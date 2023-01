ENDA EN KUR: – For meg må gjerne ekspertene spise så mye knekkebrød de lyster. Men ekte fagfolk som ønsker å gjøre noe for folkehelsen bør tenke grundig over hvilke signaler de sender, skriver kronikkforfatteren.

Fettskam og knekkebrød

Knapt er julepynten tilbake på loftet før det regner fettskam over oss. I år også. Hensikten er å spille på våre dårlige samvittigheter etter all feiringen. Det skader særlig de unge!

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ERIK RØED, forfatter og bonde

Starten på det nye året er livsstilsjournalistikkens høysesong i nettmediene, hvor professorer, ernæringseksperter, influencere, næringsdrivere og avisredaksjoner setter hverandre i stevne.

Noe av det som tilbys oss er åpenbar eller dårlig fordekt reklame, mens annet er skamløst klikkåte. En pirrende introduksjon lenker til nettmediets betalingstjeneste, og så sitter du i saksen.

Slike saker – som oftest om helsemat, trening og slanketips – er gjerne strategisk plassert høyt oppe på forsiden, forkledd som en tekst med et skinn av redaksjonelt over seg. Jeg sier skinn av redaksjonelt, fordi det er vanskelig å spore noe som ligner kritisk journalistikk over de sakene jeg har sett så mange av. Det er betenkelig, tatt i betraktning den flodbølgen av spiseforstyrrelser og kroppsrelatert psykisk sykdom samfunnet står i.

Derfor bidrar nettavisenes infotainment til at sårbare ungdom og unge voksne – med familier – rammes hardt: Hvor vi enn står eller går, vil noen fortelle oss at vi ikke holder mål. Vi er for tjukke, og det må vi gjøre noe med i januar hvert år. (Neste mulighet blir i første uken i juni, sånn at du skal kunne gå ned åtte kilo før badesesongen, en fin-fin rekruttering av en ny pulje anorektikere for spesialisthelsetjenesten.)

Les også Rask og trygg vektnedgang: Derfor anbefaler ekspertene knekkebrødkuren Knekkebrødkuren kan ifølge ekspertene brukes som en kickstart på en rask og trygg vektnedgang. Følger du den, kan du gå ned en til to kilo i uken.

På forsiden av VG har det den siste uken vært et bilde av en kar med professoroppsyn presentert som «ekspert», som skal hjelpe deg med å gå ned to kilo hver uke. Klikk på oppslaget, og du får se bilde av knekkebrød med noe grønt på, og noen linjer som forteller om fortreffeligheten ved «knekkebrødkuren». Det er alt jeg vet om den saken, for av gode grunner ønsker jeg ikke pluss-abonnement, portalen til VGs underholdningsavdeling. Er «eksperten» virkelig ekspert på knekkebrødkurer?, undrer jeg meg likevel.

Jeg har ingenting imot at VG forsøker å lokke noen småkroner ut av meg ved å pirre min nysgjerrighet. Taktikken er irriterende, men ikke på noen måte krenkende i seg selv. De fleste redaksjonsstyrte medier er kommersielle og trenger inntekter. Det er også greit at mye av det de produserer helt tydelig er underholdning.

De sakene som derimot gjør meg både sur og forbanna er de som – under dekke av å være journalistikk – kobler seg på kroppsindustrien og de mørke kreftene som korrumperer våre barns egenrespekt og kroppsidealer. Om du har spiseforstyrrelser tett på deg, som jeg har, blir slike saker som en realt skitten finger noen prøver å stikke inn i øyet på deg.

Les også Ny, effektiv slankemedisin: – Dramatisk effekt En slankemedisin som gir en vektreduksjon på minst 15 prosent, er nå mulig å få på resept.

Slike livsstilssaker gjør potensielt stor skade, rett og slett fordi redaksjonelt stoff har høyere opplevd troverdighet enn reklame-slogans og influenserfjas. Avisene blir slankeindustriens forlengede arm, og presenterer sakene som folkehelse og sunt liv. Etter min mening oppnår de aller mest å bidra til folkehelse, særlig for gruppen ungdommer og unge voksne.

Oppslag som er signert av en journalist har rett og slett større skadepotensial enn et slankemiddel merket som «annonse», og det bør farge saken og vinklingen den har.

Den gjensidige nytten som kroppsindustrien og nyhetsmedier med høy troverdighet har av hverandre, lar seg ikke skjule: VG tjener penger på underholdningsabonnementer, og «eksperter» får flere kunder til sin slanke- og treningsbusiness. Professoren får først og fremst ære og et langt liv.

Ingen argumenterer mot å leve et aktivt og mosjonerende liv, med balansert, sunt og variert kosthold. Det er ingen tvil om at det er oppskriften på gode og lange liv, forhåpentlig uten for mye ufortjent skamfølelse.

Det triste ved vår felles ørkenvandring i digitale medier er nettopp det at den trigger skamfølelsen vår. Vi skammer oss over hvordan vi ser ut, og hvem vi er. Vi blir fortalt at det er skamfullt å være tykk. Mekanismen inntrer lenge før vi når den typen overvekt som ødelegger fysisk helse, og som beviselig forkorter livet.

Skammen er driveren, og knekkebrødkurekspertene er der for å understreke den religiøse askesen du må gjennom for å kunne kaste skammen på dør.

SLANKEILLUSJONEN: – «Alle» vet at slankekurer hos de fleste bare virker en kort tid. Det kjennes muligens rått og urettferdig, som mye av naturen er, skriver kronikkforfatteren.

«Alle» vet at slankekurer hos de fleste bare virker en kort tid. Feltets fagbøker forteller at vi alle har et «kroppsminne», en idealvekt som ble etablert i unge år. Dette kroppsminnet vil forsøke å trekke deg tilbake til din naturlig tynne eller tjukke kroppsfasong når slankekuren er over for denne gang.

Det kjennes muligens rått og urettferdig, som mye av naturen er. Derfor er det viktig at alle med en seriøs agenda bidrar til at unge får en god start og et realistisk bilde av sin egen kropp, eller i det minste ikke bidrar til det motsatte.

Å få varig mens sana in corpore sana – en sunn sjel i en sunn kropp – krever nemlig mye mer enn knekkebrødkuren fra helvete. Da må vi ta vare på sjelen, vår psyke, vårt selvbilde og kanskje gjøre noe så vanskelig og omveltende som å ... leve med oss selv slik vi er.

Det er for de fleste krevende nok, når vi samtidig står til knes i oppfordringer om å se oss i speilet. Har du også hørt stemmen som sier «Disse kiloene er ikke bra for deg, og du bør spare andre fra å se deg slik også»? Til slike oppfordringer trenger vi ikke VGs eller Dagbladets bidrag.

For meg må gjerne ekspertene spise så mye knekkebrød de lyster. Men ekte fagfolk som ønsker å gjøre noe for folkehelsen bør tenke grundig over hvilke signaler de sender, og hvordan disse blir distribuert.