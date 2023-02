Leder

Tollkutt vil redusere matsvinn

Prisøkningen på Zalo er en avsporing. Det virkelig groteske er all maten vi kjøper – og kaster.

Dagligvarene blir dyrere. Levekostnadene stiger. Likevel fortsetter vi å kaste mat til en verdi av mer enn 20 milliarder kroner. Hvert år.

Mat som kunne mettet én million mennesker.

Husholdningene alene står for 12,5 mrd. kr av matsvinnet. Til sammen kaster matbransjen, offentlig sektor og forbrukerleddet – altså vi som legger igjen stadig mer av lønna vår hos de såkalte billigkjedene – ca. 400 000 tonn fullt brukbar mat, ifølge Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS).

Omregnet betyr det 75 kg matsvinn per innbygger per år.

1,1 millioner kg spiselig mat går i søpla hver eneste dag.

Mens store matproduserende land som Frankrike og Italia har klart å lage lovverk for å hindre matsvinn, lar en matkastelov vente på seg i vårt lille land.

BEST FØR: Matvarekjedene har tatt grep for å redusere mengden mat som må kastes ved utløpsdato. Men fortsatt går altfor mye i søpla. Privathusholdningene er en versting.

I Frankrike er dagligvareforretninger pålagt å samarbeide med veldedige organisasjoner som på sin side fordeler overskuddsmat til trengende.

Italias lov gir matbedrifter med redusert svinn lavere avfallsavgift. Også Japan og den amerikanske delstaten California har innført lover innrettet mot matsvinn.

I tillegg har mange land innført avgrenset unntak fra egne tollbestemmelser som gjør at holdbarhetskritisk mat kan gis avgiftsfritt til veldedige eller sosiale formål. Helt konkret kan overskuddsmat fra cruiseskip – som gjerne kommer fra et tredjeland, eller har fått forsyninger supplert i internasjonalt farvann – doneres til matstasjoner eller hjelpeorganisasjoner.

Alle land har ulike former for tollsatser for å beskytte egen matproduksjon. Men få land praktiserer proteksjonismen så rigid som Norge.

VG har senest denne uke skrevet om cruiseselskaper som forsøker å gi vekk tiloversbleven mat når de legger til land i en norsk havn. Her spiller det gode formål ingen rolle. Kravet om å betale toll og avgifter er ufravikelig.

For å få lov til å gi bort gratis mat til folk som sliter med å få endene til å møtes, må rederiet altså først fortolle fødevarene inn til Norge. Med dette følger også et visst papirarbeid.

Når byråkratiets kvern har malt i fra seg, er maten enten bedervet eller destruert.

GJØR CRUISE PÅ MATEN: Serveringen på disse flytende hotellene er gjerne førsteklasses. Men ofte blir det en god del porsjoner til overs. Rederier som ønsker å gi overskuddmaten til veldedige formål, får imidlertid nei fra norske tollmyndigheter. Dette bildet er fra MS «Sovereign»(Tdl. «Sovereign of the Seas»).

Italienske Costa Cruises har siden 2017 donert over en million måltider i havner rundt om i verden. Da de ville utvide ordningen til Norge og inngå et samarbeid med Matsentralen på fast basis, satte tolletaten foten i dørken. Skatteetaten var like ubøyelig i sin forståelse av lovverket.

Nå har flere politikere – med rette – reagert på den norske stivbentheten. Både MDG og Frp har tatt til orde for å ta matsvinngrep. Det er bra. For Frp har tidligere vært en hemsko, og avviste behovet for en matkastelov da de satt med landbruks- og matministeren i 2017.

Stortingsrepresentantene som skyter på norsk byråkrati for strenge tollregler bør dessuten se seg rundt i egen sal og tenke over hvorfor de som sitter der kalles lovmakere.

Det er Stortinget som lager lovene. Vi mener politikerne bør enes om et nytt regelverk som også omfatter tollfrihet for donasjoner til gode formål.

Tidspunktet for en virkningsfull matkastelov har aldri vært bedre.