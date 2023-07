VIL AVVIKLE VAR: – Det kan hende teknologien utvikler seg slik at presisjonen ved VAR-dømming blir dramatisk bedre. I så fall får vi ta en ny vurdering. Frem til da ønsker Vålerenga Fotball Elite at vi avslutter dette eksperimentet, skriver Tuva Ørbeck Sørheim.

Det VAR ikke verdt det

VAR ødelegger kampopplevelsen for de lojale på tribunen som støtter klubbene sine i tykt og tynt.

TUVA ØRBECK SØRHEIM, styreleder i Vålerenga Fotball Elite

På søndag møtte 5600 mennesker opp i solskinnet i Skien for å se fotballkampen mellom Odd og Vålerenga. En fotballkamp varer i 90 minutter.

På Skagerak Arena tilbrakte publikum 10 minutter og 30 sekunder av disse 90 med å stirre tomt ut i lufta uten at det skjedde noe som helst.

I to omganger ventet vi på dommerens VAR-avgjørelse. Ventet og ventet og ventet – på at seminaret i VAR-rommet skulle avsluttes.

Slik man har ventet på Nadderud, på Marienlyst og på mange andre norske eliteseriearenaer tidligere i år.

De eviglange VAR-avbruddene er ødeleggende for kampopplevelsen, noe norske supportere har understreket i tallrike protester.

Altfor lang tid brukes på å studere millimeters avvik, og ofte virker ikke avgjørelsene mer overbevisende etter VAR-dommen, tidvis heller tvert om.

Høsten 2021 bestemte styret i Norges Fotballforbund (NFF) at VAR skulle innføres i Eliteserien fra og med årets sesong. Klubbene ble involvert i prosessen gjennom vår interesseorganisasjon, Norsk Toppfotball (NTF).

Vålerenga Fotball Elite stemte den gang for å innføre VAR, i likhet med de andre toppklubbene, bortsett fra Lillestrøm Sportsklubb.

Bakgrunnen for at Vålerenga gikk inn for VAR, var tanken om at VAR kunne bidra til å unngå kampavgjørende feil, og for å holde tritt med den internasjonale utviklingen.

Nå ser vi i stedet at VAR i flere tilfeller bidrar til nye kampavgjørende feil. Videre ser vi at den norske gjennomføringen av VAR på ingen holder måte internasjonalt nivå.

Supporterne var tidlig ute med å advare mot at norsk VAR ville bli en billig versjon som ikke ville fungere tilfredsstillende. Etter halvspilt sesong ser vi at de hadde rett. Vi tok feil.

VAR ødelegger kampopplevelsen for de lojale på tribunen som støtter klubbene sine i tykt og tynt. Fotballen svikter de som aldri svikter fotballen når jakten på mest mulig rettferdighet trumfer andre hensyn.

Det kan hende teknologien utvikler seg slik at presisjonen ved VAR-dømming blir dramatisk bedre. I så fall får vi ta en ny vurdering.

Frem til da ønsker Vålerenga Fotball Elite at vi avslutter dette eksperimentet.

Det er ingen skam å snu når man ser at noe ikke fungerer. Vi oppfordrer de andre klubbene i Eliteserien til å ta en ny vurdering om deres standpunkt om VAR.

Sammen kan vi rette opp feilen vi begikk høsten 2021.

