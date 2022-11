Kommentar

Skotsk selvstendighet er politikk – ikke juss

Drømmen om et selvstendig Skottland forsvinner ikke med en britisk høyesterettsdom som sier at skottene ikke får holde folkeavstemning om sin egen skjebne.

Tvert imot har den lite overraskende slutningen fra dommerkollegiet i Storbritannias øverste rettsinstans fyrt opp de separatistiske kreftene.

Mens London-kommentariatet og de etablerte partiene i hovedstaden hoverer over Det skotske nasjonalistpartiet SNPs nederlag i Høyesterett denne uken, kan reaksjonene nord for grensen tolkes helt motsatt:

Ifølge en meningsmåling torsdag ettermiddag, tatt opp etter domsavsigelsen, ville 51 prosent av skottene stemt SNP.

50 prosent sier dessuten at de ville stemt SNP ved neste parlamentsvalg, dersom dette førte til et selvstendig Skottland.

Dette er en fremgang siden målingen 10. oktober, da oppslutningen om uavhengighet hadde sunket ned på 40-tallet.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon.

Blant dem som ønsker løsrivelse fra England, fremstår Høyesteretts enstemmige avgjørelse som en bekreftelse på at dagens skotske selvstyre er en illusjon; et lydrike under Westminster – og at den frivillige unionen fra 1707 ikke er mer frivillig enn at den ikke kan forlates.

Som å ta inn på «Hotel California» i Eagles-klassikeren, hvor «du kan sjekke ut når du vil, men aldri dra herfra».

I så fall har Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon oppnådd akkurat det hun ville.

Det er slett ikke utenkelig.

Rett etter kjennelsen skrev Financial Times-spaltisten Stephen Bush i et nyhetsbrev at listen over politikere og kommentatorer som har undervurdert Sturgeon, er lang.

Selv førsteministerens motstandere lar seg imponere over hennes formidable evnene til å balansere ultranasjonalistenes krav om «løsrivelse nå!» og de moderates ønske om å la det ta den tiden det tar.

Den siste gruppen er i flertall, og de er egentlig ikke så opptatt av en folkeavstemning nå – den såkalte såkalte «Indyref 2».

Høyesteretts bastante nei passet derfor Sturgeons agenda bra.

Det er opplagt at SNP-lederen visste nøyaktig hva hun gjorde da hun fikk høyesterettsdommerne på Parliament Square i London til å vurdere om det skotske parlamentet, Holyrood, har myndighet til å skrive ut en rådgivende folkeavstemning om uavhengighet.

I seg selv en bragd, ifølge den skotsk-fødte sjefredaktøren i det konservative magasinet, Spectator, som – ut fra sitt unionist-ståsted – er redd taktikken kan lykkes.

Sturgeon er selv er jurist, og i egenskap av skotsk regjeringssjef kan hun lovverket som regulerer forholdet mellom nasjonene i Det forente kongerike Storbritannia og Irland bedre enn de fleste.

Hun visste hva som kom.

KONGELIG: Siden dronning Elizabeth døde på Balmoral i Skottland, fikk den skotske førsteministeren, Nicola Sturgeon, en ledende rolle i den rojale maktovertakelsen.

I den såkalte Scotland Act fra 1998, loven om regionale fullmakter og desentralisert maktfordeling, fremgår det at Holyrood ikke kan vedta lover i statsanliggender (som angår hele den britiske union), eller saksområder forbeholdt øyrikets nasjonalforsamling.

En nokså opplagt følge av disse begrensningene er at Skottlands parlament ikke kan legge til rette for vedtak som i ytterste konsekvens kan oppløse det forente kongeriket.

Holyrood kan ikke skrive ut folkeavstemning uten at statsministeren, regjeringen og Westminster gir sin tillatelse, har britisk høyesterett entydig slått fast.

Men det er jussen.

Skotsk separatisme handler ikke om det.

Løsrivelsen som skottene – i hvert fall halvparten av dem – ønsker seg, er ikke et juridisk spørsmål. Det er politisk.

Som all fredelig uavhengighetskamp, går også Skottlands vei til selvstendighet, hvis det er det Skottland vil, langs forhandlingssporet.

Siden britisk høyesterett har fradømt den skotske nasjonalforsamlingen muligheten til ensidig å skrive ut folkeavstemning i oktober 2023, har Nicola Sturgeon sagt at hun og SNP vil gjøre parlamentsvalget i 2024 til en «de facto» folkeavstemning om uavhengighetsspørsmålet.

De vil gå til valg med kun én sak: Et selvstendig Skottland.

Forutsatt at Sturgeon og separatistpartiene – det er tre av dem – får et tydelig nok mandat fra den skotske befolkningen, vil det etter hvert bli vanskelig for den britiske statsministeren, uansett hvem det er, å avvise problemstillingen på prinsipielt grunnlag.

Så lenge det grunnleggende prinsippet er demokratisk innflytelse.

Ved folkeavstemningen om skotsk uavhengighet i 2014 ble Storbritannias medlemskap i EU brukt som et hovedargument for å holde det EU-entusiastiske Skottland innenfor kongeriket.

55 prosent stemte mot løsrivelse, og fortsatt medlemskap i begge unioner.

Ved folkeavstemningen om brexit i 2016, stemte 62 prosent av skottene for å bli i EU.

Høyesteretts kjennelse betyr at Skottland ikke kan avholde folkeavstemning om sin egen skjebne. Skottenes folkevalgte organ, Holyrood, der et flertall er innvalgt på et program om uavhengighet, har ikke myndighet til å melde landet ensidig ut av den såkalte frivillige unionen.

Skottene kan i praksis ikke benytte sine demokratiske virkemidler for å uttrykke flertallets folkevilje (hvis det blir tilfellet).

Det er et høyst diskutabelt spørsmål om Skottland vil ha økonomisk rygg til å bære sin egen selvstendighet, og om full uavhengighet strengt tatt vil være i deres interesse.

Det kan også diskuteres om skotsk identitet lider så veldig under den britiske kronen. Enhver som besøker Skottland, blir både sjarmert og overveldet av det genuint skotske, og nasjonens evne til å ivareta og dyrke sin dypfølte kultur.

Det er likevel et større dilemma at London fortsetter å avvise en redelig debatt, gitt de nye forutsetningene etter brexit, som kan føre til at det blir umulig å nå frem med relevante innsigelser mot løsrivelse.

Da kan trykk-kokeren eksplodere.