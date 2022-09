Leder

I krisen kreves mot og solidaritet

Ukraina og energi sto i fokus da EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen talte til EU-parlamentet på onsdag.

Det var en sterk tale om europeisk solidaritet med et modig ukrainsk folk som står opp mot russisk aggresjon. Det var samtidig en tydelig tale om behovet for solidaritet i møte med skyhøye energipriser. von der Leyen beskrev et europeisk strømmarked som ikke lenger fungerer. Det er nødvendig med vidtrekkende reformer.

Presidenten nevnte flere ganger Norge som en pålitelig venn og partner. Hun kunngjorde at EU og Norge har etablert en felles arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan prisen på naturgass kan reduseres. Nå er gassprisen ekstremt høy. En ringvirkning av dette er svært høye priser på strøm, både i Norge og på kontinentet.

Norge er en viktig aktør som den største leverandør av gass til Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at det ikke er et mål for Norge å ha så høye gasspriser som nå. Norge vil derfor delta i et samarbeid om å stabilisere gassprisen, dog uten å innføre et pristak. Vi deler Støres syn. Norge er tjent med langsiktige avtaler med våre viktigste partnere, og med stabilitet i det europeiske energimarkedet.

I dag er markedet alt annet enn stabilt. Ursula von der Leyen foreslår både en rekke krisetiltak for å dempe prissjokket i vinter og mer langsiktige planer for en grønn omstilling. Hun vil innføre et tak på alle energiselskapenes profitt og et solidaritetsbidrag fra olje, gass og kullselskaper. Det vil gjøre det mulig å overføre 140 milliarder euro som medlemslandene kan fordele til de som blir hardest rammet av strømkrisen. von der Leyen la ikke skjul på at millioner av europeiske familier og bedrifter står overfor svært krevende måneder. Det blir nødvendig å redusere energiforbruket når Europa løsriver seg fra russisk energi.

Det var også rom for selvransakelse i von der Leyens tale. For at Europa ikke i tide reduserte av avhengigheten fossile brensler, og særlig fra upålitelige kilder. Vi skulle ha lyttet til de som kjente Vladimir Putin, sa von der Leyen. Til uavhengige russiske journalister, opposisjonen i Belarus og venner i Øst-Europa som i en årrekke advarte europeerne.

Men von der Leyen har også rett i at EU viste samhold, besluttsomhet og handlekraft da Putin invaderte et selvstendig naboland. Hun påpekte at svært mye står på spill. For Ukraina, men også for Europa. Det er første gang en tale om unionens tilstand er blitt holdt samtidig som det pågår en krig på det europeiske kontinent.

Europa står overfor de største økonomiske og sikkerhetspolitiske utfordringer i en generasjon. Det handler om å forsvare demokrati og rettsstat mot autoritære krefter. Da må også Norge, som en pålitelig venn og partner, vise solidaritet. Med Ukraina, og med våre allierte.