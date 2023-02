Kommentar

Energisk og engasjert

FOR ANDRE GANG: President Joe Biden holdt i natt sin andre tale om rikets tilstand for en samlet Kongress og et stort TV-publikum.

President Joe Bidens tale om rikets tilstand handlet nesten utelukkende om vanlige amerikaneres økonomi. Biden har ikke ennå kunngjort at han stiller til gjenvalg, men dette hørtes virkelig ut som en valgkamptale.

Biden (80) var energisk, opplagt og engasjert i talen til en samlet Kongress. Det er opplagt viktig for USAs eldste president å vise velgerne at han er kamplysten og i full vigør.

Capitol Hill var hans hjemmebane i flere tiår, og et sted han utkjempet mange politiske slag. Han så ut til å stortrives med å være tilbake.

I det ene øyeblikk appellerte han om politisk forlik med opposisjonen. I det neste provoserte han republikanerne. Og det virket som han nøt øyeblikket. Selv da enkelte republikanere reiste seg og skrek i protest.

Biden forbereder seg på valgkamp. Han finpusset budskapet.

OPPOSISJON: Biden hilser på den republikanske lederen i Representantenes hus, Kevin McCarthy. Visepresident Kamala Harris applauderer.

Den første timen av Bidens tale handlet utelukkende om innenrikspolitikk. Presidenten omtalte «de glemte amerikanere» som sliter økonomisk. Han appellerte direkte til middelklassen og arbeidere. Biden vet at han har en jobb å gjøre for å få deres stemmer.

Bare vel fire av ti amerikanere synes han gjør en god jobb. En generell misnøye med landets tilstand farger synet på Biden. Et klart flertall av amerikanere sier i en meningsmåling i Washington Post/ABC News at Biden ikke har oppnådd «særlig mye» eller «lite eller ingenting». Det samsvarer ikke med Bidens egenmelding om at hans administrasjon er den mest effektive på lang tid.

SELFIE: Representant Sheila Jackson tar en selfie med president Joe Biden etter hans tale.

Økonomien er den klart viktigste sak for velgerne. Høy prisstigning og økonomisk usikkerhet trekker oppslutningen om Biden ned. Og nettopp derfor handlet Bidens tale om rikets tilstand mest om hva han har gjort, og ønsker å gjøre, på det økonomiske området.

Arbeidsledigheten i USA er den laveste siden 1969. Biden skrøt at det er skapt tolv millioner nye jobber på to år. Han sa at inflasjonen er på vei ned, men matvareprisene er over ti prosent høyere enn for ett år siden. Biden snakket om de omfattende offentlige tiltakspakkene som er blitt vedtatt de siste to årene, blant annet når det gjelder å investere i infrastruktur. Men i mange tilfeller vil det ta flere år før velgerne ser resultater av slike programmer.

Det er en tydelig retning i Bidens politiske kurs. Han vil utvide offentlige velferdsprogrammer og finansiere det med økt skatt for store selskaper og rike amerikanere. Det er også verdt å merke seg at Biden målbar en økonomisk nasjonalisme, ikke ulik sin forgjenger Donald Trump. Det er “buy American” for alle pengene.

PROTEST: Den republikanske representant Marjorie Tayler Greene roper ut sin protest mot president Joe Bidens tale.

Biden tok opp viktige stridstema som abortrettigheter, våpenkontroll og klima. Han gjentok kjente posisjoner, uten å komme med nye forslag. Selv om han appellerte til bredt politisk samarbeid vet han at det republikanske flertall i Representantenes hus effektivt kan blokkere forslag de misliker.

Først etter en time løftet Biden blikket på de store utenrikspolitiske tema, Russlands krig mot Ukraina og konkurransen med Kina. Biden kom ikke med nye løfter til Ukraina, annet enn at den amerikanske støtte vil fortsette så lenge det er nødvendig.

–Vi forente Nato. Vi bygget en global koalisjon, sa Biden.

–Demokratiene er blitt sterkere, ikke svakere. Autokratiene er blitt svakere, ikke sterkere.

Det er et optimistisk utsagn fra den amerikanske presidenten. Demokratiene i verden har i flere år vært på vikende front i møte med autoritære krefter. Men Vladimir Putin har også utilsiktet sørget for at demokratiene nå står sterkere sammen enn for bare ett år siden.

Biden avsluttet sin tale med å si at han aldri har vært mer optimistisk enn i dag. Amerikanere flest er ikke av samme oppfatning. Kun en av fire mener utviklingen i nasjonen går i riktig retning, ifølge meningsmålinger. Biden har en stor oppgave foran seg hvis han skal klare å snu denne stemningen og sikre seg fire nye år.