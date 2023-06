BLE OVERRASKET: – Jeg trodde de fleste hadde innsett alvoret av psykiske lidelser, skriver Ingeborg Andersen (20).

Jeg er ikke bare «litt engstelig»

Jeg har aldri følt på skam over at jeg har en angstlidelse. At voksne mennesker i kommentarfeltene prøver å endre på det, bekymrer meg.

INGEBORG ANDERSEN (20), student

For en stund siden stilte jeg opp i en NRK-sak om sosial angst, og delte min historie om hvordan jeg fikk det bedre.

Jeg trodde de fleste hadde innsett alvoret av psykiske lidelser, og tenkte på det på lik linje med fysiske.

Men svarene og reaksjonene kom som et slag i trynet.

I kommentarfeltene ble opplevelsene mine bagatellisert. En voksen mann omtalte historien min som «kvalm og provoserende». Det sier noe om at vi har en vei å gå i samtalen om psykiske lidelser.

Ingen trenger å fortelle meg at det er forskjell på angst og engstelse. Det er jeg fullt klar over.

For når jeg skrev i dagboken min som 15-åring at jeg var så sliten av angst at jeg skulle ønske jeg kunne slippe å våkne neste morgen, er det bare «litt engstelig?».

20–25 prosent av befolkningen i Norge lider av ulike angstlidelser.

Du kan ikke se på meg at jeg har angst, men jeg kan fortelle deg det.

Kanskje du da forstår at jeg har kjempet kamper du ikke kan sette deg inn i. Jeg har stått opp om morgenen så altfor mange ganger og visst at i dag tør jeg ikke gå ut av huset.

Jeg har sagt nei til venner jeg ønsker så inderlig å treffe fordi jeg er så redd.

Jeg har inngått avtale på avtale med lærere så livet skal bli lettere å leve, men så ble det bare vanskeligere.

I 2019 fikk jeg tilbudet om å starte i en ungdomsgruppe som jobber mot angst og tvangslidelser gjennom eksponeringsterapi. Gruppen heter RISK, og ble startet opp ved Agder Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Eksponeringsterapi er omdiskutert, noe jeg kan forstå når enkelte presterer å kalle det en «quick fix».

Hvis det hadde vært en enkel løsning hadde flere benyttet seg av den, men den er ikke enkel, den er beinhard.

Hadde det ikke vært for at noen lærte meg å tro på meg selv når jeg sier at jeg ikke kan dø av angsten, kunne det jeg skrev i dagboken min blitt en realitet.