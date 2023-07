Leder

En historisk seier for Norden

HISTORISK: President Recep Tayyip Erdogan utveksler håndtrykk med statsminister Ulf Kristersson, med generalsekretær Jens Stoltenberg som tilskuer.

At den tyrkiske floken løste seg er en seier for Sverige, en styrke for Norden og en stor personlig triumf for generalsekretær Jens Stoltenberg.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det som er i ferd med å skje er historisk. Finland ble det 31. medlemsland i Nato og Sverige blir snart det 32. Da vil alle de nordiske landene for første gang være medlemmer i samme forsvarsallianse.

Det gjør Norden tryggere. Vi står sterkere sammen.

For Norge er et godt og forpliktende samarbeid i nord særdeles viktig for vår egen forsvarsevne.

Med Finland og Sverige som medlemmer vil Norden få en enda større politisk og militær betydning i Nato. Det vil styrke forsvaret av Østersjø-regionen og Nordområdene.

De baltiske nasjonene, Polen, Tyskland og Storbritannia er viktige alliansepartnere i forsvaret på Natos nordlige flanke.

FAMILIE-FOTO: Nato-landenes statsledere samlet til felles fotografering i Vilnius i dag.

Sverige og Finland har over tid blitt stadig nærmere knyttet til den vestlige forsvarsallianse.

Da Vladimir Putin mobiliserte store troppestyrker ved Ukrainas grenser, og senere gikk til fullskala-invasjon av nabolandet, ble det åpenbart for det store flertall i Sverige og Finland at tiden var inne til å søke medlemskap i Nato.

Finland gikk foran, men snart fulgte Sverige etter. Begrunnelsen var den samme.

Landenes tradisjonelle nøytralitet ga ikke tilstrekkelig beskyttelse mot et aggressivt og imperialistisk Russland.

Både de svenske sosialdemokratene og den borgerlige opposisjonen ønsket Nato-medlemskap. Etter valget i fjor høst ble det en konservativ statsminister som overtok ansvaret for forhandlingene med Tyrkia.

I natt kunne Ulf Kristersson og hans medarbeidere feire et stort gjennombrudd.

Nå gjenstår det bare at parlamentene i Tyrkia og Ungarn godkjenner den svenske Nato-søknaden. Det bør være en formalitet.

TAKK FOR INNSATSEN: USAs president Joe Biden og generalsekretær Jens Stoltenberg på toppmøtet i Vilnius.

Jens Stoltenberg får med rette mye av æren for at de siste hindringene for svensk medlemskap er blitt ryddet av veien. I over ett år har han arbeidet utrettelig for å finne løsninger, blant annet gjennom en lang rekke samtaler med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Som generalsekretær har Jens Stoltenbergs vist seg som en mester i diplomatiets kunst. Han har oppnådd gode resultater for Nato i forhandlinger med såkalt sterke menn og egenrådige ledere, som tidligere president Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan.

Han har klart å bygge bro over motsetninger og har i krevende tider klart å beholde samholdet i alliansen. Nå har han klart å lose i land en avtale om svensk medlemskap. Det er slike prestasjoner som gjør at alle på toppmøtet i Vilnius vil applaudere for at hans mandat blir forlenget.

En annen som har grunn til å være fornøyd er USAs president Joe Biden. Også for ham er dette en triumf.

Biden har lenge vært en pådriver for svensk medlemskap og vist vilje til å komme Tyrkia i møte. Trolig får Erdogan kjøpe amerikanske F-16 jagerfly som han lenge har ønsket seg.

For Putin er dette en mørk dag. Putin ville svekke Nato i øst og hindre at flere land gikk inn i alliansen. Hans krig mot Ukraina har ført til det stikk motsatte.