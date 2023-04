EVAPORERER SNART? – Jeg ser ingen annen råd enn at den dagen Twitter forsvinner, så får alle vi som kjenner hverandre her inne og liker hverandre på ordentlig, møtes til en heidundrende avskjedsmiddag, skriver Dagfinn Nordbø.

Hva skjedde med deg, kjære Twitter?

Folkene som jeg nevner i denne teksten, og en god del til, er alene grunnen til at jeg aldri kommer til å forlate Twitter, det kommer aldri til å skje, ikke før hele greia går ned i dunder og lyn.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

DAGFINN NORDBØ, tvitrer, forfatter og satiriker

De fleste tvitrere merker at noe har skjedd med Twitter det siste året, men hva er det spesifikt som har skjedd?

Det kommer an på tvitreren som ser, og som noen vet er det du selv som bestemmer hva feeden din inneholder. Twitter er hva du selv gjør det til.

Likevel, noe vet vi: En sjefsnarsissist overtok i fjor nettstedet til en latterlig overpris, har gitt en mengde nøkkelfolk sparken, tar betalt for såkalt verifisert konto, sender ut kryptofascistiske meldinger med jevne mellomrom og gjør diverse andre idiotier på daglig basis.

Derfor forlot mange Twitter ganske raskt, ikke minst annonsører, som hadde et omdømme å pleie.

Som tvitrer siden 2009 har jeg uansett hatt den store glede å følge med på Twitter som community, et fellesskap der du faktisk blir glad i folk, og da snakker jeg om mennesker du aldri har møtt og kanskje heller aldri vil treffe på i ditt liv.

Jeg husker spesielt en middag i 2010 der jeg inviterte tre tvitrere jeg ikke kjente, til middag hos meg, og de på sin side hadde heller ikke møtt hverandre.

Vi ble mette og fulle, alle sammen (vi vet hvem vi er), og det hele var et eksempel på at sosiale medier faktisk kan fungere – nettopp – sosialt.

En norsk tvitrer i København, heller aldri møtt, sendte meg en DM og lurte på om jeg ville låne leiligheten hans på Vesterbro et par uker i juli?

Det er noe old school internet over dette, pionerånden fra irc og andre tidlige fora ble med over til Twitter. En typograf tilbød meg en gang å brekke om hele manuset mitt gratis, da jeg for moro skyld skulle gi ut en miniroman.

Jeg har aldri møtt mannen, verken før eller siden. Men han gjorde strålende arbeid.

I tillegg til hjelpsomheten fra vilt fremmede, husker jeg også den tiden da tvitrere vi hadde mye kontakt med i feeden plutselig forsvant, og så fikk vi vite at han/hun var gått ut av tiden.

@bordsenius i en tragisk motorsykkelulykke på hans elskede Kreta, @coltringus av sykdom, og en heavyrockdame. Hvem var du? Vi kjente hverandre jo! Eller ikke.

Det fine var at flere av de kontoene ikke ble slettet, nei, de var fremdeles blant oss på en måte, noen ganger ble det på årsdagen sendt minneord fra de kontoene likevel, siden de er vedlikeholdt av barn eller slektninger.

Så nei, Kristin Clemet, og andre: Twitter er så visst ikke et kaldt og utrivelig sted. Det kan nok være røft for folk med blazerslagside eller brautende blårussatferd, og hvis man tvitrer på vegne av en liberalkonservativ tenketank er det heller ikke å forvente å bli tatt med pusehansker.

Ganske lenge har Twitter altså vært et sted der folk har holdt vennskap ved like, på avstand, men likevel.

Trenger jeg nevne at alle elsker @andersheger, Twitters eldstemann?

Han er jo blant de jeg leter etter hvis jeg går inn en kveld, han kommer gjerne ikke innpå før i ellevetiden, da gjerne med et spørsmål til forsamlingen om nymotens ting han som 133-åring ikke forstår seg på, eller et innspill til hva man skal mene om siste sesong av «The Mandalorian».

Alle følgerne hans elsker å erte @andersheger fordi han er gammel, noe han godmodig og humørfylt finner seg i, fordi han er jo det. Gammel.

Og hva med den spinnville blondinen @villvilje, som øser av sin sensualitet og livsglede ved å fortelle absolutt alt om sitt, om jeg må si det, tydeligvis lykkelige og ekstremt hyperaktive liv, langt ute i skauen med bål i bivuakken, i rasende fart på en diger motorsykkel eller temmelig vovede innrømmelser av fantasier om både det andre og det tredje.

At ingen har hanket henne inn i en TV-serie er en dyp forglemmelse, jeg vil si hun er hundre ganger mer interessant enn, la oss si, hardangergubbe med dynamitt og gravemaskin og sneip i munnviken.

Dama er hel ved, med det unntak at hun brenner absolutt hele tida. Si nei til TV @villvilje, vi elsker deg som du er! Twitters sol.

Disse folkene jeg har nevnt, og en god del til, er alene grunnen til at jeg aldri kommer til å forlate Twitter, det kommer aldri til å skje, ikke før hele greia går ned i dunder og lyn.

Men hva har altså skjedd? Min feed pleier å gi meg en ny tweet pr. sekund, og det skal noe til å henge med. Jeg har pleid å følge hele 6600 kontoer, ja jeg vet det er unormalt, men for min del er det en del av greia.

Høyt tempo, stor bredde. Så stusset jeg her en dag da tallet på kontoer jeg følger, har sunket med 1000.

Tusen kontoer jeg selv har valgt å følge, er borte vekk. Det må bety at det av den totale brukermassen må ha forsvunnet et temmelig stort antall tvitrere. Borte med vinden.

Jeg merker at feeden har blitt kjedeligere, tørrere og slappere. Borte er de gode dagene da du istedenfor en støyende tur på byen kunne sitte i hjemmet med et digert glass rødvin og livetweete Eurovision Song Contest, for eksempel. Selv det har dabbet av.

Jeg ser ingen annen råd enn at den dagen Twitter forsvinner, så får alle vi som kjenner hverandre her inne og liker hverandre på ordentlig, møtes til en heidundrende avskjedsmiddag.

Jeg koker maten.

Kanskje vi til og med kan kombinere det med å feire 143-årsdagen til @andersheger?

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post