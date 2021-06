Leder

En seier for Biden

En tverrpolitisk gruppe er blitt enig om store offentlige byggeprosjekter i USA. Det er en viktig etappeseier for president Joe Biden, som i det lange løp ønsker å vinne flertall for en lang rekke store reformer.

Mot alle odds har Biden insistert på å samarbeide med representanter for opposisjonen i de store sakene. At både demokrater og republikanere kan stå sammen om en storsatsing på infrastruktur viser at det er mulig å oppnå kompromisser, selv i et svært polarisert USA. Det viser at demokratiet fungerer.

Alle amerikanere, uavhengig av politisk ståsted, er også vinnere. I begge partier er det bred enighet om at det er nødvendig med en storstilt opprustning av veier, broer, jernbane, offentlig transport og bredbånd. Også tidligere president Donald Trump ønsket en slik plan, men han mislyktes.

Presidenten har måttet strekke seg langt for å få til en avtale. Han hadde opprinnelig foreslått å bruke et langt større beløp, men 1 200 milliarder dollar over åtte år utgjør likevel en historisk satsing. Selv om den har støtte fra representanter for begge partier er tiltakspakken ennå ikke vedtatt. Den er et utkast, fremforhandlet av fem demokratiske og fem republikanske senatorer.

I den tverrpolitiske avtalen er det sørget for økonomisk inndekning. Men det er ikke den samme løsningen som Biden har skissert. For å betale for de store reformpakkene vil presidenten øke både selskapsskatten og skatten for USAs rikeste. Det møter massiv motstand fra republikanerne i Kongressen.

Det er dessuten svært uheldig at Biden, i hvert fall i første omgang, har lagt til side viktige elementer i sin plan for en grønn omstilling. USA trenger en ny politikk for å nå målene om store utslippskutt av CO2. Det blir også langt mer krevende for Biden å vedtatt en enda dyrere reform, den såkalte familieplanen, som innebærer den største utvidelsen av velferdsordningene på mange tiår.

ENIGE OM PLAN: President Joe Biden utenfor Det hvite hus , i spissen for en gruppe demokratiske og republikanske senatorer som er blitt enige om en plan for å gjenoppbygge amerikansk infrastruktur. Foto: Evan Vucci / AP

Deler av sitt program kan Biden få vedtatt gjennom en budsjettprosess som kun trenger alminnelig flertall. Hvis demokratene står samlet har de, med hjelp av visepresident Kamala Harris’ stemme, et knappest mulig flertall i Senatet. Men demokratene er ikke samstemte og Biden foretrekker å søke bredere støtte.

I en fastfrossen situasjon er det oppmuntrende at de to partiene kan stå sammen om noe. Biden sier at «isen nå er brutt». Det er likevel for tidlig å annonsere en politisk vårløsning i Washington, D.C.

Langt vanskeligere saker enn infrastruktur står på den politiske dagsorden. Svært mye gjenstår før presidentens mange reformplaner kan bli realisert. Biden er langt fra målstreken.