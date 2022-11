Kommentar

Når fattigdommen får deg til å gråte

Shazia Majid

FATTIGSTE SLITER: Den kraftige prisstigningen, inflasjonen, har gått hardest utover de aller fattigste. Nå sliter flere med å penger til mat.

Det er helt umulig å forbli uberørt av den fattigdommen og fortvilelsen som nå rammer de hundretusenvis av nordmenn som hadde minst fra før.

NRKs programleder, Fredrik Solvang, gråt for åpen kamera i tirsdagens Debatten. Det overrasket ikke. Fattigdommen er brutal når vi ser den på nært hold. Det gjorde Solvang, og det gjorde programmets seere denne kvelden.

For der sto de, kvinner som i all sin sårbarhet fortalte hvordan det er når matvarer og strøm er blitt så dyrt at de ikke har penger til å spise seg mette på vanlig, sunn mat.

Når offentlige ytelser i møte med sterkt økende priser – blir så lave at det tar verdigheten fra de som er kronisk syke, har kronisk syke barn, er på arbeidsavklaringspenger, er uføre eller andre omstendigheter de ikke rår over.

Regnestykkene som ble tegnet opp var rystende. En av kvinnene satt igjen med 154 kroner i måneden når faste utgifter er betalt.

Den andre kvinnen, en alenemor fortalte at hun enkelte dager kun spiser to brødskiver, så den kronisk syke datteren kan få bedre mat. Moren slår av strømmen og sitter og fryser når datteren ikke er hjemme. For hun alene kan ikke ta seg råd til det mest grunnleggende.

Hennes stemme brister flere ganger under NRK-sendingen. Klumpen i halsen vokser for hver gang, både hos Solvang og hos den alminnelige tilskuer.

Følelsen av avmakt veksles med raseriet over at ingen politikere fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, hverken i regjeringen eller på Stortinget hadde tid til å stille opp i Debatten og møte disse kvinnene og disse historiene.

De feiget ut.

Det er åpenbart ikke lett å stå ansikt til ansikt med de fattigste, når man er den regjeringen som foreslo kutt i støtte til Matsentralen.

Organisasjonen som deler ut gratis mat, og som har opplevd en enorm pågang de siste månedene.

Regjeringen fikk kritikk for dette forslaget, de snudde, kalte det en tabbe og bevilget 2 millioner ekstra til Matsentralen allerede i år. De har også unnskyldt at de ikke stilte i Debatten.

Men skaden har skjedd. «Tabben» og fraværet av politikere i en slik debatt er et uttrykk for at regjeringen ikke helt forstår alvoret i den krisen de fattigste står i akkurat nå.

Historiene til kvinnene er nemlig ikke deres alene. De representerer hundretusenvis av nordmenn i økonomisk krise, ytterligere forverret av inflasjonen.

For 130 000 norske husholdninger er i dyp nød, viser en ny rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Det er mer enn en dobling siden i fjor.

MANGEDOBLING: Organisasjoner som deler ut gratis mat til trengende melder om sterk vekst de siste månedene. Illustrasjonsbilde.

Nær alle husholdninger i denne gruppen (89 %) sliter med å betale for mat og annet nødvendig forbruk. Omtrent halvparten har droppet måltider i døgnet, og 6 500 familier har hentet mat på matstasjoner.

Totalt er det over 410 000 familier/husstander som er i økonomisk nød. De sliter med å ha råd til mat, og å betale regninger. Også det er en dobling på ett år.

Stadig færre nordmenn har en trygg økonomisk situasjon. Men et flertall har det fortsatt trygt.

De største sliterne er folk med lavest inntekt, det er de uføre, stønadsmottagere, familier med ekstra utgifter grunnet sykdom, de som mistet jobb under koronaen og barnefamilier.

Det er de svakeste som er hardest rammet.

Vi andre klarer oss.

Vi strammer inn på forbruk, og vi har vist at vi tilpasser oss. Vi er blitt mer nøysomme, fire av ti kjøper billigere mat, vi bruker mindre strøm, kjøper mindre av varige ting, som båter, biler og hus – og ruger mer på sparepengene.

Syv av ti har gjort tiltak for å få endene til møtes, viser SIFO-rapporten.

Og det aller viktigste: Vi har jobbene våres. Arbeidsledigheten er fortsatt rekordlav. Så lenge vi har en stabil inntekt, kan vi være utsatt, men vi er fortsatt forholdsvis økonomisk trygge. Selv om også mange i denne gruppen har fått betydelig mindre å rutte med.

En indikasjon på denne tilpasningsdyktigheten er inkassosaker. En skulle tro slike har eksplodert i kjølvannet av pris- og renteøkningene. Men det motsatte har skjedd.

Antall inkassosaker er de siste to årene redusert sammenlignet med tall før pandemien. Også antall betalingsanmerkninger har gått ned og ikke opp, forteller Intrum.

Ikke bare er vi flinke til å tilpasse oss, nordmenn har også hatt rekordmye penger på bok – grunnet de to årene vi hadde lite muligheter til å bruke penger.

Men, det er i ferd med å endre seg. Selv om mange klarte å betale ned på kredittkortgjeld under pandemien, er det nå blant annet strømregningene som går til inkasso.

Og det er enkelte grupper, som de yngste og eldste som får betalingsproblemer.

Samtidig har nedgangen i forbruksgjeld bremset kraftig opp.

MÅ HENTE MAT: Dette ekteparet er flyktninger fra Ukraina. De er bosatt i Bergen og klarer ikke å få endene til å møtes. Derfor må de hente matkasse hos en frivillig organisasjon.

Dersom prisstigningen blir langvarig, renteøkningene fortsetter og trenden i arbeidsmarkedet snur – vil enda flere familier være ille ute.

Det betyr mer bunnløs fattigdom av typen som fikk Fredrik Solvang til å gråte. Og som bør få regjeringen til å gråte. Over egen utilstrekkelighet.

For er det for lite for sent for enkelte familier når regjeringen i neste års statsbudsjett foreslår følgende: Å øke barnebidraget for aleneforsørgere, redusere makspris i barnehagen til 3000 kroner, viderefører strømstøtte, og at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialstønad?

Eller trenger regjeringen å øke barnetrygden slik opposisjonene krever? Og hjelper tiltakene myntet på barnefamilier de som er kronisk syke?

Det som er sikkert er at regjeringen ikke gjør jobben sin, når den ikke er villig til å møte de fattige og den økende fattigdommen ansikt til ansikt.