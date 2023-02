TAKKNEMLIG: – Jeg sitter og ammer og kjenner på hvor takknemlig jeg er som har født enda et friskt barn, skriver Karina Løvås Bakken, som fødte sitt andre barn i forrige uke.

Jeg er glad jeg fødte nå!

Jeg er glad for at jeg fødte mitt andre barn nå. Før barselomsorgen får flere kutt. Før jordmødrene ikke orker mer. Før flere kvinner får de samme utrygge tankene som meg i svangerskapet og under fødsel.

KARINA LØVÅS BAKKEN, sosialkurator og familieterapeut

Jeg har akkurat kommet hjem fra sykehuset etter å ha født mitt andre barn. Jeg sitter og ammer og kjenner på hvor takknemlig jeg er som har født enda et friskt barn.

Videre så tenker jeg også at jeg er takknemlig for at ingenting galt skjedde med meg eller barnet i løpet av fødselen og sykehusoppholdet vårt.

Dette var ikke noe jeg tenkte på etter mitt første barn, men det har dessverre nå blitt en normal tanke etter alt fokuset som har vært på hvor utsatt og sårbar fødselsomsorgen i Norge er.

Alle kommende mødre er i en eller annen grad småredde og spente før en fødsel. Det var jeg også, selv med nummer 2. Men denne gangen var det likevel annerledes.

Jeg tenkte tanker som: «kommer jeg til å bli godt mottatt på sykehuset? Vil både baby og JEG bli godt nok ivaretatt?».

Avisartikler om overarbeidede jordmødre som må gå doble vakter, ABC-avdelingen som blir lagt ned, leger og jordmødre som slutter for de ikke orker mer, og økt depresjon blant nybakte mødre – listen er lang.

Jeg er veldig glad for at dette endelig får det fokuset det fortjener, for svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen er så viktig og det er en skam at det ikke er høyere prioritert i samfunnet vårt!

FØDEKLAR: På sykehuset før fødselen.

Jeg blir sint og skuffet over at jeg som gravid og fødende kvinne skulle være redd for at jeg var til bry, eller at det ikke var plass eller kapasitet til å ta vare på meg og kommende barn.

Min fødselshistorie startet med en sjekk på sykehuset på grunn av lite aktivitet i magen. Det å ringe for å spørre om jeg kunne ta turen til sykehuset for en sjekk satt langt inne for jeg ville ikke være til bry.

«Jeg er sikkert i veien». «Jeg tar opp plassen til noen som trenger det mer». Heldigvis får jeg beskjed om å ta turen opp, og at det er bedre å sjekke en gang for mye enn en gang for lite. Trygghet.

Turen går hjem igjen, hvor kynnerne i løpet av kvelden går over til rier og når klokken bikker midnatt vekkes samboer for å være med å registrere riene. Selv om de kommer tett og godt, så avventer jeg med å ringe til fødeloftet.

«Tenk hvis jeg ringer for tidlig». «Jeg vil ikke kaste bort tiden til jordmødrene som en overivrig gravid». Men jeg ringer til slutt og får beskjed om å ta turen innom. Her blir jeg veldig godt tatt i mot. Trygghet.

Viser seg jeg bare har 3 cm åpning (som vil si at jeg enda ikke er i aktiv fase av fødselen) selv om riene var gode og tette. Første spørsmålet mitt var da: «Må dere sende meg hjem nå?». «Neida, vi har plass til deg» var svaret jeg fikk. Trygghet.

Vi fikk ei jordmor som hadde tid til oss. Som nesten kontinuerlig var inne på føderommet sammen med oss. Som støttet oss. Som sa jeg var flink. Som strøk meg over pannen når riene gjorde så vondt at jeg glemte å puste.

«Husk å pust! Snart er den over. Snart får du se gutten din».

Vi fikk ei jordmor som hadde tid til å forklare oss hva som skjedde og hva som kom til å skje. Som vi delte våre forventninger med.

Samboeren min var der også selvfølgelig og var en kjempe fin støtte. Men jordmoren, hun forstod. Hun forstod hvor jeg og riene var på vei hen og hva jeg kjente på. Hun delte smerten min. Og forventningene mine. Og gleden min. Trygghet.

Det hele endte i en mektig opplevelse av en styrtfødsel i badekar. 1,5 time i aktiv fødsel. Det var selvfølgelig fantastisk å høre at lillebror var frisk.

Men her også kom tanken krypende: «Jeg er glad for at jeg ikke opptok så mye av tiden til fødeloftet».

Jordmor ble litt lenger igjen på skiftet sitt for å skrive ferdig rapporten. Hun tok seg tid til å gi oss skryt. Tid til å gi oss en klem. Det å gi den klemmen betydde masse for meg. Klemmen representerte en takk for at hun bidrog til å gjøre dette til en så fin opplevelse.

Men klemmen var også en takk for at hun så meg. At hun hadde tid. At jeg nå sitter igjen med en følelse av at jeg kan klare alt i tiden som kommer. At jeg som fødekvinne er sterk; både mentalt og fysisk. Trygghet.

NYFØDT: Karina Løvås Bakken ønsket sitt andre barn velkommen til verden i forrige uke.

Vi får videre muligheten til å overnatte på barselhotellet. Her får vi være i noen dager for å bli kjent med lillebror. Her har vi mulighet til å ringe å spørre om alt vi lurer på.

Alt vi hadde glemt fra tiden med vårt første barn. Alle bekymringene man har som nybakte foreldre som plutselig dukket opp igjen.

Jeg opplevde denne gangen at jordmødrene sitt fokus på psykisk helse også var blitt tydeligere. Det var enda mer fokus på hvordan jeg følte det og hvordan jeg hadde det etter fødselen.

Misforstå meg rett, det fokuset hadde de sist også, men nå i enda større grad. Jeg kjente at jeg vokste av å fortelle om min fødselsopplevelse. Jeg opplevde å bli rost. Bli backet opp. Som igjen gjorde at jeg følte meg styrket i å møte det som enn måtte komme av utfordringer. Trygghet.

Så takk! Takk til dere fantastiske jordmødre som tar dere tid. Takk for at dere kommer inn for å sjekke for tredje gang om jeg har et godt ammetak. Takk for at dere svarer på våre spørsmål om babyen er for varm eller hvorfor han våkner så ofte. Trivielle spørsmål.

Spørsmål som er logiske; men når man er trøtt, akkurat har født og ikke kan alt, så er det en utrolig trygghet å ha noen rundt som kan gi deg noen svar. Og som har TID til å svare deg. Som gir meg TRYGGHET.

Jeg mener oppriktig at det å bli gitt tid og trygghet, både til mor og barn gjennom hele svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen er viktige faktorer som gjør at vi mødre føler oss sett og hørt. Som videre gjør oss bedre rustet til tiden etterpå.

Det er en enorm viktig faktor for de 1001 første dagene til barnet.

Jeg er glad for at jeg fødte mitt andre barn nå. At jeg fødte mens man fortsatt får så god tid på sykehuset/ barselhotell etter fødsel. Før barselomsorgen får flere kutt. Før jordmødrene ikke orker mer. Før flere kvinner får de samme utrygge tankene som meg i svangerskapet og under fødsel.

Tusen takk igjen til alle de fantastisk flotte jordmødrene og barnepleierne på SUS. Hilsen en stolt, trygg og evig takknemlig tobarnsmamma (fødte for 1 uke siden).