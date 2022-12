SNØEN SOM FORSVANT: – Vi i skiidretten har vært altfor stille om klimautfordringene altfor lenge. Det må det bli en slutt på. La oss heve stemmen nå, skriver Morten Djupvik. Bildet er fra Sjusjøen.

På tide at vi hever stemmen, Ski-Norge!

Avlysninger, lastebiler med snø og stadig flere rulleskikonkurranser. I likhet med resten av verden merker vi skiskyttere klimaendringene på kroppen. Det er på tide å innse at vi har et større ansvar enn å komme først i mål.

MORTEN DJUPVIK, generalsekretær i Norges Skiskytterforbund

La det være sagt med én gang: Det finnes atskillig verre konsekvenser av klimakrisen enn at vi skiskyttere mangler snø under skiene. Vi har selvfølgelig ikke noe ønske om å sammenligne det vi opplever, med regioner som blir ubeboelige av tørke, øyriker som trues av drukning eller mennesker på flukt.

Men det vi kan si noe om, er hvordan verden ser ut fra et – tross alt ­– litt mindre alvorlig ståsted, og hvordan vi allerede merker konsekvensene av det som skjer rundt oss. Det er ille nok for alle oss som er glad i norsk skikultur, som ønsker at egne barn skal vokse opp med hvite vintre og for alle som bekjemper vintermørket med skiglede i skogen eller på tv-en.

Jeg skriver dette bare noen dager før vi skulle ha arrangert IBU Cup-renn på Sjusjøen. Vi ble nødt til å avlyse på grunn av snømangel. For snaut to uker siden lyktes vi med å gjennomføre sesongstarten i skiskyting samme sted, etter å ha fraktet 50 billass med kunstig laget snø. Flere stilte spørsmål om vi også burde ha avlyst sesongstarten – og spart litt energi og CO₂-utslipp.

Det gjør noe med oss når vi vet at Oslo har mistet 40 snødager på 30 år. Det gjør noe med oss når vi innser at snart må enda flere arrangementer flyttes lenger nord og lenger opp i høyden. Noen arrangementer må vi også avlyse.

Én ting er at rekrutteringen til vår idrett allerede er blitt vanskeligere som følge av snømangel. Men hva med alt det andre vi bruker snøen til? Hva med vintergleden og viktigheten av å få barn og unge i aktivitet i et folkehelseperspektiv?

Kan vi forvente at barna våre forstår gleden av hvit vinter når snøen ikke lenger finnes utenfor døren, men fire timer unna med tog eller i en innendørshall med inngangspenger og kø? Hva betyr det for alle dem som er glade i skisport og snøaktiviteter – blir slikt bare for dem med nok penger til å sikre seg en hytte i de aller mest snøsikre fjellheimene?

Vi trenger heller ikke å tenke så langt fram. Skiskyttere når gjerne ikke prestasjonstoppen før de er rundt 30 år. I så fall vil dagens unge talenter være på sitt aller beste midt i det tiåret der klimapanelet frykter at vi passerer 1,5 graders oppvarming. Hvor går snøgrensen da? Betyr det rulleskirenn også på vinteren, eller må vi reise utenlands for å finne snøen?

Før sesongstarten for to uker siden var jeg i Dagsnytt 18-studioet med Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom. Hun stilte spørsmålet om vi ikke heller burde ha avlyst på Sjusjøen og brukt vår posisjon til å slå alarm over snømangelen i landet vårt.

Vi burde ha ringt med alarmklokkene. Faktum er at Skiskytterforbundet tidligere i høst startet arbeidet med en ambisiøs bærekraftsstrategi. Én av tingene vi skal vurdere, er hvordan vi kan bruke posisjonen vår til å sette søkelyset på klimakrise og snømangel og skape større bevissthet rundt at vi alle har et ansvar for å få utslippene ned.

Den strategien må også inneholde mye mer. For hvordan kan vi sammen få ned klima- og naturavtrykket til utøvere, klubber og forbund? Hva gjør vi når arrangementene våre trues av snømangel? Hvordan snakker vi klima med skiskyttersporten i andre land og i de internasjonale miljøene vi er en del av? Hvilke sponsorer kan vi inngå samarbeid med, og hvilke krav skal vi forplikte oss til sammen med dem?

Og hva sier vi til politikerne som liker å gratulere oss når vi vinner, men som kanskje ikke er like flinke til å gjennomføre tiltak som hindrer snøen i å forsvinne?