Debatt

Venstresidens feilslåtte brexit-hyllest

Senterpartiet, Rødt og SV jubler over brexit-avtalen og vil melde Norge ut av EØS. Venstresidens avsky mot Norges viktigste avtale må ta slutt.

GURI MELBY, partileder i Venstre

På selveste julaften la Storbritannia og EU fram brexit-avtalen etter lang tids forhandlinger og usikkerhet. En avtale på 1246 sider, som Senterpartiet og SV må ha brukt julekvelden på å lese, siden de hyllet den med store lovord i Klassekampen dagen etter.

«Fra mitt utgangspunkt har britene fått en bedre avtale enn EØS», sa Senterpartiets Marit Arnstad, og SVs Heming Olaussen var helt enig: «Jeg mener det aktualiserer behovet for å utrede alternativer til EØS.»

Det er nesten komisk at SV og Senterpartiet så sterkt misliker en så viktig avtale som det EØS er for norske arbeidsplasser og bedrifter, når de samtidig hyller en langt dårligere avtale.

For eksempel når Trygve Slagsvold Vedum denne uken i Nordlys prøver seg på en slags skryt av brexit-avtalen ved å trekke fram fiskeripolitikk, av alle saker, når vi vet hvor kritisert det punktet ble av britiske fiskere. Vedum ender opp med å indirekte skryte av en helt annen avtale, nemlig EØS, sikkert uten å se det selv.

Han skriver for øvrig også at Senterpartiet ikke vil selge ut norske naturressurser. Det er jo en interessant påstand, fra partiet som har gitt deg klassikere som «Borten Moe lar utlendingene kjøpe opp vindkraften». Men greit nok.

«Siden vi har friheten til å utforme våre egne lover over norsk fiskeripolitikk, kan vi gjøre det vi trenger for å sikre vårt nasjonale eierskap over både fisken og fiskebåtene i norsk farvann.» skriver Vedum. Men det har ikke britene fått. Storbritannia har ikke nå selvråderett over eget fiskefarvann slik som de ble lovet før brexit.

Tvert imot får brexit-avtalen sterk kritikk fra britisk industri og britiske fiskere som nå har fått noen stramme, begrensede fiskerettigheter i en overgangsperiode fra 2021 til og med 2026. Frem til 2026 kan EU fremdeles fiske i britisk farvann. Hva som skjer etter det vet ingen. Sannsynligvis må britene innrette seg til en mengde EU-regelverk når de står utenfor EU for å få eksportere fisken sin til europeiske land. I alle fall hvis de vil eksportere fersk fisk. Det er alt annet enn forutsigbart for britisk næringsliv.

Den nye avtalen betyr nemlig at Storbritannia uansett må tilpasse seg noe av EUs regelverk fremover. For produkter vil det ofte stilles spesielle krav i EU/EØS - her vil britiske bedrifter måtte oppfylle endeløse regelverk, miljøkrav og andre standarder, for å kunne eksportere varer til det europeiske markedet.

Sånn blir det fordi britene ikke lenger er medlem av EU og dermed ikke har noen påvirkning på EUs regelverk. I de tilfellene der EU ikke har krav eller standarder, så må bedriftene nå måtte tilfredsstille produktkrav hos hvert enkelt land de ønsker å eksportere til. Dette hyller altså partiene på den norske venstresiden som en seier.

Det som derimot er forutsigbart og stabilt er EØS-avtalen vår. To tredjedeler av norsk eksport går til EU, og norsk laks er den klart største eksportvaren. Fisk er ikke en del av EØS-avtalen, Norge har fritak for fisk og landbruk. Men det er ironisk nok EØS-lovgivingen som gjør at fisken vår ikke står og råtner på grensen til Europa. Norsk lakseeksport nyter nemlig svært godt av EØS-avtalens regelverk for mattrygghet og veterinære forhold. Det betyr at norsk laks ikke blir stående på grensen til europeiske land for å gjennomgå tid- og ressurskrevende kontroll.

Senterpartiet hevder å ivareta distriktenes interesser men vil gjøre det vanskeligere for bedrifter og selskaper å eksportere varene sine til Europa. Norge er en liten og åpen økonomi som er helt avhengig av handel med markeder i andre land for å ha et velferdssamfunn. Det er internasjonalt samarbeid og handel som er veien å gå for oss. Brexit er til skrekk og advarsel for hva det vil bety å kutte båndene til EU.

Det er heldigvis bred oppslutning om EØS-avtalen her til lands. Så mange som halvparten av Senterpartiets velgere vil fornuftig nok beholde EØS-avtalen. Kanskje ikke så merkelig, siden fiskerienes og landbrukets særlige beskyttelse er nedfelt her. Det merkelige er venstresidens avsky mot den, av rent ideologiske grunner.

EØS-avtalen er for viktig for Norge og fiskernes arbeidsplasser til at man kan tillate seg å lefle med en «noxit». Derfor står Venstre fjellstøtt på at vi må bevare avtalen. Vi tror på et sterkt globalt fellesskap fordi det øker friheten og mulighetene til hvert enkelt menneske. At et stort flertall av partiene på venstresiden hyller brexit-avtalen bør gjøre at det går kaldt nedover ryggen på enhver norsk eksportbedrift med tanke på en mulig statsministerkandidat fra Senterpartiet.

Senterpartiets Marit Arnstad sa nylig at «fra en EU-motstanders ståsted er den britiske avtalen å foretrekke fremfor EØS-avtalen».

Da kan jeg si at fra en EU-tilhengers ståsted foretrekker jeg at EØS-avtalen sikrer norsk næringsliv, for det gjør ikke avtaler som brexit.