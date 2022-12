Kommentar

Elon Musk er blitt farlig

Shazia Majid

TWITTER-KONGE: Elon Musk tok over Twitter 27. oktober. Siden har han sparket tusenvis av ansatte og satt fyr på Twitter gjennom sine uttalelser og stadig nye endringer.

Elon Musk har kjøpt Twitter og med det blitt en verdens mektigste og farligste demagoger.

Verdens rikeste mann, Tesla-gründer og Twitter-eier, Elon Musk (51), har fredag morgen kastet den amerikanske artisten Kanye West (nå Ye) ut av Twitter.

West som vil bli president, og nylig var på besøk hos Donald Trump, hadde postet et symbol på Twitter. Denne viste et hakekors innlemmet i en Davidstjerne.

Da fikk Musk nok og kastet ham ut for brudd på Twitter-reglene mot «oppfordring til vold».

Det kan virke tilforlatelig – som et bevis på at Musk har det moralske kompasset intakt.

Men jeg har mine tvil.

For hva forventet egentlig Musk? Når han ga Kanye West en varm velkomst tilbake til Twitter?

Løftet frem Kanye West

Musk har nemlig omfavnet West og spredt hans Twitter-meldinger til sine 120 millioner følgere.

Senest timer etter det sjokkerende West-intervjuet med konspirasjonsteoretikeren Alex Jones på nettstedet Infowars fredag. Her sa West blant annet følgende:

«Jeg ser gode sider ved Hitler.»

Senere i det over tre timer lange intervjuet med en overrasket Jones sa han: «Jeg liker Hitler». Og også at: «Vi må slutte hele tiden å disse nazistene».

Under Infowars-intervjuet ble det lagt ut en melding på Twitter fra Kanye West sin konto. Budskapet var «Jesus er konge».

Denne Tweeten tok Elon Musk seg tid til å besvare (se bildet under).

Altså omfavnet han Kanye West – uten å benytte anledningen til å problematisere de rystende uttalelsene som hadde kommet i forveien. Heller ikke i timene senere kom han med en fordømmelse.

Her er det altså mer interessant hva Musk ikke sier, fremfor hva han sier.

Ved å besvare tweeten løfter han ikke bare frem West, men skapte også oppmerksomhet rundt intervjuet.

TWITTERPRAT: Denne meldingen ble lagt ut av Kanye West (Ye) 1. desember. En time senere fikk han svar fra Twitter-eier Elon Musk. Det er ikke West, men Alex Jones som skrev meldingen på direkten. Han fikk låne artistens mobiltelefon og Twitter-konto.

Han vet hva han gjør

Så publiserte West hakekors-bildet og Musk fikk endelig nok. Hvor lenge utkastelsen varer er usikkert.

Det er enkelte som tar til orde for at West må beskyttes mot seg selv, fordi han fremstår psykisk syk. Artisten har tidligere stått frem som bipolar.

Om Kanye West ikke vet hva han gjør, så gjør Musk det.

Han bruker sitt eierskap i Twitter, og ikke minst sin Twitter-konto til blant annet å systematisk undergrave tradisjonell presse, dele desinformasjon og konspirasjonsteorier og late som han driver legitime folkeavstemninger.

Det gjør Musk farlig, ikke bare for den dypt splittede USA, men også for resten av verden. For han har en ideologi og en bøllete oppførsel som øker splittelsen og omfavner hets og sjikane under dekke av ytringsfrihet.

MASSIV FORDØMMELSE: Kanye West sine Hitler-sympatier i det siste intervjuet møtes med massiv fordømmelse.

Fritt frem for bøllene

Kanye West sine antisemittiske utsagn kommer ikke som lyn fra klar himmel. Disse uttalelsene har vært omfattende og konstante over lang tid.

Han ble bannlyst fra Twitter og Instagram nettopp grunnet sine hårreisende hatefulle kommentarer.

Men Musk, som liker å kalle seg en ytringsfrihetsfundamentalist har likevel trykket West til sitt bryst.

21. november skrev artisten sin første melding på Twitter, etter å ha blitt sluppet inn igjen.

«Don’t kill what ye hate. Save what ye love», svarte Musk.

Etter overtagelsen av Twitter har Musk også sluppet inn Donald Trump og de fleste brukere som var blitt kastet ut av Twitter for å ha brutt selskapets retningslinjer mot hatprat og oppfordring til vold.

Dette gjorde han ved avstemminger på Twitter. Etterfulgt av uttalelser om at folket har talt.

Det er i beste fall vrøvl. Slike avstemminger er notorisk upålitelige. For det første overflommes de av bots, og for det andre er det en avstemming som først og fremst når ut til hans egne tilhengere.

De er det dog millioner av. Hos disse har Musk en ubestridt heltestatus. Hver av hans twitter-meldinger får hundretusenvis av likerklikk.

Ustabil geni?

Men for andre oppleves Twitter som mer eller mindre ødelagt som arena for debatt og diskusjon. Twitter kritiseres for å fremstå mer som et arnested for polemikk og bøllete oppførsel.

Ledet an av Elon Musk selv.

Derfor flykter annonsørene fra plattformen. Over halvparten er borte siden den genierklærte milliardæren tok over.

Nylig hadde Tesla-gründeren en absurd tirade mot Apple. Her påsto han at selskapet hadde sluttet å kjøpe reklameplass og hadde tenkt å slette Twitter fra sin Appstore. Dette gikk han senere tilbake på.

Med slik oppførsel er det lett å forstå at selskaper ikke ønsker å assosieres med mannen.

Leker med ilden

Men Musk har heldigvis noen yttergrenser han ikke vil krysse. Som bildet Kanye West delte denne uken.

Men, han leker med ilden. Elon Musk fisker i rørt vann.

Hans metode, hvem han omfavner og fremhever – og hans fundamentalistiske syn på ytringsfriheten kan få alvorlige konsekvenser.

Det har vi sett før. Da den amerikanske kongressen ble stormet 6. januar i fjor. Mens Trump oppildnet sin tilhengere på Twitter.

Noe slik kan skje igjen, om Musk fortsetter å blåse i hundefløyten og nøre oppunder hat og splittelse.