Marine Le Pen i hanekamp

Av Yngve Kvistad

Foto: MORTEN MØRLAND

Første valgrunde sist søndag endte med dundrende fiasko for Emmanuel Macron og Marine Le Pen. I dag kan Frankrike få en ny presidentkanidat: Xavier Bertrand.

Franske valg kan minne om hakkeloven i en hønsegård: Det går over flere omganger, deltakerne kan lage allianser – blant annet ved å trekke seg for å ramme rivaler – og den soleklare vinner i runde én kan stå ribbet i runde to.

For ikke å snakke om dette: At et lokaloppgjør om lederskapet i 13 regioner og 96 departementer (fylker), hvor nesten 16 000 kandidater kjemper om drøyt 4000 seter, uvegerlig koker ned til å handle om det ene gullegget: Elyséepalasset.

TAPTE FØRSTE RUNDE: Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Foto: PHILIPPE WOJAZER / POOL

Det er slett ikke uvanlig i noe land at lokalvalg så tett opp til et nasjonalt valg – det er bare ti måneder til Frankrike går til urnene igjen – anses som et frempek til det som kan komme.

Franske politikere har i så måte kunnet bruke lokalvalgene til å lese tendenser og regne seg frem til hvilke allianser som kan lønne seg – men fremfor alt: hvilke man bør unngå, ja, kanskje bryte med.

Hvis andre valgrunde ender omtrent som for en uke siden, er det imidlertid lite taktisk lærdom å hente. Den klare vinner sist søndag var hjemmekandidaten: Le Sofa.

Av 46 millioner stemmeberettigete møtte knapt en tredjedel opp ved valgurnene. Ikke siden 1958 har deltakelsen vært lavere. Verst rammet dette ytre høyres kandidater, som ifølge meningsmålingene lå an til å vinne ca. halvparten av regionene – like mange som sosialistpartiet og de konservative i dag regjerer.

Marine Le Pen (52), leder av det høyreradikale partiet med det (på norsk) problematiske navnet Nasjonal samling (Rassemblement national), hadde i etterkant ingen god forklaring på hvorfor 75 prosent av hennes egne velgere holdt seg hjemme.

Det kostet RN fem potensielle regionpresidenter.

Kun én, Thierry Mariani (62), gikk så vidt forbi en sittende president, og kan bli partiets aller første politiske leder på dette nivå dersom velgerne i Provence opprettholder sin støtte i dag.

Men selv om de gjør det, kan motstanderne strekke snubletråder for Mariani på målstreken.

For Marine Le Pen handler dette valget om hennes politiske fremtid. Allerede er det krefter i egne rekker som vil kaste henne.

Rivieraen regnes som Nasjonal samlings høyborg. Marine Le Pen har siden 2011 jobbet systematisk for å ansvarliggjøre partiet. Uttalte antisemitter og hvit makt-konspiratører er ekskludert. Provence skal bli RNs utstillingsvindu for å vise Le Pens styringsdyktighet. Derfor er regionen så viktig å vinne.

Dette vet president Emmanuel Macron (43). For å vise at han har en høne å plukke med Le Pen, grep han personlig inn i valgkampen i denne delen av Sør-Frankrike.

Der la han det store egget. Hans parti, La République En Marche (LREM) oppnådde bare ni prosent av stemmene. Sperregrensen er på ti.

Dermed er ikke presidentens parti med i den videre kampen om politiske bein i Frankrikes tredje mest folkerike region, hvor det bor omtrent like mange som i hele Norge.

For Le Pen var det omtrent det verste som kunne skje.

Ikke bare må Macrons sentrumsvelgere finne et nytt parti. Det må også de 17 prosent som støttet De grønne i første valgrunde. For De grønnes kandidat har brått trukket seg. Til tross for at partiet ble tredje størst.

Regionen er et talende eksempel på hva som pleier å skje i fransk politikk når høyreradikale gjør det litt for godt i første valgrunde. Da mobiliseres den «republikanske front»; en tverrpolitisk allianse mellom tradisjonelle partier – med den ene hensikt å blokkere ytre høyre.

I Provence leder Thierry Mariani med 36 prosent av stemmene etter første omgang. Men bare fire prosentpoeng etter ligger den konservative regionpresidenten Renaud Muselier (62) fra Republikanerne.

Han har allerede gjort hanebein til Macron og sikret seg LREMs støtte. Hvis De grønne og andre venstrevelgere holder nebb og slutter rekkene om den tidligere UD-toppen, går det den veien høna sparker for Nasjonal samling også denne gangen.

Mens franske valgforskere snakker i akademiske termer om «et demokrati i krise», skriver kommentariatet om borgere som «ikke lenger tror at politikerne er i stand til å styre samfunnet».

At såpass mange velgere i avgjørende øyeblikk ignorerer Marine Le Pen, et vandrende magnetfelt for proteststemmer, tolkes som en bekreftelse på det l’Express-redaktør Anne Rosencher har kalt «en stor politisk melankoli».

Selv om RN kun fikk 19 prosent av stemmene sist søndag, leder Le Pen fortsatt på meningsmålingene forut for presidentvalget. Hun ligger to prosentpoeng foran Macron, som har en oppslutning på 25 prosent, enda hans parti bare oppnådde 10,9 prosent på landsbasis i første valgomgang.

Likevel indikerer prognosene at Macron kan få beholde Elyséepalasset. Det sørger den «republikanske front» for.

Ikke et stemningsløft i den politiske melankolien, akkurat.

Et annet blikk på valget kan være å se hvordan den tredjedelen av befolkningen som møtte opp faktisk stemte:

Det mest opplagte er at de tradisjonelle partiene styrket seg. Og selv om venstrepartiene og deres allianser totalt sett kom best ut med i alt 34 prosent av stemmene, er den historiske høyresiden likevel rundens vinner.

Republikanerne ble største parti med 27 prosent. Beste resultat overhodet kunne regionpresidenten i Hauts-de-France notere: Nær halvparten av velgerne stemte på Xavier Bertrand (55), en broiler fra Jacques Chriacs gaullistparti RPR som allerede har rukket å være statsråd i tre regjeringer under to presidenter.

Formelt har han brutt med Republikanerne. Men det kan ha vært et taktisk grep for å markere distanse til sin korrupsjonsdømte venn, tidligere president Nicolas Sarkozy, og for å kunne lansere seg selv som høyresidens presidentkandidat.

Hvis den «republikanske front» blokkerer Le Pen og sender Macron til andre valgrunde i 2022 – og her møter en konservativ kandidat som Bertrand – da bør Macron bestille flyttebil.

Den hanekampen taper han.

For slik er det franske valgsystemet: I første runde stemmer du for den kandidaten du vil ha. I andre stemmer du mot den du ikke vil ha.