Pavens omvendelse

TAR HOMOFILE I FORSVAR: – Homofile er Guds barn og har rett til å være i en familie, uttalte pave Frans denne uken. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Det har skapt internasjonale overskrifter at pave Frans gir grønt lys for likekjønnet partnerskap.

Mens mange vil mene det er på høy tid at også den romersk-katolske kirke tar steget inn i det 21. århundre, er det fortsatt tallrike røster både innad i kirken og i samfunnet ellers som mener at Jesu Kristi vikar med dette har misforstått Bibelens bud om toleranse og nestekjærlighet.

Pavens utsagn i forbindelse med dokumentarfilmen «Francesco», som hadde premiere denne uke, fremstilles som en omvendelse. Men strengt tatt bare gjentar han seg selv.

Den gang Den Hellige Far het Jorge Mario Bergoglio og var erkebiskop av Buenos Aires, forsvarte han partnerskap for homofile. Likeså i et intervju med den italienske avisen Corriere della Sera i 2014 og i samtaleboken «Politikk og samfunn», ført i pennen av den franske sosiologen Dominique Walton tre år senere, uttrykker pave Frans sin støtte til partnerskapsarrangementer mellom to mennesker av samme kjønn.

Men ordene som faller i dokumentarfilmen vil for ettertiden markere dette pontifikatet som et «før» og et «etter». Frans sier: «Homofile mennesker har rett til å være i en familie. De er Guds barn og har retten til en familie. Ingen burde vært ekskludert eller gjort ulykkelige på grunn av det. Det vi trenger, er en sivil partnerskapslov. På den måten er de juridisk dekket. Jeg har kjempet for dette.»

Uttalelsen er oppsiktsvekkende i den forstand at den regjerende paven ikke fordømmer hverken homofili, homofilt samliv, eller såkalt homofil praksis, som mange kirkesamfunn – også det protestantiske – har vært forstokket opptatt av.

Aksepten betyr imidlertid ikke at homofile katolikker kan forvente å få gifte seg i kirken de er en del av. Eller at den katolske kirke endrer sin lære om at «mann og kvinne ble skapt for hverandre».

Frans er på sett og vis en mer liberal hyrde enn forgjengerne, Benedikt XVI og Johannes Paul II, men den pavelige omfavnelse av likekjønnede partnerskap får ingen umiddelbar konsekvens for katolsk doktrine. Like fullt er hans budskap revolusjonerende.

For pave Frans markerer med dette et brudd med Vatikanets offisielle uttalelse i 2003, der det heter at «respekt for homoseksuelle personer kan ikke på noe vis føre til godkjennelse av homoseksuell adferd eller juridisk anerkjennelse av homoseksuelle partnerskap».

Pave Frans er overhode for en dypt konsensusstyrt organisasjon og et symboltungt system der hver minste håndbevegelse, hver habitt og hvert eneste ord tolkes og forstås inn i en teologisk og historisk kontekst. I lys av dette kan hans tolerante utsagn om homofilt samliv knapt overvurderes.

Det er et bud fra høyeste kirkelig hold om at diskriminering av homofile må opphøre. Og en klar melding, ikke minst, til alle medlemmer av Den katolske kirke som kirken selv har undertrykket på grunn av legning.

Pavens ord er i så måte uendelig mye mer enn en gest. Han formidler det kirken skal: Håp, tro og kjærlighet.

