Leder

Sannhetens øyeblikk

HANDELSPARTNERE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte sin daværende kollega, Boris Johnson i 2017 for å avklare handelsavtaler etter brexit. Norge er ett av de land som tydeligst vil merke at britene er ute av EU. Foto: POOL Tore Kristiansen / VG / VG

Søndag rundes en ny «siste-frist»-bøye i britenes brexitløp. Samtidig rykker norsk næringsliv stadig nærmere den nye virkeligheten som inntreffer når Storbritannia rent faktisk forlater EU.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

På Vestlandet brer usikkerheten seg. Fredag ba fylkesordførerne i Rogaland, Møre og Romsdal og Vestland om et brexit-møte med næringsministeren, fiskeriministeren og utenriksministeren. Bekymring for olje- og sjømatnæringene ligger bak. Det er forståelig.

Når Den britiske union forsvinner ut av Den europeiske union, forsvinner også Norges handelsavtale med øyriket. Den reguleres enda noen dager gjennom EØS-avtalen, men opphører natt til 1. januar 2021 idet brexit trer i kraft.

Inkludert eksporten av olje og gass, er Storbritannia vår største handelspartner. Ifølge Statistisk sentralbyrå går ca. 65 prosent av Norges fastlandseksport til EU. Norge vil derfor være blant de land som tydeligst vil få merke brexit. Regjeringen har vært foroverlent for å få til en frihandelsavtale med britene, og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) hadde allerede i 2017 bilaterale samtaler med sin daværende kollega, Boris Johnson. Så langt har disse forhandlingene ikke ført frem.

les også Norges brexit-nødløsning

I fjor vår ble det like fullt inngått en overgangsavtale, og for drøye to uker siden signerte Norge og Storbritannia en midlertidig vareavtale. Den skal gjelde fra årsskiftet og inntil en frihandelsavtale er klar. Problemet er imidlertid alt den ikke dekker. Næringsminister Iselin Nybø (V) gjør helt rett i å minne norsk næringsliv om å sette seg inn i alle de nye vansker som vil oppstå når EU/EØS-avtalen ikke lenger gjelder.

For eksempel: Det blir vanskeligere å ha briter i arbeid i Norge, fordi briter som flytter hit må etter 1. januar søke oppholdstillatelse som tredjelandsborgere. Videre blir det vanskelig å benytte britisk kompetanse i ledelsen av norske selskaper, fordi aksjeloven og allmennaksjeloven krever tilknytning til Norge eller EØS for daglig leder, og halvparten for styret. 1. januar må 800 norske selskaper bytte ut daglig leder og/eller styremedlemmer. Norske bedrifter mister også den automatiske retten til å delta i anbudskonkurranser i Storbritannia.

les også Norsk brexitalarm: rammer verftene og offshoreindustrien

Dessuten: Vareflyten blir forsinket. Veterinærkontroll av sjømat innføres ved britiske grenseoverganger. Norge svarer med veterinærkontroll på alle varer fra UK.

Nordmenn på reise i Storbritannia, når den tid måtte komme, må på ny lære seg å slå av roaming-knappen på mobiltelefonen. EUs pålegg om fri mobildatabruk i hele EU, vil ikke lenger gjelde på de britiske øyer. Dermed er det igjen fritt frem for teleoperatørene å loppe sin kunder om de skulle glemme seg og lese e-post eller norske nettaviser på mobilen.

les også VG mener: Hard brexit vil ramme norsk økonomi

Forhåpentlig vil mangt bedres med en fullverdig frihandelsavtale. Men heller ikke da, slik Nybø minner om i en DN-kronikk, kan norsk næringsliv forvente samme trygghet og forutsigbarhet som dagens EØS avtale gir.

Før helgen sa EUs sjefforhandler, Michel Barnier, at «sannhetens øyeblikk» er nær forestående. Den sannheten kan dessverre bli ubehagelig for mange.