Leder

Dette kan ikke Putin ignorere

Russerne vender seg mot krigen i Ukraina. Det er et lyspunkt i en ellers mørk tid. Selv en autokrat som Vladimir Putin kan i det lange løp ikke ignorere at et flertall i folket ønsker forhandlinger fremfor krig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Før helgen offentliggjorde en uavhengige russiskspråklige nyhetstjenesten Meduza i eksil en meningsmåling som Kreml hadde bestilt, og som ikke var ment for offentliggjøring.

Her fremgår det at 55 prosent av de spurte ønsker fredsforhandlinger med regjeringen i Kyiv. Bare en av fire mener krigen i Ukraina bør fortsette.

Det oppsiktsvekkende er at folkemeningen har endret seg så raskt. I juli ville nesten seks av ti fortsette krigføringen, mens vel 30 prosent sa at tiden var inne for forhandlinger.

Meningsmålinger fra det uavhengige Levada-senteret i Russland er ganske samsvarende. Det bekrefter inntrykket av at det har skjedd et stemningsskifte i russisk opinion.

Vladimir Putin leder en digitalt regjeringsmøte 30. november.

Den viktigste årsaken er sannsynligvis den særdeles upopulære militære mobiliseringen som Putin kunngjorde i september. For mange russere er krigen i Ukraina kommet mye nærmere.

Nå er det familiemedlemmer som sendes til fronten. Og selv om sensuren er omfattende, lar det seg ikke skjule at tapstallene er svært høye og at de russiske styrkene er på vikende front.

Selv om krigen er blitt upopulær betyr det ikke at Putin har til hensikt å avslutte den.

Han trenger ikke å ta hensyn til folkets mening, slik ledere i demokratiske land må gjøre. Men regimet vil unngå at det blir store demonstrasjoner mot krigen, slik vi så i krigens første fase.

En ukrainsk soldat tar en pause etter å ha kommet tilbake fra frontlinjen nær Kherson 23. november.

Putin forsøker å legge ansvaret på vestlige land for at det ikke blir fredsforhandlinger. I en telefonsamtale med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sa Putin at Vesten førte en «destruktiv linje» ved forsyne Ukraina med våpen. Ifølge Putin fører vestlig støtte til at regjeringen i Kyiv ikke vil forhandle.

Det er Putin som ene og alene er ansvarlig for krigen og konsekvensene.

Det er hans brutale vinterkrig, med bruk av kulde som våpen, som skaper en humanitær krise. Putin startet krigen og kan når som helst avslutte den ved å trekke de russiske styrkene ut av okkupert land.

Bildet skal vise Vladimir Putin i samtale med angivelige soldatmødre i forbindelse med den russiske morsdagen i november. Møtet er blitt beskrevet som et propagandashow.

USAs president Joe Biden sa torsdag at han, etter samråd med allierte, er villig til å snakke med Putin dersom han faktisk er interessert i avslutte krigen.

Til nå har ikke Putin kommet med noe slikt signal. Putins talsperson Dmitrij Peskov avviste raskt det Kreml oppfattet som Bidens betingelser. Han la til at Russland er åpen for andre forhandlingsinitiativ.

Inntil videre fortsetter den forferdelige krigen.

Vestlige land bør alltid holde døren åpen for diplomati, men det må skje på Ukrainas betingelser. Det er Ukraina som er blitt angrepet. Det er ukrainsk land som er blitt okkupert av fremmede styrker.

Ukraina har ofret mye i kampen for frihet og selvstendighet, men vunnet internasjonal støtte og anerkjennelse.

Russland er blitt isolert, økonomisk og politisk, og har lidd store militære tap.

Putin får et problem når krigen fremstår meningsløs for stadig flere russere. Det gir grunn til et forsiktig håp om fred.