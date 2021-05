Kommentar

Livet er tilbake!

Av Shazia Majid

UTEPILSEN: Unnes den utslitte befolkningen i hovedstaden. Foto: Stella Bugge

I over seks måneder har Oslo-folk levd uten alt som er gøy. Nå får vi livet tilbake. Det kjennes hvert fall slik.

Sol ute

Sol inne

Sol i hjertet

Sol i sinnet

Slik var det i dag da Erna Solberg og Raymond Johansen fortalte Norge og Oslo at de gjenåpner samfunnet. For hygge og kos. Underholdning og pils. Latter og glede.

Raymond Johansen, de kjipe nyheters budbringer under pandemien, skinte om kapp med solen. Dette hadde han helt åpenbart gledet seg til lenge: Vi innfører hele trinn to fra 26. mai!

Hvem kan klandre ham?

Episenteret

Han har styrt over episenteret for smitten. Han hadde over 2000 smittede per 100 000 innbyggere i midten av mars. I dag er det 100 smittede. Det er en liten oppgang sammenlignet med tallene de siste dagene. Men det kan han leve med. For det er satt 315.000 vaksinedoser i byen hans.

Og det er nye toner var statsministeren, smittetallene er ikke lenger like viktige, det viktige er de stadig flere beskyttede. De stadig færre innlagte. 30 i Oslo, mot over 150 som toppnotering.

Vi kan leve med litt mer smitte i samfunnet.

De sårbare er så godt som vaksinert alle mann. Resten av oss er vaksinert om ikke så lenge. Ja faktisk innen første uken i juli skal vi tro gledesprederne.

– Det vi ser nå, er at innen første uke i juli vil vi være ferdige med alle, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen. Han viser til at alle vil ha fått tilbud om første vaksinedose.

Den enorme lettelsen

«Kontrollert og forsiktig» sier de om gjenåpningen.

Ingenting er kontrollert og forsiktig med den lettelsen som lettelsene medfører.

Åtte måneder med de til enhver tid strengeste coronarestriksjoner i landet gjør noe med hodet til folk.

Det startet 21. september. Den dagen ble det registrert 26 smittede i hovedstaden – 19. juli var det null - i hele landet. Det ble trukket i nødbremsen. Så kom innstrammingene like tett som tallene på smittede økte. Første uken i november ble hele byen totalt sosialt nedstengt.

Åtte måneder langt mareritt

Det er åtte måneder siden 21. september. Det er 242 dager siden denne delen av marerittet startet:

Munnbind-påbud på kollektivtrafikken, så et påbud om munnbind ute og inne der meteren ikke kan holdes, så munnbind-påbud i taxi, og så uansett, omtrent overalt. Hjemmekontor-anbefaling, så hjemmekontor-påbud.

Ikke flere enn ti på besøk, så ikke flere enn ti i uken, så ikke flere enn fem, totalt ti tilstede – og så 15. mars forbud mot flere enn to besøkende. Skjenkeforbud etter klokken 24.00, så etter 22.00, så kun ved matservering og til slutt ingen mat, ingen alkohol.

Ungene våre som var glade for å ha hjemmeskole en liten periode våren 2020, ble bleke i huden og firkantede i øynene. Og det samme ble lærere som ikke visste om de skulle våkne til gult nivå eller rødt, eller om det skulle komme en telefon om utbrudd og karantene.

HOPPENDE GLAD: I dag serverte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) litt frihet til folket. Det var han veldig glad for. Foto: helge

Livbøye til synkende næring

Husker du den gang serveringsbransjen kranglet om å få være åpen til etter midnatt? I dag jubler de for at de får skjenke til kl. 22.00 i Oslo, til midnatt i resten av landet.

Jeg og mange med meg jubler med dem.

For frem til klokken 13.30 i dag var det bekmørkt. 75 prosent av servering- og utelivsbedrifter i Oslo har permittert mer enn tre-fjerdedeler av de ansatte. Nær halvparten har allerede sagt opp folk, nærmere tre av fire var redd for konkurs.

I mars var det 13,8 prosent arbeidsledige i Oslo. Flest av dem i reiselivs-, butikk-, og servicenæringen.

Vi tar det vi får!

Folk snakker om utepilsen. Gi oss utepilsen! Det handler ikke om utepilsen. Det handler om selve livet. Om livsgleden. Om alt som gjør livet verdt å leve.

Det går ikke an å sette en prislapp på det. Eller vi har kanskje nettopp gjort det. Ved å bli frarøvet det som var så normalt at vi ikke tenkte over det.

Fortsatt gjelder restriksjoner. Mange restriksjoner. Blant annet for besøkende, men de beskyttede (vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19) telles ikke med lenger.

Vi tar det vi får – og vi løper med det!

For egentlig har vi ikke orket en dag til med totalt mørklagt uteliv og reiseliv og kulturliv.

ANNO 2019: Slik var det, slik skal det bli. John G. Dokkedal, Gennet Niklander og Elin Ødegård nøt finværet i den gang. Skinner solen 26. mai – er alt tilrettelagt for reprise. Foto: Mona Langset

Et stykke til mål

Innføring av fase to både nasjonalt og i hovedstaden kommer samtidig som en rekke forholdsvis store smitteutbrudd spredt rundt i landet. De lokale tiltakene og frihetene avhenger av smittesituasjonen. Slik må det være i ukene og månedene fremover.

I dag er det ingen som vil høre om den indiske varianten.

Men den er der og lurer i bakgrunnen. Det vet både Solberg og Johansen. Men tiltakene må stå i forhold til situasjonen på bakken.

Raymond Johansen sier at han ikke kan garantere at det ikke blir ny nedstengning. Det finnes ingen garantier.

Hva som skjer med oss videre avhenger av nye varianter av viruset. Og hvorvidt vaksinene virker mot dem.

Leve i nuet

Men akkurat her, akkurat i dag, kjennes det som å ha fått livet tilbake.

Også museskritt er fremskritt.

Jeg unner Raymond Johansen gliset. Jeg unner Oslo gjenåpningen. Like mye som jeg unner alle nordmenn den berømte utepilsen, svømmebassenget, kinosalen, teateret og treningssenteret.

Men mest av alt unner jeg moren min den stolen på kjøpesenteret. Den som ble tatt vekk for å redusere mobiliteten i samfunnet. Den stolen var hennes utsiktspost til verden. På onsdag er den tilbake.