Studietips: Det jeg skulle ønske jeg visste

Ny student? VG har spurt unge om å komme med sine beste tips.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

HEGE ANKARSTAD, Student ved Veterinærhøgskolen, deler studie-tips på TikTok @hege_ankarstrand

Her er mine beste tips til deg som er ny student i høst.

1. Først og fremst: bli med på fadderuken! Fadderuken legger et veldig viktig grunnlag for mange vennskap. Men: Sett egne grenser, og respekter andres.

Fadderuken skal være mer enn bare alkohol og festing - det handler først og fremst om at du som ny student skal bli kjent med universitetet og få en trygg arena der du kan raskt skaffe nye venner med samme interesser som deg.

2. Sett realistiske mål for leseøktene dine. Lesing tar tid og krefter, og du bygger deg opp en slags «kondis» med lesing.

I starten vil det være tøft, vanskelig og du blir sliten, men så går det litt lettere etter hvert. Trikset er å jobbe jevnt ut over hele semesteret, og du vil takke deg selv mot eksamen med at du allerede har gode notater på fra før.

DU VIL TAKKE DEG SELV: Trikset er å jobbe jevnt ut over hele semesteret, skriver Hege Ankarstad.

3. Jobb godt med forelesninger. Jeg pleier å sette meg inn i det som skal foreleses i på forhånd, og danne et lite bilde på hva emnet handler om. Dette kan gjøres ved å skumlese presentasjonen eller se på relevante youtube-filmer.

I timen prøver jeg å ha fokus på det foreleseren sier muntlig, og skriver ikke ned det som står på selve presentasjonen, for den har du jo tilgjengelig allerede. I tiden etter forelesning, skriver jeg notatene om til mine egne ord så jeg selv forstår stoffet.

4. Hvis du havner bakpå, ikke gi opp. Fortsett å jobb videre. Det du har gått glipp av kan du se på nærmere eksamensperioden.

En måte å jobbe mot eksamen, er å ha fokuset på de temaene du sliter mest med først. Deretter jobbe med det du føler jeg har relativt god kontroll på, og til sist jobber med det du tok ganske fort. Dette kalles trafikklys-metoden, rød-gul-grønn. Husk: Du må ikke kunne absolutt alt av pensum.

«Får du E så er du med» er et kjent ordtak blant studenter. Likevel så vil det noen ganger kreves et visst snitt for å gå videre med f.eks. master eller å dra på utveksling, men det må man sette seg inn i på forhånd.

Lykke til!

