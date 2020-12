Kommentar

Mustafas gode hjelpere

Av Hanne Skartveit

Hjelperne til unge asylsøkere har de beste hensikter. Men er det sikkert at resultatet alltid er det beste for ungdommene?

Mustafa Hasan har mange støttespillere i sin kamp for å slippe å bli sendt til familien sin i Jordan. 18-åringen har bodd i Norge siden han var seks år. Både moren og flere av søsknene hans har reist fra Norge. Nå er Mustafa under barnevernets omsorg.

Vi ser ofte at nærmiljøet engasjerer seg sterkt til fordel for ungdom som skal sendes ut av Norge. Som Mustafa. Det er i utgangspunktet bra at folk bryr seg, og viser omsorg når de ser at noen nær dem har det vanskelig. Men det er ikke alltid slik at det som er godt ment, er godt gjort.

Opphold på falskt grunnlag

Det er mange måter å hjelpe unge asylsøkere på, også etter at de har fått avslag på opphold i Norge. Det er ikke sikkert at det beste er å sende inn stadig nye søknader etter at de har fått nei flere ganger. Eller å samle inn penger til nye søksmål, slik at kampen kan fortsette enda noen år. Slike omkamper fører til flere år med uvisshet og uforutsigbarhet. Alt blir satt på vent - planer for utdanning, drømmer om fremtiden. Mye av det som hører ungdommen til.

Mustafa er en av mange ungdommer med vedtak om at de ikke har rett på opphold i Norge - eller at de må ut når de fyller 18 år. Noen av dem er enslige mindreårige asylsøkere. Andre, som Mustafa, har kommet hit sammen med familie som har fått opphold på falskt grunnlag.

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien da han var seks år. Nå er han 18 år. Foto: Xueqi Pang

Noen av de unge har et godt nettverk rundt seg. Et viktig spørsmål i denne sammenheng er hvilken rolle disse nettverkene spiller. Mange av hjelperne jobber hardt for å finne muligheter for at ungdommene kan få bli i Norge, på tross av flere avslag og negative avgjørelser i domstolene. Dermed gir de dem håp om at det er mulig å lykkes. Et falskt håp. For det ender som regel med at ungdommene blir sendt ut, til slutt.

Utdanningsfond heller enn søksmål

Kunne de gode hjelperne i stedet si at nå gjelder det å gjøre det beste ut av situasjonen? Gjøre overgangen så god som mulig, gjennom skolegang og forberedelser? Knytte kontakter i foreldrenes hjemland, sørge for utdanning og støtte når ungdommen en dag lander, enten det er snakk om Kabul i Afghanistan eller Amman i Jordan?

Nå samles det inn penger til Mustafa. Det har kommet inn mer enn 600.000 kroner, som skal brukes til nye søksmål. Men avgjørelsene i alle instanser har så langt vært helt klare. Nye runder i rettsapparatet synes fånyttes. Antagelig ville disse pengene vært langt mer nyttige som et utdanningsfond for Mustafa når han kommer til Amman.

Det kan argumenteres for at støttespillerne kunne oppnådd mer ved å hjelpe ham i en annen retning, slik at han kunne begynne et nytt liv, fremfor å gå inn i enda flere år preget av usikkerhet og angst. Kanskje kunne han til og med, dersom han fikk mulighet til å betale for å gå på en internasjonal skole i Amman, etter hvert søke seg til et norsk universitet og kommet tilbake og tatt utdanning her.

Mor straffedømt

Årsaken til at Mustafa Hasan har vært så lenge i Norge, er at han og familien ikke har forholdt seg til avslagene fra ulike instanser om opphold. For tre år siden tapte familien den andre runden i rettsapparatet om opphold i Norge. Dommen fra lagmannsretten er enstemmig, og har ikke rom for tvil: Alle vedtak i saken er gyldige, og truffet på riktig grunnlag.

Nylig var det støttemarkering for Mustafa Hasan utenfor Stortinget Foto: MATTIS SANDBLAD

Særlig legges det vekt på at moren tidligere har blitt straffedømt fordi hun gjentatte ganger brukte falske dokumenter og løy for norske myndigheter. Hun påsto at hun var statsløs palestiner. Men norske myndigheter har funnet det bevist at hun er født i Jordan, og har vært jordansk statsborger hele sitt liv.

Den vide adgangen til å klage på avslag, eller å bringe sakene inn for domstolene, har bidratt til at denne saken har trukket ut over flere år. Men det kan ikke være slik at Mustafas sak behandles annerledes enn andre, tilsvarende saker.

Uthuler asylinstituttet

For det finnes mange slike saker. Dette fremheves blant annet i dommen fra lagmannsretten, der familien tapte på alle punkter. Dommerne peker på at det kan være lettere å gjøre unntak i konkrete saker der utfallet ikke kan overføres til andre, tilsvarende saker, men at dette ikke er situasjonen i Mustafa Hasans tilfelle. Tvert om, det finnes mange eksempler på saker der foreldre har løyet om sitt opprinnelsesland. Dette er saker norske myndigheter ser svært alvorlig på.

Slike tilfeller uthuler selve asylinstituttet. Det er ment å gi forfulgte mennesker beskyttelse. Systemet er under sterkt press. Det minste vi kan gjøre for å forsøke å opprettholde det, er å sørge for at de som får opphold i Norge, faktisk er de som har et beskyttelsesbehov. Da må vi ha et regelverk som fungerer. Og ikke minst - som håndheves, etter rettsstatens prinsipper. Med likhet for loven, og rettferdighet og forutsigbarhet i saksbehandlingen.

Likhet for loven må være rettesnoren, også i saker som denne. Foto: Berit Roald / NTB

Det slår feil ut dersom de som bare venter lenge nok, får bli, selv om de i utgangspunktet ikke har rett til opphold. Det er heller ikke gitt at det tjener barna det gjelder. Ikke noe barn har godt av å leve i uvisshet over lengre tid.

Leksehjelp og øvelseskjøring

Det er mange måter å hjelpe på. Det gjøres et imponerende arbeid rundt i norske kommuner for å hjelpe unge asylsøkere som kommer til Norge, og som ikke er sammen med sine foreldre. Pensjonerte lærere gir av sin kunnskap og erfaring, familier inviterer på middag, trenere fikser sko og utstyr. Det drives leksehjelp og øvelseskjøring. Dette er Norge på sitt beste, mennesker som bruker av sin tid og sine ressurser til å hjelpe andre. Ofte uten å få noe annet enn smil og takknemlighet tilbake. Fordi det kan være mer enn nok.

Det er selvsagt ingen motsetning mellom å hjelpe, og å gi ungdommene et realistisk bilde av fremtiden. Tvert om. Og mange av hjelperne gjør antagelig dette allerede i dag. Men vi har sett mange eksempler på at unge mennesker har blitt gitt håp som ikke har blitt innfridd.

Og kanskje enda verre - at de få sakene der politikerne gir etter for press i enkeltsaker, gir et falskt håp til enda mange flere. Håp som knuses. Gang etter gang.

Publisert: 05.12.20 kl. 09:32

