Taxfree finansierer lufthavner over hele landet

VG går tydelig ut på lederplass og foreslår å fjerne hele taxfree-ordningen. Men avisen forenkler debatten.

ABRAHAM FOSS, konsernsjef i Avinor

Avinor driver de 43 statlig eide flyplassene i Norge. Et bredt politisk flertall har over tid vært enige om at Avinor skal være finansiert med disse inntektene: Avgifter som flyselskapene betaler for å bruke lufthavnene.

Kommersielle inntekter som butikker, restauranter, tilbringertjenester og annen virksomhet på eiendommene våre. Og inntekter fra taxfree-salg. Taxfree utgjør om lag 25 prosent av Avinors inntekter.

Avinor-modellen tjener Norge godt. Gjennom et statlig aksjeselskap sørger man for et robust og effektivt luftfartstilbud for hele landet, som ellers ikke ville ha vært økonomisk bærekraftig.

I normale tider trenger ikke Avinor bevilgninger over statsbudsjettet, til forskjell fra andre deler av samferdselssektoren. Avinor har vært organisert på denne måten i snart 20 år. På disse årene har Avinor maktet å utvikle og ruste opp infrastrukturen vår.

Modellen har sikret langsiktighet i styringen. Vedlikeholdsetterslep har vært et fremmedord. Det er gjort store investeringer i lufthavner over hele landet.

Vi står oss bra når man sammenligner service- og kostnadsnivå med lufthavner i andre land.

Gjennom pandemien har Avinor tapt om lag 14 milliarder kroner i inntekter. I den samme perioden er vi kompensert med om lag 7,4 mrd. over statsbudsjettet. Trafikken har nå begynt å ta seg opp igjen, men økonomien til Avinor er sterkt presset. Konsernet har gjennomført kraftige kutt i virksomheten.

Forslaget om kutt til taxfreekvoten vil i seg selv resultere i om lag 236 millioner kroner i reduserte inntekter. Skulle hele taxfree-ordningen falle bort, ville den selvfinansierende Avinor-modellen være død.

Man måtte finne helt andre måter å finansiere lufthavnstrukturen og flysikringstjenestene på i Norge.

Vi skjønner at det kan være ulike meninger om taxfree-ordningen. Når det likevel er politisk bestemt at inntektene fra ordningen skal finansiere en viktig del av norsk samferdsel, må det finnes et forutsigbart og sikkert alternativ på plass dersom ordningen skulle falle bort.

Hvis ikke vil man risikere at evnen til å opprettholde lufthavner i distriktene forsvinner. Vedlikeholdsetterslepet vil øke, og Avinor vil ikke ha evne til å utvikle og modernisere lufthavnene og flysikringstjenestene.

Forvaltningen av kritisk infrastruktur i samfunnet må være tuftet på langsiktighet. Avinor har også en klar ambisjon om å gjøre våre lufthavner fossilfrie innen 2030. Og vi skal være en offensiv tilrettelegger for bærekraftig luftfart.

Dette krever store investeringer, som også utfordres dersom inntektsgrunnlaget faller bort.

Luftfart er selve livsnerven i mange lokalsamfunn rundt om i landet. Vi har en politisk innført modell som fungerer utmerket til å drifte og utvikle infrastruktur for luftfarten i Norge.

Konsekvensen av stykkevise reduksjoner i Avinor sin finansiering, vil over tid redusere selskapets evne til å utføre sitt samfunnsoppdrag.

Det er en bekymring vi mener er viktig å få frem i en debatt som ofte forenkles, som på lederplass i VG.