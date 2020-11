Kommentar

USA til Trump: Du har sparken!

Av Anders Giæver

PÅ VEI UT: Bildet viser Donald Trump da han forlot talerstolen etter å ha holdt den kontroversielle talen sin natt til fredag, norsk tid. Foto: Evan Vucci / AP

Etter fem og et halvt år stemte et flertall av amerikanske velgere Donald Trump ut av hans eget reality show.

Med et flertall på rundt fire millioner av alle avgitte stemmer og seier i den viktige vippestaten Pennsylvania ble det i dag klart at Joseph R. Biden utpekes som USAs 46. president. Ingen president har noensinne blitt valgt med så mange stemmer til sammen. Valgdeltagelsen har aldri vært bedre.

Biden, som vil være 78 år når han blir tatt i ed 20. januar neste år, blir dermed også USAs eldste president noensinne. Han har vunnet med den mest passive valgkampstrategien noen opposisjonspolitiker noen gang har gjennomført. Han har sittet så rolig som mulig, sagt minst mulig og latt den sittende presidenten grave sin egen politiske grav.

Slik sett var den første debatten mellom de to kandidatene for rundt en måned siden hele denne valgkampen i et nøtteskall: Trump oppførte seg som et barn med atferdsvansker. Biden ristet på hodet og himlet med øynene.

Det er neppe noen presidentkampanje i fremtiden som kan føres på samme måte med samme vellykkede resultat. Men så har da heller ikke Trump vært noe i nærheten av en vanlig president. Han har fra dag en opptrådt som om han kun hadde sine egne velgere og egne stater å forholde seg til, og opptrådt som han fremdeles var i opposisjon.

Han har angrepet alle demokratiets institusjoner fra generaler til domstoler. Han har gjort seg til venner med USAs tradisjonelle, antidemokratiske fiender og distansert seg fra USAs demokratiske allierte. Helt frem til det siste har han uttalt seg som om det egentlig har vært noen andre som har makten i USA. Og at det er disse «andre» som egentlig har avgjort valget.

Så må Trump tvinges ut av Det hvite hus, gråtende og skrikende? Bidenkampanjen gikk tidligere i dag ut og sa at om Trump ikke vil anerkjenne et nederlag, så er amerikanske myndigheter fullt i stand til å fjerne løsgjengere fra området i og uten for Det hvite hus.

Det er en ny sheriff i byen, i landet, i verden.

Den gamle fikk sparken i dag.

