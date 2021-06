Kommentar

Kutt! Kutt! Kutt!

Av Leif Welhaven

Foto: WOLFGANG RATTAY / AFP

Det behøves en oppvask i to leirer etter at TV-seere fikk se bilder som aldri burde vært vist.

Da Christian Eriksen gikk i bakken og ble liggende var det ingen som kunne vite hvordan dette ville ende.

Det som brått skjedde fremstod så alvorlig at vi kunne sett en av vår tids beste midtbanespillere omkomme på en fotballbane.

Da hviler det et enormt ansvar på dem som kringkaster TV-bilder til et gigantisk hjemmepublikum, som også består av mange langt ned i alder.

Den mest opplagte siden av saken, som NRKs sportsredaktør Egil Sundvor også er tydelig på, er at den internasjonale TV-produsenten gikk så altfor, altfor langt.

Når du ikke vet om en fotballspiller kommer levende fra situasjonen eller ei, og alt strengt tatt bare er kaos, så går du ikke så tett på Eriksen som det vi ble ufrivillige vitner til. Den livreddende førstehjelpen hadde ingenting i TV-ruten å gjøre, ei eller ansiktet hans.

Også hans aller nærmeste burde naturligvis ikke vært fanget opp av TV-bilder under disse omstendighetene.

I etterkant av dramaet er det viktig at dette tas grundig opp med de ansvarlige for bildene UEFA serverer. Det er viktig at vi ikke får like uverdige valg dersom det (og la oss krysse alt vi har for at det ikke skjer) skulle oppstå noe lignende igjen.

Men behovet for en selvkritisk evaluering stopper ikke her. NRK har et selvstendig ansvar for sine redaksjonelle valg. De ansvarlige var i en vanskelig situasjon, og det var jo ikke lett å vite hvor nærgående bildene endte med å bli.

Likevel fremstår det som en vurderingssvikt også blant de ansvarlige her hjemme. Den med ansvar burde rett og slett ropt «Kutt! Kutt! Kutt!».

Det var NRKs eget valg å bli liggende med bilder fra Parken så lenge, i en situasjon der alt var i det blå. Det kunne og burde vært droppet langt tidligere, ved å sette over til studio.

Det hadde også spart både TV-seere og kommentatorer fra en merkelig mengde prat om en situasjon med bare smerte og spørsmål, og ikke noe som lignet på et svar.

Heldigvis ser det ut til å ha endt etter forholdene godt, selv om veldig mye fortsatt er uvisst.

Vi har fått en påminnelse om hvor skjørt livet er, og hvor viktig det er å ha medisinsk utstyr og kompetanse på plass når det haster.

Vi fikk også se hvor mye samhold og kameratskap har å si i fotballen, også på internasjonalt plan. Den skjermende reaksjonen til Eriksens lagkamerater varmet.

Det ble til slutt valgt å fullføre kampen, noe som skal ha vært et ønske fra spillerne. Det er mulig å spørre om hvor lett det kan ha vært for hver enkelt å ta stilling til noe slikt, rett etter å ha sett en lagkamerat sveve mellom liv og død. Men slik ble det, og til slutt tapte Danmark overraskende 0–1 mot Finland.

Det hadde vært bekymringsfullt på enhver annen fotballkveld.

12. juni 2021 er det eneste resultatet som spiller noen rolle, at Christian Eriksen blir så frisk som mulig igjen så fort som mulig.