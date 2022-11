Kommentar

Trump begeistrer og skremmer

KUNNGJØRING: På tirsdag kveld gjorde Donald Trump (76) det klart at han vil stille i kampen for presidentskapet i 2024.

Tirsdag kom øyeblikket der showmannen Donald Trump lanserte seg selv som nasjonens redningsmann.

Trump sa fra talerstolen at han nå ville gjøre USA rikt, stolt, trygt, strålende og storstilt igjen. Han skamroste sin egen ledelse av landet gjennom fire år og beskrev en idealtilstand på egen vakt. Alle blomstret som aldri før, som han sa.

På grunn av de venstreradikale demokratene er imidlertid USA i dag i en forferdelig tilstand, ifølge Trump. Men nå skal alt bli stort igjen.

– USAs comeback starter nå, sa Trump. Det handler om hans eget comeback. Alt dreier seg som vanlig om Trump selv. Og om den personkult han har skapt.

I ballsalen i Mar-a-Lago erklærte Trump (76) at han vil bli president igjen. Det er uvanlig tidlig å komme med en slik erklæring, to år før presidentvalget. Men for Trump har valgkampen allerede pågått en stund.

Amerikanerne har gjort seg opp en mening om Donald Trump for lenge siden. Om han er elsket av noen er han desto mer mislikt av andre.

I Aps valgdagsmåling for en uke siden sa 54 prosent av de spurte at de hadde et negativt inntrykk av Donald Trump. 44 prosent av disse var svært negativt innstilt.

Det er ingen tvil om at Trump er favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat. Han har samlet inn over 130 millioner dollar siden han forlot Det hvite hus. Han har både penger og et trofast publikum. Men det ligner også et desperat forsøk på å gjøre comeback. Han vil ikke bli glemt. Han vil ikke bruke flere år i rettsvesenet. Han etterforskes for flere forhold.

Ingen kan som Trump fyre opp tilhengerne. Han har millioner av tilhengere som uansett og uforbeholdent støtter ham.

Men på samme tid er det ingen som like effektivt som Trump skremmer bort store velgergrupper. Derfor er mange demokrater glade for at Trump stiller som kandidat. Han er blitt deres yndlingsmotstander etter tre skuffende valg for det republikanske parti, i 2018, 2020 og 2022.

Det er all grunn til å vente at han vil møte konkurranse om nominasjonen. Ingen andre republikanere har foreløpig kunngjort at de stiller.

Trump var vært kongen av det republikanske parti siden 2016. At han måtte forlate Det hvite hus og flytte hoffet til slottet Mar-a-Lago i Florida har ingen endret på dette.

Under Trumps ledelse opplevde republikanerne tilbakegang i valgene i 2018 og 2020. Årets mellomvalg ble også en stor skuffelse for republikanerne. En del republikanske politikere tør nå å si at partiet bør satse på en annen frontfigur enn Trump.

Flere pågående etterforskninger kan også skape problemer for Trump. Noe er relatert til hans rolle i etterkant av valget i 2020, i tillegg til at han tok med seg hemmeligstemplede dokumenter til Mar-a-Lago. I New York pågår et rettsoppgjør mot Trumps forretningsvirksomhet.

Ifølge Trump er alt dette ledd i en massiv heksejakt. Han forteller sine tilhengere at han kjemper for dem og derfor er et uskyldig offer. Men som vanlig handler alt om Trump selv, enten han fremstiller seg som offer eller vinner.

Trump gjentok i natt at han er et offer. Han vil bruke sin status som kandidat for å stemple alle etterforskninger som ledd i en politisk prosess. Hans fortelling er at mektige krefter forsøker å stanse ham.

Det mest uvanlige ved nattens tale var at Trump, mot normalt, snakket lite om det han har kalt valgtyveriet i 2020. Han har kanskje omsider funnet ut av det ikke er noen vinneroppskrift.

Å dvele ved fortidens nederlag er ikke et budskap som vinner nye velgere. Å komme med grunnløse påstander om valgfusk er en dårlig strategi for å mobilisere velgere. Hvis de virkelig blir overbevist om at valget er fikset, gir det lite mening å bruke stemmeretten.

En meningsmåling fra Politico/Morning Consult viser at nesten halvparten av republikanske velgere støtter Trumps kandidatur. En tredjedel vil heller ha Florida-guvernør Ron DeSantis. Bare fem prosent støtter tidligere visepresident Mike Pence.

Når spørsmålet ikke kun stilles til republikanere, men også demokrater og uavhengige, blir bildet ganske annerledes. 65 prosent sier at Trump ikke bør stille som kandidat i 2024. Det samme sier for øvrig velgerne om Joe Biden.