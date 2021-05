STJERNEØKONOM: – Økonomen Mariana Mazzucatos nye bok «En ny økonomi» kom nylig på norsk. Boken bør leses av, og inspirere, alle norske politikere, skriver kronikkforfatterne. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Vi trenger en ny økonomi

Klima- og næringspolitikken i Norge er for passiv. Dermed går endringene for sakte, og utryggheten for folks jobber og inntekt blir unødvendig stor. Nå haster det å få utslippene ned.

ESPEN BARTH EIDE, stortingsrepresentant (Ap)

ANNE BEATHE KRISTIANSEN TVINNEREIM, nestleder (Sp)

PER ESPEN STOKNES, vararepresentant på Stortinget (MDG)

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

Nylig kom boken «En ny økonomi», av økonomen Mariana Mazzucato, på norsk. Boken bør leses av, og inspirere, alle norske politikere. Ikke fordi den gir alle svarene for norsk økonomi. Ingen bøker gjør det. Den bør leses fordi den peker ut en ny retning verden sårt trenger, og forklarer både hvorfor og langt på vei hvordan. Og ikke minst er boka viktig fordi den betimelig minner oss på målet med økonomien – bedre liv for flere.

Vi trenger en ny økonomi nå, rett og slett fordi vi står overfor mange og store uløste problemer. I mange tiår etter krigen pekte de fleste pilene oppover. Økonomiene vokste. Velstanden også. Velferdsstater ble bygget ut og ga sine befolkninger trygghet uten historisk sidestykke.

Nå har vi nye oppgaver vi må løse. De siste tiårene har utslippene av farlige klimagasser økt, selv om målet var å redusere dem. Jordas ressurser brukes på en måte som ugjenkallelig svekker vårt felles livsgrunnlag. De økonomiske forskjellene har blitt større. Digitalisering har gitt nye muligheter, men har også konsentrert rikdom og makt og undergravd nasjoners skattegrunnlag. Polarisering og opplevelse av avmakt er i fremvekst. I Norge har sentralisering av velferdstjenester og beredskap skapt uro og frustrasjon.

Det er også et paradoks at vi i et land med stort potensial i utnyttelse av naturressurser, over tid har sentralisert næringspolitikken inn mot de store byene.

Vi som skriver dette, har lenge ment at klima- og næringspolitikken i Norge er for passiv. Dermed går endringene for sakte, og utryggheten for folks jobber og inntekt blir unødvendig stor. Nå haster det å få utslippene ned.

Allerede før boka til Mazzucato kom ut, har den skapt debatt. Professor Ola Kvaløy skriver om Mazzucato at staten ikke «bør drive ordinær forretningsvirksomhet eller planøkonomisk forfordeling av enkeltnæringer». Kristin Clemet har i Aftenposten advart mot dyre industrieventyr.

Vi bidrar gjerne til å oppklare feiloppfatningene deres. Det Mazzucato skriver om, har mange fellestrekk med politikk vi har foreslått i to felles Agendanotater, senest i juni 2020. Der tar vi til orde for fire samfunnsoppdrag, der vi mener norske myndigheter bør etablere tydelige mål, sammen med arbeidslivets parter, på områder vi vet at vi trenger markedets hjelp til å løse.

Det betyr ikke at staten skal eie alle virksomheter eller selv stå for produksjon. Det betyr at hele menyen av virkemidler vi allerede har, må innrettes mye mer mot store mål og gi bedriftene mer forutsigbarhet når de satser for å være med å realisere dem.

De fire samfunnsoppdragene vi tegnet opp var ren skipstransport, norsk fôrproduksjon, bærekraftig havbruk og utvikling av hydrogen. Dette er næringsområder som allerede mottar statlig støtte, der det finnes flere sterke næringsmiljøer som kan konkurrere med hverandre, og der det er potensial for å løse samfunnsproblemer som nettopp trenger løsninger.

I tilfeller der staten går inn med risikokapital, argumenterer Mazzucato at fellesskapet også bør ta del i gevinstene som materialiserer seg. Ellers sosialiserer vi risiko, men privatiserer gevinst. På noen områder, der usikkerheten er stor på grunn av umodne teknologier, manglende skalafordeler eller reguleringer, kan det være nyttig at staten går inn med risikokapital, for eksempel som eier. Det gjøres allerede i dag.

Det er også sannsynlig at det over tid vil være hensiktsmessig for staten å selge seg ut av disse virksomhetene, helt eller delvis. Forhåpentlig med gevinst, men ikke alltid. Det er derfor det heter risikokapital.

Mazzucato vil også at slike oppdrag skal forankres bedre blant flere. Her i Norge er både bompengeopprør og vindkraftmotstand tydelige eksempler på at alt for mange opplever at klimapolitikken bestemmes langt unna og uten øre for dem. Det er ikke bærekraftig, og må endres.

Både Kvaløy og Clemet er også bekymret for pengebruk. Da er det viktig å minne om at en mer aktiv næringspolitikk har lite å gjøre med oljepengebruk eller handlingsregelen.

Da Tankesmien Agenda inviterte Jens Stoltenberg til feiring av handlingsregelens 20-årsdag tidligere i vår, var han også klar i sin anbefaling: Det grønne skiftet kan dyttes frem uten å bryte handlingsregelen. Det er en viktig presisering som har bred støtte i norsk politikk, også på venstresiden.

Gratis vil det ikke være. Men sannheten er at vi allerede bruker mye penger på næringsutvikling i Norge. De pengene bør bidra kraftigere til å fremskynde det grønne skiftet, ikke låse oss inne i fortidens fossile økonomi. Det er også greit å minne om at kostnadene ved å ikke ta ansvar for utslippskutt og omstilling, er mye, mye høyere.

Mazzucatos forskning og boka «En ny økonomi» etterlyser modige ledere som setter langsiktige mål, og som forventer at økonomien løser samfunnets problemer. Den jobben er vi klare til å ta på oss. For det er økonomien som skal tjene samfunnets mål, ikke omvendt.