USUNT: – Mødre med et anstrengt forhold til kropp og mat, kan legge til rette for at barna får en unødvendig og destruktiv bevissthet rundt maten de spiser, skriver Selma Mogstad Leraand.

«25 under 25:» Skjerp dere, mødre!

Jeg vil komme med en påstand, som muligens kan provosere og gjøre at enkelte føler seg litt støtt: Veldig mange damer i voksen alder har et anstrengt forhold til mat.

SELMA LØVENDAHL MOGSTAD LERAAND, medforfatter av boken «Vår vei ut»

Og dette anstrengte forholdet kakles det gjerne om, helt uten selvinnsikt og prakkes på alle rundt seg.

Selv har jeg vært heldig og forskånet, og ikke opplevd dette med personlig. Men jeg har likevel altfor mange ganger hørt damer, og spesielt mødre, prate om at de «ikke kan spise sånn», som spiser lavkarbo eller glutenfritt eller sier de må slanke seg.

De blir besatt av å handle på allergi-hyllen i butikken med gluten- og laktosefrie varer, selv om alle blodprøver tilsier at det ikke er nødvendig. De kommenterer hvor utrolig mette de er etter å ha spist en halv porsjon middag. De spiser helst ikke kanelbolle, og om de tar en liten bit må de kommentere hvor usunt det er: «Ikke akkurat slankekost dette, nei.»

Og så kommenterer de hvor tykke de har blitt, og hvor mye strammere og slankere kroppen var da de var i 20-årene.

Én av ti unge på videregående lider spiseforstyrrelse viser en ny undersøkelse fra RASP. Det er skyhøye og bekymringsfulle tall, og må gjøres noe med.

Jeg tror at mindre snakk og styr rundt maten hjemme, kan hjelpe stort. Jeg må understreke at jeg er sterk motstander av påstanden om at det er «mor sin skyld» at et barn utvikler en spiseforstyrrelse; diagnostiserte spiseforstyrrelser ligger det mange ulike og komplekse faktorer bak, og det blir feil å legge skylden på enkeltpersoner eller episoder.

Men – likevel mener jeg at mødre med et anstrengt forhold til kropp og mat kan legge til rette for at barna får en unødvendig og destruktiv bevissthet rundt maten de spiser.

Jeg husker jeg hadde en venninne på barneskolen som kunne fortelle at moren hver dag kun spiste en salat av grønne blader og litt grønnsaker til middag, mens resten av familien spiste pasta, fisk, grateng og kjøtt. Det gjorde at venninnen min allerede i 11–12 årsalderen var opptatt av å holde kroppen ved like og ikke spise usunn mat.

Dersom barn hører begrepene karbohydrater, kalorier og slanking fra barnehagealder, og ser mamma spise annerledes mat – så er det ikke rart om de tar med seg det i bagasjen videre i livet.

MØDRES SLANKEPRAT:

Jeg utviklet anoreksi da jeg var 15 år, og slet med det i flere år. Dersom min mamma hadde drevet med slanking, nedlatende prat om maten på bordet eller spist annerledes mat enn de andre familien, samtidig som hun fortalte meg at jeg måtte spise masse, tror jeg ikke jeg hadde klart å ha ordentlig tillit til henne, og ville muligens vært syk fremdeles.

Det er først nå, etter jeg har blitt frisk fra sykdommen, at jeg har blitt så bevisst på disse damene jeg omtaler i denne teksten. Det å ha hatt en spiseforstyrrelse gjør at jeg veldig raskt får øye på andre med samme atferd rundt mat og spising som jeg selv hadde.

Det gjør meg lei meg å se damer på alderen til mamma som styrer med maten på en måte som utvilsomt går utover livskvaliteten. Det gir nok en viss boost og mestringsfølelse å se at en diett fører til at man går ned noen kilo.

Men jeg vet også at det er vanvittig mye energi, stress, planlegging og usikkerhet som går med i prosessen. Det høres så vanvittig slitsomt ut å leve sånn, og det er nok slitsomt for alle døtrene og sønnene som må vokse opp i den slags miljø også.

Jeg tror mange mødre frykter og avskyr den voksne kvinnekroppen. En voksen kvinne som attpåtil har født barn, vil ikke være stram i huden og slank som en 20-åring.

Det må man rett og slett bare innse, og leve med.

Det samme gjelder meg, og alle mine venninner om 25 år. Det kommer til å henge litt her og der, for oss også. Det kalles livet, og selv om det er ubehagelig å erkjenne, tror jeg skuldrene blir litt lettere og hjernen litt roligere om man klarer å akseptere det.

Vi har blitt så vant til å se på kroppen som noe rent estetisk, istedenfor funksjonelt. Tenk alt kroppen din er i stand til, og gjør for deg!

Du kan sove, stå, løpe, gå turer, smile, klemme, lese, snakke, løfte, le og til og med føde ekte mennesker. Du er heldig.

Så slutt med alt tullet og styret med maten, og sørg for å gi ungene dine et grunnlag for å ha et godt forhold til seg selv, kroppen sin og maten de må spise.