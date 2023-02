Kommentar

Sturgeons avgang rammer skotsk uavhengighet

TAR FARVEL: Skottlands førsteminister Nicola Sturgen går av.

Ingenting varer evig. Ikke en gang Nicola Sturgeons popularitet.

Onsdag varslet hun sin egen avgang. Bare en måned etter at hun bestemt avviste slike planer.

En æra er over.

Skottlands regjeringssjef har gjennom sine åtte år som såkalt førsteminister hatt enn personlig oppslutning andre politikere i Storbritannia bare har kunnet drømme om.

Sky News omtaler 52-åringen som «en av de mest formidable politikere i sin generasjon.»

På meningsmålinger har hun vært bedre likt på begge sider av den skotske grensen enn noen sittende statsminister – dem har det vært fem av – og som partileder har hun vært mer populær enn selve partiet, de skotske nasjonalistene, SNP.

Men nå har sekkepipen fått en annen lyd. Gallupen er ikke like raus med rosen.

Skottlands første kvinnelige regjeringssjef og lengstsittende førsteminister går også av som SNP-leder, men ønsker å fortsette i politikken, sier hun.

Er det internasjonale posisjoner som frister mer? spekulerer britiske medier.

Selv indikerer hun ikke annet enn at planen er «et engasjert liv» på de bakre benker i det skotske parlamentet. Og hun har aldeles ikke tenkt å gi slipp på sin hjertesak nummer én: Skotsk uavhengighet.

Det var spørsmålet om løsrivelse fra England som brakte Nicola Sturgeon til topps i skotsk og britisk politikk. Det samme spørsmålet kan ha bidratt til at hun nå «ikke orker mer», som er hennes begrunnelse for å gå av.

Dalende oppslutning

Førsteministeren har ikke lenger det overskuddet som jobben, partiet og landet krever, sier hun.

Med dalende oppslutning om så vel skotsk uavhengighet, nasjonalistpartiet og Sturgeon selv, er det forståelig.

På de to siste målingene fra henholdsvis januar og februar i år, har motstanderne av løsrivelse fra Storbritannia økt sitt forsprang med tolv prosentpoeng. Hvis det skulle avgjøres i morgen, ville 56 prosent av skottene sagt nei til uavhengighet, 44 prosent hadde sagt ja.

Det er identisk med resultatet fra folkeavstemningen i 2014.

Det er også identisk med meningsmålingene i 2020, men med motsatt fortegn. Da oppga 56 prosent av skotske velgere at de ønsket å bryte med britene, mens 44 prosent ønsket fortsatt union.

Spørsmålet om skotsk uavhengighet har ikke bare handlet om løsrivelsen i seg selv, men også om Skottland ensidig kan kreve separasjon – ja, om skottene i det hele tatt kan avholde folkeavstemning om sin egen skjebne.

Nicola Sturgeon har ment, med største selvfølgelighet, at den myndigheten har det skotske parlamentet, fordi sammenslutningen med britene i 1707 var en frivillig union. Følgelig må det være frivillig å tre ut av den også. Hun har derfor nektet å forholde seg til innsigelsene fra Downing Street.

Taktisk sett har det gitt uttelling.

Transseksuell voldtekstmann

For hver gang Boris Johnson angrep uavhengighetsbevegelsen, gikk SNP opp et prosentpoeng på meningsmålingene.

Selv da britisk høyesterett i fjor satte ned foten og sa at parlamentet i Skottland ikke kunne avholde folkeavstemning om løsrivelse uten tillatelse fra parlamentet i London, styrket det Sturgeons posisjon.

Og da hun i neste omgang erklærte at valget i 2024 skulle bli en de facto folkeavstemning om skotsk uavhengighet, og bare det, ved at SNP gikk til valg kun med dette ene spørsmålet på programmet, fremsto hun omtrent usårlig. Og uslåelig.

Så lenge det varte. Nå er hele løsrivelsen i spill.

I politikken skjer det mye i løpet av uker og måneder. I Nicola Sturgeons tilfelle ble hun innhentet av flere kontroverser. Blant annet skapte en ny lov om kjønnsskifte bruduljer. Der ville hun stå på den progressive siden av historien.

Men den radikale lovgivningen i Skottland ble nektet godkjent av Underhuset i Westminster.

Og da den også sammenfalt med medieomtalen av en kriminalsak, der en voldtektsmann påberopte seg transseksuell legning og forlangte soning i et kvinnefengsel – noe han først fikk innvilget – viklet hun seg inn i en av vår tids mest polariserende debatter.

Den kom hun ikke godt ut av.

Krav om avgang

Trans-saken har også splittet SNP. I helgen sa fire av ti velgere at Sturgeon burde gå av med øyeblikkelig virkning.

I tillegg er mannen hennes under etterforskning for å ha gitt SNP et privat kriselån på mer enn halvannen million kroner, noe som overstiger en øvre grenser for hva enkeltpersoner kan gi et politisk parti. Det uavklarte er om pengene er en donasjon eller et rentefritt lån med lang løpetid.

Nicola Sturgeon hevder hun ikke trekker seg på grunn av enkeltsaker, men etter en samlet vurdering. Hun har ikke mer å gi.

Det er sikkert riktig.

Ironisk, likevel, hvordan en politiker som i 25 år har stått i kampen for nasjonal identitet felles av identitetspolitikk.