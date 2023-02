Kommentar

Mehls TikTok-trøbbel: Burde innrømmet det straks

Justisminister Emilie Enger Mehl hadde TikTok på en tjenestemobil.

Emilie Enger Mehls håndtering av TikTok-saken er unødvendig politisk selvskading. Dette kunne justisministeren sluppet mye billigere unna.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er noe småironisk over telefonsaken som preget Stortingets spørretime onsdag.

På den ene siden handler Emilie Enger Mehls bruk av TikTok på en jobbmobil om hvorvidt hun var for lite varsom.

På den andre siden hevder nå justisministeren at hun var for varsom, da hun i flere måneder ikke var åpen om at hun hadde lastet ned den kinesiske applikasjonen i høst.

Det vil nok være uenighet om graden av kritikkverdighet i at en statsråd hadde TikTok på en jobbmobil i en periode.

Det er i seg selv ikke så rart at en politiker er opptatt av å møte unge der de er, og TikTok er åpenbart populært i en attraktiv målgruppe.

Selv er Mehl opptatt av at mobilen var «ugradert», og hun hevder å ha holdt seg innenfor de generelle rådene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Men det er ikke til å komme unna at «Kina + informasjonssikkerhet» kan være en skummel kombinasjon.

Derfor vil det, uavhengig av formalia, fremstå uklokt av en justisminister å laste ned en så kontroversiell app på en jobbtelefon.

Bare det at det kan stilles spørsmål ved hva slags informasjon som kan ha blitt samlet inn fra kinesisk side, tilsier at en politiker i Mehls posisjon burde vært mer forsiktig.

Dersom saken hadde stoppet her, og Emilie Enger Mehl hadde svart på et enkelt ja/nei-spørsmål og beklaget umiddelbart, hadde neppe stormen blitt så veldig stor.

I stedet har statsråden blitt dratt gjennom en offentlig oppmerksomhet som ble vanskeligere og vanskeligere å håndtere.

Hennes eget hemmelighold ble etter hvert et mye større problem enn hva saken egentlig handlet om i begynnelsen.

Nå som Stortinget omsider fikk svar om TikTok-bruken, vil det trolig være nok til at saken ikke får ytterligere etterspill, utover at Mehl påførte seg selv en omdømmesmell som kunne vært unngått.

Men deler av forklaringen til statsråden kan hefte ved henne i fremtidige saker.

Årsaken til at hun ikke ville svare, begrunner hun altså ved at hun ble i overkant forsiktig da Stortinget spurte.

Den selvpåførte sikkerhetsforklaringen fremstår tynn. Hun burde i tilfelle ha sikret seg en helt annen faglig ryggdekning for å tilbakeholde informasjon.

Det er ikke alltid så enkelt å være en statsråd som skal balansere ansvar for en sensitiv sektor med en opplysningsplikt for Stortinget.

Når det viser seg at hun over måneder unnlot å besvare noe hun åpenbart burde avklart tidligere, risikerer Mehl å tappe tillitskapital hos både tinget og velgerne.

Det som kanskje ikke var verdens største sak i utgangspunktet, ble etter hvert en unødig smertefull verkebyll for Emilie Enger Mehl.

Det kan hun utelukkende skylde seg selv for.