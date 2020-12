NYE TIDER: – Diplom-is fjerner «Eskimonika» fra logoen sin fordi de ikke å ønsker å bruke urfolk. Igjen ropes det om «krenkelseshysteri» fra folk som ikke har kjent diskriminering på kroppen, skriver Lars Johnsen. Foto: Alf Ove Hansen

Blackface, Diplom-is og «krenkorama»

Det er ikke opp til andre å definere hva som er støtende. Å si at «jeg mener ikke noe vondt med det» holder ikke.

LARS JOHNSEN, skribent/journalist i fotballtidsskriftet Josimar

Når slike saker dukker opp, vandrer alltid tankene tilbake til min samiske mormor. Hun vokste opp i Tana i mellomkrigstida. Hun kunne ikke ett ord norsk da hun begynte på skolen.

Som skoleelev skulle hun få sin samiskhet bokstavelig talt banket ut av seg. Når hun ikke kunne svare læreren på norsk, var det juling i vente. Som voksen, i Kyst-Finnmark, var det ikke greit å videreføre kulturen og språket. Verken min mor eller hennes søsken kan samisk.

Staten Norge, med vold og skam, lyktes å fordrive en kultur ut av min samiske slekt – som i så mange andre samiske slekter. Dette føltes aktuelt under debatten om innpakningen til «Joika-kaker».

Emballasjen besto av nedsettende etnisk ikonografi, mente samer, blant annet Samerådets Christina Hætta. «Krenkelseshysteri», ble det ropt – av dem som ikke har fått sin kultur, sitt språk banket ut av dem.

Dette uttrykket ble brukt på lederplass i avisa Nordlys (som senere beklaget).

Å redusere en kultur til en karikatur, å gjøre et urfolks nasjonaldrakt til et karnevalskostyme er ikke greit.

Det er ikke opp til andre å definere hva som er støtende. Når mennesker av afrikansk opphav påpeker at de opplever n-ordet som nedsettende, da slutter vi å si n-ordet. «Jeg mener ikke noe vondt med det» – det holder ikke. Vi andre har ikke definisjonsmakten.

Jeg har aldri sett «Nissene på låven», så jeg aner ikke om Eckbos mørkhudete karakter er morsom. Men å male seg i ansiktet – en hvit mann som spiller svart – har en rimelig stygg historie. Det er en historie om slaveri, folkemord og undertrykkelse.

Nå fjerner Diplom-is «Eskimonika» fra logoen sin fordi de ikke å ønsker å bruke urfolk på den måten. Igjen ropes det om «krenkelseshysteri» fra folk som ikke har kjent diskriminering på kroppen. Dette handler ikke om «political correctness gone mad», men om økende respekt og forståelse for andre, og for historien. Om vi ikke beveget oss framover her ville karikaturer av jøder som grådige med stor nese eller afrikanere med overdrevent store lepper fortsatt ha vært norm.

Humor må ikke inneholde etniske stereotypier. Man kan fint lage humor uten. Matvarer må ikke ha etnisk ikonografi som logo. De fleste har jo ikke det. At det en gang var vanlig, kan man forstå. Enda lettere er det å fatte er det at matvareprodusentene – etter har forstått mer av historien – velger å fjerne siste rest av etnisk ikonografi.

Det er ikke på grunn av noe «krenkelseshysteri», men fordi det er det eneste riktige å gjøre.

Publisert: 07.12.20 kl. 11:27

