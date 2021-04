RAMMER OGSÅ MENN: – Undersøkelser fra Norge og andre vestlige land viser at det på det lite som skiller kjønnene når det gjelder spredning av private nakenbilder til uvedkommende, skriver forfatterne (bildet er modellklarert). Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald, NTB

Debatt

De usynlige ofrene for nakenbildespredning

Til tross for at like mange gutter som jenter opplever å få intime bilder og videoer på avveie, snakkes det sjelden om mannlige ofre for nakenbildespredning. Hvorfor er det slik? Og hvilke konsekvenser kan det ha?

STINE NYGÅRD, doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt, UiO

INGELA LUNDIN KVALEM, professor ved Psykologisk institutt, UiO

De siste årene har tallrike nyhetsreportasjer, debattinnlegg, dokumentarer og TV-serier utforsket og opplyst om konsekvensene av nakenbildespredning. Selv om historiene som er blitt fortalt varierer i innhold, forløp og utfall, har de til felles at de nærmest utelukkende fokuserer på kvinnelige ofre.

Bildet som males av mediene kan dermed gi inntrykk av at det kun er jenter og kvinner som blir utsatt for nakenbildespredning. Dette inntrykket stemmer imidlertid ikke overens med virkeligheten.

Undersøkelser fra Norge og andre vestlige land viser nemlig at det på det meste kun er et par prosentpoeng som skiller kjønnene når det kommer til forekomsten av det å ha opplevd at noen har vist frem, videresendt eller på andre måter spredd private nakenbilder til uvedkommende. Likevel snakkes det sjelden om mannlige ofre for nakenbildespredning, og det finnes lite forskningsbasert kunnskap om deres opplevelser.

Fra et helseperspektiv er dette kunnskapshullet kritisk: Mangelfull forståelse av hva som bidrar til at enkelte gutter kommer seg gjennom slike hendelser med helsen i behold, og hva som fører til at andre ikke gjøre det, hindrer nemlig utviklingen av tiltak som kan forebygge negative utfall blant mannlige utsatte.

For å tette dette kunnskapshullet gjennomfører vi for tiden et forskningsprosjekt om unges erfaringer med nakenbildespredning, hvor vi ønsker å belyse historiene til både kvinner og menn som er blitt utsatt for slike krenkelser. Det har imidlertid vist seg å være mye vanskeligere å rekruttere mannlige enn kvinnelige deltakere til studien. Hvorfor er det slik?

Er det fordi nakenbildespredning sjeldnere utløser alvorlige konsekvenser for mannlige ofre? Er det fordi det generelt sett er en høyere terskel for gutter og menn å være åpne om deres offeropplevelser? Eller kan det rett og slett være fordi mediediskursen usynliggjør at menn, så vel som kvinner, kan bli utsatt for slike krenkelser?

Som forskere synes vi det er bekymringsfullt dersom vi ikke får kontakt med utsatte gutter og menn fordi de oppfatter at deres erfaringer ikke har samme gyldighet eller er like viktige som erfaringene til kvinnelige ofre. Derfor ønsker vi å rope et varsko om at forståelsen av nakenbildespredning som fremmes av mediene usynliggjør halvparten av dem som blir utsatt for slike krenkelser.

Og sist, men ikke minst: Dersom du som leser dette er mann og selv har blitt utsatt for nakenbildespredning vil vi oppfordre deg til besøke nettstedet til Universitetet i Oslo, hvor det fremdeles er mulig å melde interesse for å delta i studien. Vi vil veldig gjerne høre din historie!