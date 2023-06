DEBATTEN PÅ NRK: Erling Borgen og Mariette Lobo i Fredsinitiativet 2022 til venstre. Til høyre forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Frps Christian Tybring-Gjedde.

Fredsbevegelsens svik overfor Ukraina

Den norske fredsbevegelsen preges av et kolonialistisk tankesett: Vi vet – bedre enn ukrainerne selv – hva som er best for Ukraina.

BJØRN JOHAN BERGER, frilansskribent og styremedlem i Norsk-ukrainsk venneforening

KRITISK: – Høsten 2014 inviterte en samlet norsk fredsbevegelse til deres eneste politiske markering det året, «Nei til ny kald krig!» Beskrivelsen inneholdt kun kritikk av USA og NATO, skriver kronikkforfatter Bjørn Johan Berger.

I kjølvannet av det amerikanske flåtebesøket til Oslo avslørte norske atomvåpenmotstandere en tydelig slagside.

På Debatten 25. mai i år uttrykte de bekymring for om hangarskipet hadde med seg atomvåpen, men unnlot å fortelle at norsk fredsbevegelse ikke har vist nevneverdig bekymring for Russlands brudd på Budapest-memorandumet.

Budapest-memorandumet er en avtale fra 1994, der Russland, USA og Storbritannia bekreftet at de ville respektere Ukrainas suverenitet og eksisterende grenser.

De skulle avstå fra å true med eller bruke makt mot Ukrainas territoriale integritet eller politiske uavhengighet; ikke bruke våpen mot Ukraina annet enn i selvforsvar; avstå fra å bruke økonomiske pressmidler som undergraver Ukrainas suverenitet; og ikke angripe Ukraina med atomvåpen.

AVTALE: Daværende russisk president Boris Jeltsin, USA-president Bill Clinton, president Leonid Kutsjma i Ukraina og Storbritannias statsminister John Major skrev i 1994 under Budapest-memorandumet hvor de garanterte å respektere Ukrainas grenser.

Som motytelse ga Ukraina hele sitt atomvåpenarsenal til Russland – verdens tredje største med 1700 stridshoder. USA betalte flere hundre millioner dollar for gjennomføringen. Atomvåpenmotstandere må ha jublet, verden fikk et nytt atomvåpenfritt land.

20 år senere brøt Russland avtalen. Natt til 27. februar 2014 invaderte Putins «små grønne menn» Krymhalvøya, og snart var anneksjonen et faktum. Det var ikke bare et svik overfor Ukraina, men kan ha gjort eksisterende atomvåpenmakter mindre interessert i å ville kvitte seg med sine atomvåpen.

Man skulle derfor tro at atomvåpenmotstandere hadde gått til omfattende protester. Det skjedde ikke – de møtte det med taushet. Én av dem var Erling Borgens Nei til atomvåpen.

På Debatten fortalte Borgen at han hadde representert Nei til atomvåpen (NTA) da FNs generalforsamling i 2017 vedtok å forby atomvåpen.

Et debattinnlegg i Klassekampen 4. april 2014 setter dette i et underlig lys, for det eneste NTA var opptatt av etter anneksjonen, var om den ville gjøre Norge mer passive i arbeidet for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. NTA opplyste ikke om avtalen og Russlands avtalebrudd.

KJEMPER FOR EN ATOMVÅPENFRI VERDEN: Erling Borgen og Mariette Lobo i «Debatten» på NRK i mai i år.

I stedet skrev de at Ukraina hadde gitt fra seg atomvåpnene frivillig, påsto at atomvåpen ikke ville ha forebygget anneksjonen, og fremsatte en ytterst kontroversiell påstand om at «Ukrainas avvisning av atomvåpen som sikkerhetspolitisk instrument er et sterkt eksempel for andre.»

Kort sagt, NTA vil gjerne ha en atomvåpenfri verden, men syntes det var unødvendig å nevne at Russland hadde brutt avtalen som skulle beskytte et Ukraina uten atomvåpen. Denne holdningen skulle vise seg å bli betegnende for norsk fredsbevegelse.

Omtrent samtidig med debattinnlegget brøt Russland avtalen på nytt. Fra april 2014 begynte Russland å sende væpnet militært personell til Donbas; få uker senere også tunge våpen, inkludert missilet som skjøt ned passasjerflyet MH17.

På forsommeren eskalerte den russiske hæren med stikkangrep inne i Ukraina og kraftige artilleriangrep fra russisk territorium, og i august 2014 intervenerte de med overlegne regulære hærstyrker som på bare de to første ukene drepte over 1000 ukrainske soldater og sivile.

INVADERTE KRYM I 2014 invaderte russerne den ukrainske Krym-halvøya med soldater uten signalement. De har siden okkupert området. Bildet er fra Feodosia 23. mars 2014.

Siden har Russlands væpnede styrker deltatt i krigshandlinger i Ukraina, og de var avgjørende for at de såkalte folkerepublikkene overlevde og fikk ekspandert sine territorier.

Mye av dette ble dokumentert fortløpende, mens noe først ble kjent litt senere. I januar i år fastslo Storkammeret i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) at Russlands politiske, økonomiske og militære bidrag og innflytelse over «folkerepublikkene» i Donbas var så omfattende at de var å anse for å ligge under Russlands jurisdiksjon – fra da de ble opprettet 11. mai 2014 og frem til Putins fullskala-angrep i fjor.

Det sto uansett klart i 2014 at Russland også hadde brutt avtalen ved å rykke inn i Donbas, men heller ikke dette fikk atomvåpenmotstanderne til å reagere. På høsten 2014 inviterte en samlet norsk fredsbevegelse til deres eneste politiske markering det året, Nei til ny kald krig!

Beskrivelsen inneholdt kun kritikk av USA og NATO. Etter eksternt påtrykk felte de til slutt inn en setning om Russland, men ingenting om Budapest-memorandumet.

Parallelt med at regulære russiske hærstyrker sloss i Donbas, ble appellene avholdt foran Stortinget 1. oktober 2014. Ingen av talerne nevnte Russland. All kritikk var rettet mot USA og NATO.

Etterpå gratulerte de hverandre for innsatsen, blant annet SVs tidligere partileder Theo Koritzinsky, Anne Gerd Grimsby Haarr fra Nei til atomvåpen, Anne Marte Sundnes Skaland fra ICAN, Ingeborg Breines fra Det internasjonale fredsbyrået, Hedda Bryn Langemyr fra Norges Fredsråd og SVs daværende partileder Audun Lysbakken.

De møtte imidlertid ikke opp da det i 2014 og årene som fulgte ble avholdt demonstrasjoner foran den russiske ambassaden.

Samtidig som fredsbevegelsens passivitet i møte med Russlands overgrep fortsatte, spredte flere fredsorganisasjoner og en rekke personer i dens omland ukritisk russisk desinformasjon og konspirasjonsteorier. Russland ble ofte bokstavelig talt forstått, mens Ukraina ofte ble dehumanisert.

TIDLIGERE RØDT-LEDER: Marielle Leraand påsto det ar skapt et Frankensteins monster i Ukraina.

Daværende Rødt-nestleder Marielle Leraand påsto allerede i mars 2014 at det var skapt et «Frankensteins monster» i Ukraina.

Klassekampens Peter M. Johansen drev en form for kampanjejournalistikk til forveksling lik nettstedet til tidligere AKP-formann Steigan, der Majdan-opprøret ble fremstilt som et fascistisk statskupp, «folkerepublikkene» ble romantisert om til en «klassekamp» mellom forfulgte separatister og et høyreekstremt «Kiev-regime», mens Ukrainas advarsler om at Putin ville gjenreise Sovjetunionen ble gjort narr av.

Tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre var så misfornøyd med norske mediers negative fremstilling av Putin at han i 2017 skrev i Dagsavisen at «i konflikten i Ukraina er Putins Russland å sammenligne med nazistene, selv om de ekte fascistene i Ukraina sitter i og rundt den vestvendte regjeringen». Dette var bare toppen av isfjellet.

Rådsmedlem og tidligere leder for Norske leger mot atomvåpen (NLA), Mons Lie, meldte seg like godt inn i den prorussiske organisasjonen Folkediplomati Norge, ledet av daværende Rødt-medlem Hendrik Weber. De besøkte Krymhalvøya flere ganger, og i 2019 mottok de æresbevisninger hos den russiske ambassadøren til Norge.

MISFORNØYD: Tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre likte ikke norske mediers fremstilling og skrev i 2017 at de ekte fascistene sitter i Ukraina.

I oktober 2017 var de på Krym da det ble kjent at Nobels fredspris skulle gå til ICAN. Lie lot seg gratulere av russisk TV som nobelprisvinner, og han takket med å hylle Russlands anneksjon.

Et par uker senere skrev Lie i Klassekampen at sanksjonene mot Russland burde oppheves. Jeg spurte derfor et par ganger i avisen om NLA støttet et rådsmedlem som støttet Russlands avtalebrudd. Hverken Lie eller NLAs daværende leder Saima Naz Akhtar forholdt seg til Budapest-memorandumet eller ville fordømme Russland.

I fjor ble endelig Weber kastet ut av Rødt, mens NLA har latt Lie få fortsette ufortrødent som rådsmedlem. Forstå dette, den som kan.

Heller ikke fredsprisvinner ICAN (Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen) protesterte. Først i fjor våres – åtte år etter Russlands avtalebrudd, publiserte de en artikkel om Budapest-memorandumet. Paradoksalt nok fremstår den som et forsøk på å devaluere avtalens verdi.

Det er et diskusjonstema om sikkerhetsgarantiene fra USA og Storbritannia i memorandumet er folkerettslig bindende, men noen slik tvil gjelder ikke Russlands forpliktelse til å respektere Ukrainas territorielle integritet og uavhengighet.

ICAN burde ha vært opptatt av avtalens bokstav og ånd, og historiske betydning – og av det elementære faktum at Russland eklatant brøt begge deler.

Uavhengig av om det eventuelt ville ha vært uoverstigelig for Ukraina å bli en reell atomvåpenmakt, er det ikke riktig at avtaleteksten kun er basert på FN-pakten – slik ICAN fremstiller det som, for den er også basert på Helsingfors-erklæringen.

Mange i Ukraina var skeptiske til avtalen fordi de av gode grunner fryktet fremtidig russisk aggresjon. Ukraina var derfor meget opptatt av å få bekreftet fra Russland at de «i samsvar med prinsippene i Helsingfors-erklæringen, [ville] respektere Ukrainas uavhengighet og suverenitet og eksisterende grenser».

Det ser ut til at mange i fredsbevegelsen ikke har tatt innover seg at Russland dermed i realiteten bekreftet Ukrainas suverene rett til å inngå forsvarssamarbeid med hvem de vil.

I stedet har de diskutert høylytt om NATOs «ekspansjoner» var i strid med en ikke-eksisterende skriftlig avtale med Russland og om Krym «egentlig» var russisk.

På toppen av dette har altså en samlet fredsbevegelse møtt Russlands flere drastiske avtalebrudd overfor Ukraina med et skuldertrekk. Forståelsen for hvorfor Zelenskyj har uttalt at en mulig fremtidig fredsavtale må inneholde langt kraftigere sikkerhetsgarantier enn Budapest-memorandumet har vært varierende.

Sånn sett er det ikke overraskende at en del aktører i fredsbevegelsen det siste året har krevd fredsforhandlinger på et grunnlag som har fremstått som fullstendig løsrevet fra hva det er Ukraina faktisk står overfor.

Det smaker ikke så rent lite av et kolonialistisk tankesett: Vi vet – bedre enn ukrainerne selv – hva som er best for Ukraina.

I Klassekampen 2. mars 2022 oppsummerte Taras Bilous i den ukrainske venstreorienterte bevegelsen Sotsialnyj rukh det slik – og her spiller det liten rolle at historien om «løftene» til Gorbatsjov er litt annerledes enn sitatet antyder:

«Hvor mange ganger tok venstresiden i Vesten opp USAs uformelle løfter til den tidligere russiske presidenten Mikhail Gorbatsjov om Nato (‘ikke en tomme østover’), og hvor mange ganger nevnte de Budapest-memorandumet fra 1994, som garanterer Ukrainas suverenitet?»

I 2017 fortalte Erling Borgen at han skammet seg over at Norge ikke har underskrevet FNs atomvåpenforbud. Spørsmålet som naturlig reiser seg, er hvorfor fredsbevegelsen ikke skammer seg over å ha sviktet Ukraina – og dermed også ha sviktet seg selv.