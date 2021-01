Kommentar

Muligheter i en farlig vinter

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

I sin tiltredelestale sa Franklin D. Roosevelt at det eneste amerikanerne hadde å frykte var frykten selv. Onsdag satte Joe Biden ord på den frykten mange opplever for fremtiden.

Men på samme måte som Roosevelt snakker Biden mye mer om om store muligheter enn om uoverstigelige problemer: – Vi vil gå frem med fart og utålmodighet, for vi har mye å gjøre i en vinter med fare og betydelige muligheter, sa Biden i sin tiltredelsestale.

Alle kriser gir også store muligheter. Som president er Biden ennå et ubeskrevet blad. Alle forstår hva han må gjøre. Ingen vet om han vil lykkes. Franklin D. Roosevelt visste hva han måtte gjøre, og han klarte det. FDR ble gjenvalgt tre ganger og regnes som en av USAs aller største presidenter.

I utgangspunktet har Roosevelt og Biden mye til felles. De ble presidenter i to av de alvorligste kriser USA har stått overfor. Begge tok fatt på gigantiske oppgaver med stor optimisme og utålmodighet.

Bidens mulighet er å bekjempe pandemien effektivt og skape en solid økonomisk vekst som kommer folk flest til gode. Han har ikke mye tid. Hvis velgerne ikke ser gode resultater kan de straffe Biden og demokratene i kongressvalgene om mindre enn to år. Da kan Biden miste et syltynt flertall i Kongressen og det vil bli enda vanskeligere å innfri løftene.

For tolv år siden arvet Barack Obama og Joe Biden en global finanskrise. Deres bestrebelser på å redde økonomien ble ikke verdsatt av velgerne. De påførte demokratene nederlag i mellomvalgene to år senere.

Biden og visepresident Kamala Harris. Foto: Carolyn Kaster / AP

I dag er situasjonen enda mer komplisert. Biden overtar i en ekstremt krevende og farefull tid. I USA tar pandemien i løpet av ett år flere liv enn landet mistet under hele andre verdenskrig. Millioner er blitt arbeidsledige. Flere hundre tusen bedrifter har stengt dørene. Biden viste også til tre andre faretegn: Rasisme. Global oppvarming. Vekst i politisk ekstremisme.

I 1933 tok USAs 32. president, Franklin D. Roosevelt, fatt på den gigantiske oppgaven å ta landet ut av den verste nedgangsperioden i forrige århundre. En av fire amerikanere sto uten arbeid. Industriproduksjonen var halvert siden 1929. Bøndenes inntekt hadde falt med 60 prosent.

Roosevelt var en stor reformator. For å få folk i arbeid og skape økonomisk vekst lanserte han storstilte offentlige byggeprosjekter, i form av veier, broer og demninger. Millioner fikk sin lønn fra det offentlige. For å finansiere tiltakene økte han skattene for høytlønnede. I sin første periode fikk han vedtatt den første trygdeloven. Han sikret arbeiderne retten til kollektive tariffavtaler og innførte subsidieordninger for bøndene. I den andre perioden innførte han krav om minstelønn og regler for arbeidstid.

I en nominasjonshøring i Senatet denne uken sa Janet Yellen. Bidens valg av finansminister, at de folkevalgte nå måtte << handle stort >>. Hvis det ikke raskt kommet på plass en større krisepakke øker risikoen for en lengre og mer smertefull nedgang som kan påføre økonomien varig skade. Biden og Yellen forstår at de ikke har noen tid å miste.

I fjorårets amerikanske valgkamp sa republikanske kandidater at deres motstandere var venstreradikale som vil innføre sosialisme i USA. Det er selvsagt en grov karikatur av Biden og hva han står for. Roosevelt ble også kalt sosialist, og mye av det han gjorde på 1930-tallet minner unektelig om sosialdemokrati i praksis..

Roosevelt var ingen sosialist og han gikk til motangrep på kritikere som hevdet at han var motivert av sosialistisk ideologi. FDR sa at han var opptatt av å finne pragmatiske løsninger på konkrete og dype problemer i datidens amerikanske samfunn. Gamle løsninger fungerte ikke lenger. Roosevelt avskaffet ikke kapitalismen. Han reddet den.

Som Roosevelt har Biden ambisiøse planer for å fornye USAs infrastruktur. Det har lenge har vært et forsømt område. Trump lovet det samme, men kom aldri i gang. Dessuten vil Biden gjennomføre et grønt skifte, for å reduserte klimautslippene og skape nye arbeidsplasser. Biden vil også øke skattene for landets rikeste. Han vil på alle områder møte stor motstand, både fra republikanere og noen demokrater.

Biden kan appellere til enhet. Det er et uoppnåelig mål med tanke på hvor splittet USA er. På kort sikt er det beste han kan håpe på å få flertall for de viktigste og mest kritiske tiltakene. Høyeste prioritet akkurat nå er å intensivere vaksineringen, skjerpe smitteverntiltakene og få vedtatt en gedigen økonomisk krisepakke. Den skal inkludere kontanter til husholdningene og økonomisk støtte til bedrifter og lokale myndigheter. Arbeidet med å gjenoppbygge USA etter pandemien må starte nå.

Roosevelt brukte sangen «Happy Days Are Here Again» i valgkampen og lovet velgerne en «New Deal». En ukuelig optimisme var FDRs varemerke. I de første 100 dagene av sin presidenttid startet han gjennomføringen av en kriseplan som besto av nødhjelp, reformer og gjenoppbygging.

Det er i grunnen det samme USA trenger i dag: Optimisme og handlekraft.