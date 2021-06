KARANTENEREGLENE: – Flere fortvilte svenske venner forteller at de har mistet tilliten til den norske regjeringen og det fellesskap som våre land har hatt så lenge, skriver Hanna Petersson. Foto: Privat

Det høres ut som ren galskap!

Kjære regjering, jeg ber bare om en forklaring, for jeg har nemlig mistet logikken.

HANNA PETERSSON, svensk, bosatt i Norge

Jeg kan legge ut lange historier om hvor mye min familie i Sverige betyr for meg, hvor nære vi er og at jeg la igjen halvparten av hjertet mitt på andre siden grensen da jeg valgte å bo i Norge.

Jeg kan skrive en bok om hvor viktig jeg synes at smittevern er.

Jeg kan gi en lang fortelling om hvordan vi forrige sommer tok turen hjem for å få møte familien og tok en sikker karantene hjemme i ti dager etterpå, og har levd på å få gjøre det samme denne sommeren. Denne sommeren da alt skulle bli bedre og åpnere.

Jeg kan prate lenge om hvor lite billig bacon og nesten gratis Pepsi Max betyr for meg, og hvor fortvilt jeg blir når nordmenn, den norske regjeringen og ikke minst norsk media fokuserer på DET når det er prat om å åpne grensen mot Sverige igjen.

Men jeg skal ikke det. Jeg ber bare om en forklaring, for jeg har nemlig mistet logikken. Hvordan er det mer smittevernssikkert å tvinge oss (en familie med to barn og en dverghamster i bur) sjekke inn på et fullsatt hotell, istedenfor å la oss kjøre rett hjem og ikke møte et menneske? Og i tillegg betale flere tusen kroner for å bo der.

I mitt hode henger ikke dette på greip. Det høres ut som ren galskap!

Jeg har pratet med flere fortvilte svenske venner her, som nå forteller om at de har mistet tilliten til den norske regjeringen og det fellesskap som våre land har hatt så lenge. Jeg har også pratet med flere som nylig sittet på karantenehotell, og de rister bare på hodet. De forteller om lange køer og daglige turer til McDonalds.

Jeg støtter innreisekarantene og forstår hvorfor det fortsatt er nødvendig. Og jeg er åpen og klar for å endre mening om karantenehotell for oss som har et hjem i Norge, så shoot!