men denne tjenesten blir ikke undersøkt på samme måte som politiet og PST.

E-tjenesten jobber med trusler utenfra, utenfor landets grenser, og fra utenlandske aktører. De samarbeider ofte tett med andre lands etterretningstjenester. Forholdet til disse, fortroligheten og delingen av informasjon dem imellom, er en viktig grunn til at de er tilbakeholdne med å dele det de holder på med. Det kan være et gyldig argument. Men det må ikke brukes i utide. Da svekkes den tilliten de er helt avhengig av.

Uheldige kulturer

De beskytter også arbeidsmetodene sine, og er opptatt av å opptre på måter som gjør at de kan holde skjult både kilder og hvordan de jobber. Tidvis kan det stå om liv og død. Men deres hemmelighold og vår aksept for det, hviler på at vi kan ha tillit til at de følger de lovene og reglene de er pålagt. At de opererer innenfor rammene de er gitt.

Nylig avgått nestsjef i PST, Hedvig Moe, har avvist e-tjenestens påstand om at PST fikk det de trengte av informasjon.

Det finnes mange eksempler, både historisk og rundt om i verden i dag, på at det utvikler seg uheldige kulturer innad i tjenestene. At de ser sin egen virksomhet som så viktig at den er hevet over lover og regler andre må følge. Mange steder er det også ofte et anspent forhold mellom forsvarets etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjenester.

Jobber for å holde Norge trygt

Forsvarskommisjonen som nylig ble lagt frem, er opptatt av at trusselbildet er helt annerledes i dag enn det var for bare noen tiår siden. Det er ikke like lett å skille mellom trusler som kommer innenfra og utenfra. De gamle barrierene er i ferd med å viskes ut.

Lederen for Forsvarskommisjonen, Knut Storberget, mener dette må få følger for hvordan vi organiserer vår beredskap og våre sikkerhetstjenester. Han er opptatt av at forsvaret og sivilt politi må kunne bistå hverandre mye tettere i fremtiden, både i møte med terror og andre trusler.

Folk går på jobb hver dag, både i PST og i Etterretningstjenesten, for å holde Norge trygt. Vi er helt avhengig av at de klarer å samarbeide. Særlig nå. Det er også avgjørende at de har vår tillit. Nøkkelen til det er åpenhet. Det gjelder også etterretningstjenesten. Så langt det lar seg gjøre.

