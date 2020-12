KRITISK: – Ironisk nok hevder Hansen og Aspen at diskusjonen tar fokuset bort fra vårt viktige felles mål: Å bli kvitt rasisme, skriver Sandra (23), Theresa (20) og Frida (22) i VGs kronikkserie «25 under 25». Foto: TVNorge / Thomas Andreassen, VG

«25 under 25»: Tar feil om «blackface»

Vi trodde 2020 var året for allmenn forståelse av hva rasisme er, også i Norge. Men debatten som har oppstått etter at D-play avpubliserte serien «Nissene over skog og hei» på grunn av «blackface» viser at vi fortsatt har en lang vei å gå.

SANDRA ABENA (23), styreleder i Afryea Collective og student

THERESA ELISE (20), politisk ansvarlig i Afryea Collective og student

FRIDA KARLA (22), politisk ansvarlig i Afryea Collective og student

Saken om «Nissene over skog og hei» har engasjert bredt. De siste dagene har vi sett kommentarer fra kjente profiler som «Skal Vi Danse»-stjernen Nathan «Nate» Kahungu, modell Rawdah Mohamed og programleder og influencer Mads Hansen.

Også læreren Anders Aspen har skrevet en kronikk i VG.

Ironisk nok hevder Hansen og Aspen at diskusjonen tar fokuset bort fra vårt viktige felles mål: Å bli kvitt rasisme.

Men skal vi blitt kvitt rasisme, må vi imidlertid kvitte oss med praksiser som bygger på grov rasistisk og diskriminerende historie. Å lytte til, istedenfor å latterliggjøre de som er berørt av rasismen, er en god start.

Det er ikke mulig å skape en god dialog om rasisme og samtidig ignorere konteksten, opprinnelsen og konseptet «blackface» representerer.

Så hva er «blackface», og hvorfor vekker det så mange følelser?

«Blackface» er praksisen der hvite mennesker maler seg svarte i ansiktet og portretterer antatte stereotypier av svarte mennesker for å underholde.

Praksisen stammer fra tiden da slaveri fortsatt eksisterte i USAs sørstater. Den bygget på stereotypier og karakteristikker som nedverdiget og dehumaniserte svarte mennesker.

UNGE STEMMER:– Konsekvensen av blackface som humoristisk virkemiddel strekker seg langt utover TV-skjermen, skriver kronikkforfatterne. Foto: Privat

De ble fremstilt som mindre intelligente, og som avhengige av hvite mennesker fordi de var ute av stand til å ta vare på seg selv. Dette var med å opprettholde tankegangen om den hvite «rasen» som overlegen alle andre.

Samtidig var det med på å underbygge USAs segregeringspolitikk, som igjen bygget på ideer og ideologier brukt for å forsvare den atlantiske slavehandelen og kolonialiseringen.

Aspen argumenterer med at det ikke var Eckbos intensjon å være rasistisk, og at det derfor ikke er snakk om «blackface». Til TV 2 sier også Mads Hansen at karakteren «Ernst-Øyvind» ikke kan bli sett på som «blackface».

Ingenting eksisterer uten sin kontekst.

Selv om intensjonen kun er å få fram et smil, er det i dette tilfellet snakk om en kontekst som rommer århundrer med undertrykkelse.

Som Aspen påpeker, er det «rasismen som hindrer visse etternavn normale muligheter», som på jobbmarkedet, vi må bekjempe.

Men hvorfor eksisterer rasisme som hindrer visse etternavn normale muligheter?

Kan det ha noe å gjøre med en tidvis ensidig fremstilling av folk med disse etternavnene og mørk hud, som, med Aspens egne ord, både late og dumme?

Eckbos forsøk på humoristisk fremstilling av svarte mennesker bygger på en utbredt praksis.

At «blackface» er rasistisk og krenkende er heller ikke nytt. Som Rawdah Mohammad påpeker, har håning av mørk hudfarge blitt gjort om til «humor» i en årrekke.

Humoren fjerner ikke det faktum at praksisen bygger på mekanismer som har vært skadelig for svarte mennesker i flere hundre år. De samme mekanismene som i dag bidrar til undertrykkelse og diskriminering av svarte mennesker verden over. Som Kahungu skriver på sin Instagram er det «umulig å skille «blackface» fra sin undertrykkende historie.»

Derfor kan ikke praksisen forsvares.

Faktum er at portrettering av svarte mennesker i stor grad har vært en ensidig fremstilling av mennesker som er mindre intelligente, har dårlig arbeidsmoral og generelt er «taperne» i samfunnet.

Når Aspen blir krenket av noe på TV, skifter han kanal. Det er et privilegium ikke alle har. Konsekvensen av «blackface» som humoristisk virkemiddel strekker seg langt utover TV-skjermen.

Den har gjennomsyret samfunnet i en årrekke, og disse stereotypiene er sentralt i hvordan enkelte grupper møtes av samfunnet.

Det finnes ingen fjernkontroll for å skifte kanal fra virkeligheten.

Publisert: 07.12.20 kl. 19:57

