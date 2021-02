OMSTRIDT: – Spørsmålet om vaksinepass reiser så mange viktige spørsmål at det neppe bør innføres uten å involvere Stortinget, skriver kronikkforfatterne. Danmarks skatteminister Morten Bødskov orienterte sist uke om den danske regjeringens beslutning om å innføre et slikt pass. Foto: MARTIN SYLVEST / Ritzau Scanpix

Er vaksinepass en betingelse for å leve et normalt liv?

Danmark har besluttet å innføre vaksinepass til personer som er vaksinert mot Covid-19. Med dette har diskusjonen om hva vi skal gjøre i Norge blitt aktuell. Skal myndighetene utstede et sertifikat til dem som har fått vaksine mot Covid-19, som det knyttes rettigheter og privilegier til?

HANS PETTER GRAVER, Universitetet i Oslo

METTE KALAGER, Universitetet i Oslo

MANGUS LØBERG, Universitetet i Oslo

ANNA NYLUND, Universitetet i Tromsø

ØRJAN OLSVIK, Universitetet i Tromsø

EINAR ØVERENGET, Høgskolen i Innlandet

WHO har i mange år operert med et internasjonalt vaksinekort, og kortet, med dokumentasjon av vaksinasjoner, har vært obligatorisk ved innreise til en rekke land. Men mens de gamle vaksinekortene stort sett fungerer som en grensekontroll til eller fra steder med høy forekomst av smittsomme sykdommer, vil vaksinepassene bli både globale og lokale, og ikke være begrenset til grensepasseringer.

Med mulighet for kobling til passregistre og andre databaser, vil de vaksinepassene man i dag diskuterer og innfører kunne brukes for radikalt å endre måten samfunnet regulerer folkehelsen.

Spørsmål som oppstår er blant annet hvilke muligheter myndigheter, kommersielle aktører og andre skal ha til å kreve dokumentasjon for vaksinasjon for å få tilgang til nasjonal og internasjonal mobilitet, yrker, offentlige og kommersielle tjenester, offentlige og private rom og forskjellige former for rettslig status – som asylsøker, som flyktning, og å få omsorg for barn.

Dette innebærer at innføring av vaksinepass ikke bare kan ses fra en medisinsk eller epidemiologisk synsvinkel, eller ut fra hensynet til næringsliv og arbeidsmarked. Det er en avgjørelse med vide samfunnsmessige konsekvenser som må tas på et bredt politisk grunnlag.

De som er vaksinert utgjør liten smitterisiko for mennesker rundt seg, og de kan fritt omgås andre uten frykt for å spre smitte eller sykdom. Når mange er vaksinert vil samfunnet åpnes opp igjen, vi kan reise og grensene åpnes. Før en tilstrekkelig stor andel av befolkningen er immune, vil vaksinepass være en måte å identifisere personer med lav risiko for å smitte andre. Fornuftsgrunnlaget for å ha vaksinepass, er på enkelt vis å kunne identifisere disse personene.

Et vaksinepass vil dermed dele befolkningen i to; de med og de uten vaksinepass. Dette kan fort føre til stigmatisering, og de uten vaksinepass kan bli holdt utenfor normale samfunnsmessige aktiviteter.

Hvilken betydning vil det ha for grunnlovsfestede rettigheter og menneskerettigheter? Kan man risikere at man i praksis overlater forvaltningen av rettigheter og plikter til private virksomheter som styres av kommersielle interesser?

Krav om vaksinepass gjør at frivilligheten når det gjelder valg om å vaksinere seg blir mindre reell. Dersom vaksinepass blir en betingelse for å leve et normalt liv, vil vaksinasjon i praksis bli obligatorisk. Dette flytter spørsmålet om vaksinetvang ut fra den offentligrettslige sfære med de rettssikkerhetsgarantiene som gjelder der, og over i en mer diffus sfære av frivillighet og tilgang til offentlige og private goder.

Spørsmålet om tvungen vaksinasjon er i samsvar med menneskerettighetene behandles nå i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i en sak mot Tsjekkia. Domstolen vil ventelig si at det er opp til den enkelte staten å vurdere dette, og at vurderingen må gjøres i lys av gjeldende omstendigheter, slik som pandemien vi nå står overfor.

Men domstolen vil sikkert også omkranse denne avgjørelsen med garantier som skal sikre rettighetene til dem som av helsemessige grunner ikke bør vaksinere seg, og til dem som vegrer seg av samvittighetsgrunner. Disse garantiene vil også kunne få betydning for spørsmålet om innføring av vaksinepass og hvilke rettigheter og privilegier dette skal gi.

Mange land er allerede i ferd med å utvikle og ta i bruk vaksinepass. Lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen støtter innføring av et EU-sertifikat, men dette er kontroversielt og det er foreløpig ingen enighet mellom EU-landene om utformingen av dette. Mange private aktører er også i ferd med å stille krav om vaksinebevis. Denne utviklingen innebærer at vaksinepass kommer, uavhengig av hva norske myndigheter bestemmer.

Det innebærer at de viktigste spørsmålene nok er hvilke opplysninger de skal inneholde og hvordan disse skal sikres, samt i hvilke sammenhenger vaksinepassene skal brukes.

Kommersielle krefter vil i praksis kunne gjennomføre en regulering av samfunnet uten at folket har noe de skulle si. Det blir vanskelig å stå imot en økende bruk av adgangskontroll, registrering, overvåkning og en privatisering av muligheten til sanksjonering. Et vaksinepass vil medføre at helse- og personopplysninger digitaliseres, samles inn og gjøres tilgjengelig, ikke bare for myndighetene, men også for en lang rekke private aktører.

Personlige helsedata vil dermed spres raskt og bredt. Realistiske eksempler er når en butikk vil kreve å scanne vaksinepasset ditt for å slippe deg inn, eller at dine helsedata må forelegges for å innlede et kundeforhold. Man må sikre at vaksinepass inneholder så lite informasjon som mulig og at bruken av informasjon ikke lagres, for eksempel med en app der man får en qr-kode som ikke kan kobles til telefonen som appen er på.

Vi har allerede sett hvordan krav om covid-19 testing har ført med seg et illegalt marked, med tiltakende krav om offentlig styring og kontroll. Et vaksinepass med store fordeler knyttet til seg, vil ikke være mindre sårbart. Dette vil bli behov for et kontrollapparat for å sikre både mot inntrengen og korrumpering av data som ligger i systemet, og for å kunne stadfeste riktigheten av vaksinepass som blir presentert. Dette vil kreve utveksling av data over landegrensene, med overvåkning av både data selv og hvordan de blir brukt.

Et vaksinepass kan i praksis vise seg å være et svært omfattende inngrep. Da er det viktig at beslutningen om å innføre det bygger på brede politiske avveininger knyttet til hensiktsmessighet og forholdsmessighet og at bruken og virkningene av det er gjennomtenkt og velregulert.

Spørsmålet om vaksinepass reiser så mange viktige spørsmål at det neppe bør innføres uten å involvere Stortinget.