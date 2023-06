RUSALLIANSE? – Sammen med Ap og Sp kan vi sikre politiet verktøyene de trenger for å avdekke rusbruk blant særlig unge, skriver Frp-toppene Listhaug og Amundsen.

Ungdom er ofrene for partienes legaliseringsiver

Narkotikabruken blant unge har eksplodert de siste årene. En del av ansvaret for denne utviklingen ligger på Høyre og andre partier som stod i spissen for en rusreform som skulle avkriminalisere bruken av narkotika.

Kortversjonen Narkotikabruken blant unge har økt kraftig de siste årene.

Frp legger deler av skylden på rusreformen som ble ledet av Høyre og andre partier.

Ung i Oslo-undersøkelsen viser stor økning i kokainbruk blant ungdom.

Frp mener avkriminaliseringen har bidratt til at unge tror det er lov å bruke narkotika og at det gir politiet færre verktøy til å forebygge slik bruk.

Flertall på Stortinget stemte ned forslaget om avkriminalisering, men Rusreformen har fortsatt hatt konsekvenser for politiets reaksjoner mot rusbrukere.

Frp inviterer Ap og Sp til å samarbeide for å bekjempe problemet og gi politiet tilstrekkelige verktøy for å avdekke rusbruk blant ungdom. Vis mer

SYLVI LISTHAUG, partileder i Frp

PER-WILLY AMUNDSEN, stortingsrepresentant (Frp)

Intensjonen var å hjelpe tunge rusmisbrukere, men resultatet er at vi ikke lenger fanger opp de unge som bruker narkotika.

Det fører til at de ikke får tidlig hjelp og øker risikoen for at de blir tunge rusmisbrukere med de tragiske konsekvensene det har for den enkelte og hele familien.

Norge er heldigvis blant landene i verden med minst narkotikabruk blant unge, men nye alarmerende tall og advarsler fra politiet viser at utviklingen går i helt feil retning.

I årets Ung i Oslo-undersøkelse kom det frem at hele åtte prosent av elevene på videregående i byen hadde brukt kokain det siste året.

Det er nesten en tredobling fra 2018. Politiet har lenge meldt fra om at mange unge tror det er lovlig å bruke narkotika.

Hva er det som har skjedd de siste fem årene som kan forklare en slik stor vekst i narkotikabruk blant de yngste? Hva er grunnen til at unge selv, helsepersonell som jobber med ungdom og politifolk fra hele landet melder om at narkotikabruken blant unge øker og det er blitt mer normalisert?

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet var en av dem som ropte varsko allerede tidlig i 2018 på bakgrunn av at flere politiske partier signaliserte at narkotikapolitikken skulle endres.

Det som har skjedd er at Høyre snudde i narkotikapolitikken og gikk fra forbud til avkriminalisering, som i realiteten betyr mer eller mindre legalisering.

Diskusjonen i forkant, fremleggelsen av Rusreformen og det som har skjedd etterpå har ført oss inn i dette uføret, der ungdommen er de som taper.

I 2018 ble Rusreformutvalget nedsatt, som skulle forberede en rusreform og de leverte sin rapport i desember 2019.

På tross av klare advarsler fra særlig politiet, la regjeringen våren 2021 en rusreform, der det ble foreslått blant annet å oppheve straffansvaret for bruk av narkotika og erverv og innehav av store brukerdoser med narkotika til egen bruk.

Regjeringen, med Høyre i førersetet, valgte å vende det døve øret til alle advarslene fra særlig politiet om å tillate personlig bruk og besittelse av narkotika.

Heldigvis var det et klart flertall på Stortinget med Ap, Sp og Frp som stemte ned de ytterliggående forslagene om avkriminalisering.

Alle partiene var enige om at tunge rusmisbrukere må få hjelp, men stortingsflertallet var sterkt bekymret for at unge som eksperimenterer med narkotika ikke kom til å bli fanget opp og tilbudt hjelp ved en avkriminalisering.

I ettertid av Stortingets klare nei til avkriminalisering har Høyesterett i flere dommer tolket stortingsflertallets ønske om å hjelpe tungt rusavhengige til at det må gis mildere reaksjoner for narkotika til egen bruk.

Riksadvokaten har fulgt opp disse dommene med nye retningslinjer til politiet, som har ført til en kraftig nedgang i politiets reaksjoner mot rusbrukere i alle aldre.

Politiets Fellesforbund har sagt at reglene fører til at politiet ikke lenger får forebygget overfor ungdom og unge nå tror narkotika er lovlig.

Tjenester som jobber med å følge opp unge som man er bekymret for på grunn av rusbruk opplever at mange færre ungdommer henvises til dem, til tross for at narkotikabruken øker.

Mange unge er nysgjerrige og vil tøye grensene, og signalet som viktige aktører, inklusive fremtredende politikere, har sendt dem er at narkotika ikke er farlig. Unge som eksperimenter med narkotika må få hjelp.

For å få til dette er en reell straffetrussel i en del tilfeller nødvendig for å få unge narkotikabrukere til å samarbeide om et opplegg for å få dem vekk fra denne løpebanen.

Vi kan ikke leve med den rådende rettstilstanden på området der politiet ikke får gjort jobben sin. Vi krever at politiet gis tilstrekkelige verktøy til å avdekke rusbruk blant unge og vi trenger en forpliktende kommunal oppfølging av unge narkotikabrukere.

Flere kommuner har i dag et godt forebyggende arbeid rettet mot unge som forsøker narkotika. Det tilbudet er nå i ferd med å ødelegges fordi politiet ikke avdekker ungdom som er i faresonen.

Det er heldigvis et klart flertall på Stortinget som ikke ønsker avkriminalisering av narkotika, som vi nå i praksis har fått. Dette flertallet må nå raskt brukes til å gi politiet nødvendige lovhjemler til å gjøre jobben sin.

Vi har ikke tid til å vente på regjeringens utvalg. Følger vi regjeringens fremdriftsplan vil sannsynligvis ikke lovendringer kunne vedtas av Stortinget før våren 2025.

Vi kan ikke leve med et tomrom så lenge, og med viten og vilje akseptere at ungdommer som kan hjelpes heller går til grunne.

Vi har ingen tid til å miste på å få gjeninnført en reell straff for bruk og besittelse av narkotika.

Vi inviterer derfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å sette seg ned sammen med oss for å stoppe denne utviklingen. La oss hente inn nødvendig ekspertise fra departementene og om nødvendig regjeringsadvokaten.

Sammen kan vi sikre politiet verktøyene de trenger for å avdekke rusbruk blant særlig unge.

Det skylder vi alle unge som nå står i fare for å bli tunge rusavhengige i fremtiden, fordi de ikke får hjelp i tide.