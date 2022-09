ARBEIDSLIV: – Etter seks år på universitet og høyskole, samt påbegynt fagbrev, må jeg da kunne brukes til noe, spør Maja Strypet.

«Bare» vikar

Fast jobb er nesten som en utopi. Jeg må da kunne brukes til noe?

MAJA STRYPET, vikar

La meg fortelle et par ting om det å være vikar. Usikkerhet, uforutsigbarhet, engstelse og bekymring er følelser man fort blir vant til.

Det skaper utrygghet rundt eget liv og setter spørsmålstegn ved livsmestring og helse: Å hoppe fra jobb til jobb, fra vikariat til vikariat, fordi du må.

Det sitter langt inni den norske ryggmargen at vi skal klare oss selv, at vi skal være uavhengige. For klarer vi ikke det, blir vi en byrde. For lokalsamfunnet, for staten- og i verste fall, for bekjentskapskretsen og familien.

Det er skikkelig vanskelig å komme seg ordentlig inn på arbeidsmarkedet. Det finnes alltid noen som har bedre utdanning enn deg, som er mer kompetent enn deg, som har mer erfaring enn deg.

Men, noen lyspunkter finnes det jo. Du kan jo alltids jobbe som vikar!

Jeg er ikke noe unikt tilfelle. Det er mange som har det slik. Å gå gjennom tilværelsen som «bare» vikar får deg til å sette spørsmålstegn ved kompetansen din, og i ytterste fall menneskeverdet ditt.

Dette høres kanskje dramatisk ut, men det går på helsen løs «alltid» å føle seg nest best, å aldri være den arbeidsgivere tør å satse på, og komme hit, men ikke lenger.

«Ja ja», sier folk, «det skal nok ordne seg for deg også!»

Dette er ofte velmente ord fra Laila (56) som har sittet trygt i fast jobb siden hun var ferdig med skolegangen en gang på åttitallet.

Og kudos til Laila, for der er vi i Norge heldige! Har man først fått en fot innafor, er man beskyttet av fagforeninger, tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljølover som skal passe på at vi ikke blir utnyttet på jobb. Men hva så med arbeidskraften til de som «bare» er vikarer?

Som vikar blir man i verste fall så desperat etter jobb at man tar på seg alt man klarer å klore tak i, av ren frykt for hvordan økonomien vil se ut neste måned om man ikke gjør det.

Spesielt om man ikke har langvarige vikariater med opptil hundre prosent ansettelse.

Da må man ta på seg alt man kommer over av ekstravakter for å få endene til å møtes.

Nå tenker du kanskje at jeg har brukt ordet «bare» litt vel mye, men det er altså en ganske vesentlig del av poenget. Bevisst eller ubevisst fører bruken av dette ordet til at du ikke blir sett på som en fullverdig ansatt på lik linje med dine kolleger. Du er viktig når det «brenner på dass».

Tror du for eksempel at vikaren er den som blir invitert med på jobbtur, eller den som blir spurt om å jobbe ekstra?

I sommer tok jeg meg to uker ferie. I etterkant har jeg tenkt at jeg burde ha droppet det fordi det innebærer at jeg mister to uker utbetaling. Jeg som har et midlertidig vikariat på kun 20 prosent merker dette veldig godt.

Jeg har hatt vondt i magen fordi jeg i løpet av en 14 dagers periode i juli måned ikke var på jobb. «Det er klart du skal ha ferie!», sier folk når jeg uttrykker bekymring for at jeg dristet meg til to ukers arbeidsfri. Du har da vel fått feriepenger?

Vikarer har, som alle andre, uforutsette utgifter. Plutselig må bremseklossene på bilen skiftes ut. Oi sann, nå var strømmen ganske dyr! Der røyk det en jeksel som må fikses umiddelbart. I tillegg er du kanskje enslig og må stå for alle disse utgiftene alene.

Jeg er blitt 31 og har flyttet hjem til distriktet. Det er viktig for bygdenes overlevelse at de unge velger å komme hjem for å etablere seg.

En vital del av å kunne gjøre det, handler nettopp om det å få jobb. Og den skal helst være fast. Jeg tillot meg å bli provosert av ordførerens 17.- mai tale hvor de av oss i «riktig» alder ble oppfordret til å «kjøre på» for å sikre bygda en stabil og trygg befolkningsvekst i årene som kommer.

Dette var, nok en gang, velmente ord, men jeg fikk sterke assosiasjoner til Erna Solbergs nyttårstale og grøsset litt på ryggen der jeg sto i mai-sola.

For hvordan kan vi unge «kjøre på» og produsere nye skattebetalere om vi ikke har det mest fundamentale av alt, nemlig fast jobb? Da hjelper det lite med billig bolig og barnehageplass.

Ofte har jeg følt at jeg har falt litt mellom to stoler. Ikke er jeg av de aller yngste og lovende lenger, men samtidig er jeg milevis unna pensjonsalder. Apropos pensjon- jo lenger man går uten fast ansettelse, jo lengre tid vil det ta å sikre seg økonomisk trygghet når man skal inn i de eldres rekker.

Jeg er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning. Da jeg bodde i Oslo, søkte jeg på alle lærerjobber jeg kom over. Jeg kom ikke til intervju til en eneste en av dem.

Jeg mener på ingen måte å grine meg til fast ansettelse og at det er spesielt synd på akkurat meg. Men etter seks år på universitet og høyskole, samt påbegynt fagbrev, må jeg da kunne brukes til noe?

Det første jeg sier etter at noen har fortalt meg at de har fått fast jobb (etter gratulerer, selvfølgelig) er: Hvordan greide du det? Finnes det en oppskrift på dette, eller er det en kombinasjon av flaks, tilfeldigheter, kompetansekrav og bekjentskaper?

I verste fall er jeg nødt til å dra utenbygds. Jeg er fryktelig glad i bygda mi og har ikke det grann lyst til å flytte.

Men nød lærer naken kvinne å spinne- og kanskje blir jeg nødt til å søke meg vekk for å få en jobb. Det er i alle fall synd for bygda og eventuell befolkningsvekst.