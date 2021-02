VIL KOSTE SKJORTA: – Regjeringen foreslår blant annet å tredoble CO2-avgiften på norske arbeidsplasser. Dette kan bli blodig alvor for AS Norge, skriver Frps Jon Georg Dale. Foto: Tore Kristiansen

Frp-Dale: − Klimaplanen kan bli blodig alvor for Norge

I bunn for norsk klimapolitikk må det ligge en erkjennelse av at Norge ikke har en helt egen atmosfære og at klimautfordringene er globale og dermed må løses globalt.

JON GEORG DALE, stortingsrepresentant (Frp)

Tirsdag starter høringsrundene i Stortinget om regjeringens klimaplan. Her vil næringslivet, industrien og organisasjoner få muligheten til å presentere sitt syn på planen. Innspillene jeg har fått så langt bekrefter at svært mange er urolige for konsekvensene planen vil ha for norske bedrifter og arbeidsfolk.

Og hvem kan egentlig klandre konkurranseutsatt industri og vanlige folk for å bli bekymret, når de leser at regjeringen foreslår å gjøre hverdagen langt vanskeligere for dem? I klimameldingen legges det opp til flere særnorske forbud, påbud og avgiftsøkninger som kan true lønnsomheten til bedriftene våre. La meg komme inn på noen av dem.

Regjeringen foreslår blant annet å tredoble CO2-avgiften på norske arbeidsplasser. Prising av utslipp er ikke noe nytt i norsk politikk, men hastigheten og den enorme avgiftsøkningen det nå legges opp til kan bli blodig alvor for AS Norge. Norske utslipp og arbeidsplasser skattlegges hardere enn i konkurrerende land. Når MDG for få år siden foreslo dette avgiftsnivået mente vi alle at det var uansvarlig. Nå foreslås dette av Høyre. Det er ikke til å tro. Dette forslaget rimer ekstremt dårlig med regjerings mantra om at det ikke blir grønt skifte av røde bunnlinjer.

Derfor sier Frp nei til en særnorsk økning i skatten på norske arbeidsplasser. Problemet med å innføre særnorske klimaavgifter er at de diskriminerer norske bedrifter, og favoriserer utenlandsk virksomhet som får konkurrere på langt mer gunstige vilkår. I alle år har dette vært et av Høyres hovedargumenter for å redusere formuesskatten. Da er det trist at det samme partiet nå har latt seg overkjøre av Venstres iver etter å innføre symbolpolitikk som kan medføre at norsk industri og tusenvis av arbeidsplasser flagger ut.

Tredoblingen av CO2-avgiften vil i tillegg få konsekvenser for bensin- og dieselprisen som spås å bli på over 20 kroner literen. Widerøe og andre flyselskaper som opererer i Norge mener avgiftsøkningen kan strupe hele flytrafikken innenlands. Prisene på flybilletter må med andre ord økes enormt for at folk skal kunne ferdes i de delene av landet der bilen eller kollektivtrafikken ikke er et alternativ. Begge disse forslagene går veldig hardt ut over folk og næringsliv i distriktene som ikke har et reelt alternativ til bilen, lastebilen, eller flyet.

Venstre har også fått gjennomslag i klimaplanen for å la norske kommuner innføre nullutslippsoner i byene. Det betyr for eksempel at det mørkerødgrønne byrådet i Oslo med MDG i spissen, skal få anledning til å forby folk å kjøre bensin- og dieselbilene sine i byen. Dette rammer mange, men verst går det ut over mennesker som ikke har råd til å skifte ut sin godt fungerende bensinbil, bare fordi Arbeiderpartiet lar MDG styre Oslo.

Dette er noen eksempler, men det er flere: Økt skatt for norsk oljenæring og en drøm om å styre deg unna å kunne velge biff på fredagskvelden er et annet. Det verste med mange av disse forslagene er at ikke regjeringen en gang har gjort en konkret vurdering av konsekvensene av forslagene de selv fremmer.

Alt håp er likevel ikke ute. Det er nemlig mulig å føre en effektiv klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber dersom man gjør klimasmarte valg, slik Frp tar til ordet for.

I Fremskrittspartiets alternative budsjett har vi foreslått flere tiltak for å kutte utslippene på en måte som ikke koster skjorta, eller som truer konkurransekraften til norsk industri. Ved å bruke fleksibilitetsmekanismene i Europa, kan vi blant annet kjøpe klimakvoter og redusere våre utslipp med flere millioner tonn til en billig penge. Da vil vi på forhånd vite både prisen og konsekvensene av kuttene som gjøres.

I tillegg ønsker vi å sette av midler til aktiv bruk av skog, og øke plantingen av skog som binder store mengder karbon årlig. Utviklingen av nullutslippsteknologi i maritim sektor kan skape arbeidsplasser i Norge, derfor må det satses på. Det finnes mange slike eksempler, men det krever bevisste politikere som ikke gambler med norske arbeidsplasser.

I bunn for denne politikken må det ligge en erkjennelse av at Norge ikke har en helt egen atmosfære og at klimautfordringene er globale og dermed må løses globalt – ikke med dyr, ineffektiv symbolpolitikk som truer arbeidsplasser og som plager folk flest.