Sigrid Bonde Tusvik og Kristian Fjellanger tar i denne kronikken til orde for å innføre sorgpermisjon for foreldre som mister barnet sitt.

En litt lettere sorg

Det vi vil er å gjøre det litt lettere. Ikke enkelt. Men litt lettere å være i sorg over at man har mistet et menneske som hadde hele livet fremfor seg.

KRISTIAN FJELLANGER, forfatter

SIGRID BONDE TUSVIK, komiker

Gjennomsnittlig dør det 112 mennesker i Norge hver dag. Noen av dem er gamle og dør av alderdom. Noen er svært syke og har en kropp som gir opp, mens andre bestemmer seg selv for å gi opp.

Noen av dem er også barn – små mennesker som hadde hele livet fremfor seg.

De fleste av oss vil oppleve sorg en eller annen gang i livet. Det er på mange måter prisen for å elske. En sorgreaksjon vil for de fleste medføre at man blir skikkelig lei seg. Så lei seg at man har problemer med å fungere normalt.

I tillegg til andre symptomer som søvnmangel, angst og konsentrasjonsvansker. Det er ikke en sykdom, men en helt normal reaksjon på det å være i sorg.

Men det å miste et barn er en situasjon som er vanskelig for andre å sette seg inn i for mennesker som ikke har opplevd det.

Det å overleve sine barn, og måtte leve resten av livet der det mangler et par øyne rundt middagsbordet, et par støvler i gangen og aldri få høre det barnet smelle med døren i vilt tenåringsraseri – er noe som sitter.

Hardt og altoppslukende. Sorgen endrer seg for de fleste med tiden. Den er der fremdeles, men den er ikke lengre akutt. Tiden leger nok ikke alle sår, men arr blekner og blir noe man har med seg i bagasjen.

Men i den første fasen av sorgen, mener vi at det er viktig at det gjøres noe. I dag er det ikke slik at sorg automatisk utløser rett til sykemelding.

Sorg er ikke en sykdom, og ikke en diagnose. Det er livet. Like fullt får de fleste sykemelding. Men med andre diagnoser. Som for eksempel diagnosen «situasjonsbetinget psykisk ubalanse». Dette er da opp til den sørgende sin fastlege.

Danmark har man nå vedtatt en ny lov som sikrer tid til foreldre som mister barn. I vårt naboland har Folketinget en ordning med borgerforslag. Det er en ordning der alle borgere i Danmark kan stille et forslag, og samle tilstrekkelig med underskrifter for å få det behandlet i Folketinget.

Det gjorde Pernille Møller Jensen i desember 2019, etter hun hadde mistet sin tenåringssønn til leukemi. Forslaget handlet om retten til fri i 6 måneder for foreldre som mister et barn under myndighetsalder. Uten krav om gjentatte besøk hos fastlegen for å forlenge sykemeldingen.

Bare på en måned samlet forslaget 28.000 underskrifter, og nådde de nødvendige 50.000 kort tid etter.

I juni 2020 ble forslaget behandlet og vedtatt i Folketinget. Et vektig argument som særlig har vært med på å skape bred oppslutning om forslaget, var at det er en relativt liten kostnad knyttet til denne rettigheten, særlig med tanke på hvor enorm betydning det kan ha for foreldre som har mistet det kjæreste de har.

Også i Sverige og i Finland har etterlatte foreldrepermisjonsordninger som gir rett til full lønn for en periode etter tapet.

Det er en rettighet du har, i motsetning til i Norge, der du trenger en lett kreativ fastlege for å finne en diagnose som gir rett på sykepenger.

Det at du har rett til seks måneder, vil ikke si at du trenger å være borte fra arbeidet så lenge, men det gir den enkelte mulighet til å ta det pusterommet man trenger når man ikke er i stand til å fungere.

Er man sykemeldt over en viss periode, er arbeidsgiver pliktig til å gjennomføre oppfølgingsmøter med den sykemeldte, ofte i samarbeid med NAV og fastlege.

På samme måte som ved en sykemelding vil man kunne sette tilsvarende oppfølgingssystem på personer som har behov for en sorgpermisjon. Sorg er som det meste annet i denne verden, ganske individuelt.

Noen vil kunne komme raskere tilbake enn andre, mens noen trenger en lengre fase med tilrettelagte oppgaver.

I 2016 døde 102 barn mellom 1–17 år, mens i 2018 var tallet 84 ifølge en artikkel fra Norsk Helseinformatikk. Antall barn som var under ett år når de døde i 2020, var ifølge Statistisk sentralbyrå var 104 barn.

Dette er med andre ord ikke en stor gruppe. Men en sårbar gruppe som trenger all den omsorg som vi som velferdssamfunn kan gi. Det vil si at dette ikke vil være en dyr ordning, særlig da siden mange av de det gjelder allerede vil være sykemeldte for kortere eller lengre perioder.

Sorgstøttealliansen er en allianse av 15 organisasjoner og nettverk som representerer med alle grupper etterlatte etter dødsfall i Norge. Denne alliansen tok kontakt med daværende helseminister Bent Høie, for å be høyreregjeringen om å vurdere dagens ordninger.

Vi oppfordrer sittende arbeids- og inkluderingsminister og helseminister til å ta denne saken videre – og begynne i en ende. Innføre en rett sorgpermisjon for foreldre som mister barn under myndighetsalder.

Det vil være en byrde mindre. Det at det er en ordning som tar imot, som gir deg tid og rom til å lære å leve på nytt gjør det litt lettere. Ikke enklere, men litt lettere.