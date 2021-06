VÅG! – Lytt til følelsene dine. Vær modig, våg å vise sårbarhet, skriver psykologene.

Lytt til følelsene dine!

Er du en av dem som synes det blir for mye snakk om følelser?

NADIA ANSAR, psykolog, spesialist i emosjonsfokusert terapi

MARIANNE SLEIRE, psykolog og filmskaper

Er du en av dem som synes det blir for mye følerier, og som synes at vonde følelser er noe man skal takle på egen hånd, ved å lukke seg inne på et rom og vente til det går over, eller ved å distrahere seg selv med å høre på musikk, spise, drikke, sulte, trene, eller se action eller pute-TV for så å koble seg på verden når alt er bra igjen?

Da er du ikke alene.

Vi mennesker er som organismer skrudd sammen på den måten at vi vil bli kvitt vonde følelser fordi de vekker et ubehag i oss og får oss til å føle oss skjøre, redde og svake. Og hvem kan klandre oss – evolusjonen har formet oss på denne måten av en grunn – og belønnet mennesker som viser styrke og overlevelseskraft. Og den belønner stadig de som viser at de kan klare å stå imot sin egen indre storm, og som ikke vipper av pinnen av små hverdagslige utfordringer.

Vi skal gi deg tre gode grunner for å revurdere ditt forhold til dine følelser.

1.Alt du gjør styres av underliggende følelser

Følelsene våre påvirker så mye av de valgene vi gjør, uten at vi er klar over det. Vi kan bli redde for å bli forlatt og avvist og kan oppføre oss klamrende og møte kommende utfordringer med en forventning om at andre ikke vil være der for oss når vi trenger det. Eller vi kan gå rundt i livet og tenke at vi er defekte og mangler noe vesentlig som alle andre har, bortsett fra oss, og at vi derfor må gjøre alt vi kan for å ikke risikere å bli avslørt og ekskludert fra flokken.

Er vi ikke klar over hvilke følelser som styres oss, mister vi jo også muligheten til å påvirke de viktigste valgene vi tar i livene våre, som valg av partner, jobb, venner og interesser.

2.Du er ikke dysfunksjonell

Vi er alle selvorganiserende og selvrealiserende organismer som forsøker å gi mening til det som skjer rundt oss, og vi er aldri i oss selv dysfunksjonelle. Ingenting er så komplisert som vi skal ha det til. Vi trenger verken ekspertenes råd, anbefalinger eller en oppskrift på mestringsstrategier for å holde følelsene våre i sjakk. Andres tolkninger og innsikt kan lett gi oss signaler om at vi ikke kan stole på oss selv, at vi er avhengig av andres hjelp for å forstå oss, og at vi ikke kan klare oss uten.

Det eneste du trenger er å stole på det implisitte i din intuisjon og gi den viktighet!

Graver vi dypt nok vil vi finne de universelle svarene. Dypest sett er vi egentlig ganske lik hverandre og har en iboende tendens til vekst og utvikling. Vi vil gjerne lykkes og å mestre de utfordringene vi setter til oss i verden.

Når det av og til krøller seg skikkelig til for oss, handler det som oftest om at vi ikke helt klarer å forstå oss selv, eller ikke får den hjelpen vi trenger av andre for å kunne gjøre det.

3. Den raskeste veien ut av følelser er gjennom følelser!

Veien til et enklere liv går gjennom følelser. Følelser er vårt grunnleggende kommunikasjonssystem. Lenge før vi lærte å snakke lærte vi å kommunisere våre grunnleggende behov gjennom følelser. De er vårt universelle språk, det eneste av sitt slag som er likt på tvers av kulturer. Når vi er engasjerte og aktiverte, er det fordi følelsene er motoren som driver oss til dette.

Så vårt klare budskap er: «Cut the crap and keep it simple!»

Vi mennesker har faktisk flere ubehagelige følelser enn behagelige følelser. Det betyr at vi har det vondt ganske ofte. Når vi unngår følelsene våre, kan det nok hende at vi får det litt bedre der og da, men det emosjonelle ubehaget får masse tid til å vokse seg større på innsiden vår, og gi oss flere vansker med tiden i form av symptomer, mer unngåelse og forvirring. Den emosjonelle smerten viser vei.

Ved å våge å vise sårbarhet tar vi følelsene våre på alvor. Når behovene våre er uttrykket og møtt, er det plutselig ingenting igjen å skamme seg eller være redd for lenger.

I dag feirer vi Emotion Awareness Day for aller første gang! Rundt omkring i Norge og et titalls andre land i verden markeres dagen med arrangementer som på ulike måter setter søkelys på hvordan og hvorfor følelser fremmergod psykisk helse.

Noen tenker kanskje: hva skal vi med en egen dag om følelser: vi har jo allerede så mange dager, som verdensdagen for psykisk helse? Jo, fordi vi mener at den raskeste veien til bedre psykisk helse går gjennom følelser! Ved å ufarliggjøre følelser det snakkes lite om, kan vi bidra til normalisering av følelser, og på sikt gjøre Norge, og verden, mer følelsesvennlig.

Lytt til følelsene dine. Vær modig, våg å vise sårbarhet.

Bli med på å feire alle følelser med oss!