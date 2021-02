HOLLYWOOD-GLANS: – Tom Cruise har klatret på Preikestolen og stått på togtak på Raumabanen, Matt Damon besøkte både Nordland og Bergen, men dette handler om mer enn å få store filmstjerner på norsk jord, skriver kulturminister Abid Raja (t.v.). Foto: Kulturdepartementet

Abid Raja: − Filminsentivordningen er en suksess

Siden denne borgerlige regjeringen innførte den såkalte filminsentivordningen i 2016 har over én milliard kroner blitt lagt igjen i små og store lokalsamfunn i hele Norge. Det vil jeg kalle en suksess.

ABID Q. RAJA, kultur- og likestillingsminister (V)

En stor del av dette har gått med til kjøp av varer og tjenester fra blant annet reiseliv og overnatting, transport, sikkerhet og anlegg. I tillegg har filmer som «Mission Impossible» og «Downsizing» gitt norske filmarbeidere unike muligheter til å styrke sin kompetanse gjennom å bidra inn i store Hollywoodproduksjoner og internasjonale serier.

I korte trekk går filminsentivordningen ut på at filmproduksjoner som får tilsagn fra NFI får tilbake inntil 25 prosent av midlene de legger igjen på norsk jord. Den lengre fortellingen er mer nyansert. Denne regjeringen så et behov for både å øke den internasjonale oppmerksomheten rundt Norge som destinasjon, vår kultur og natur, i tillegg til å øke erfaringen og kunnskapen i norsk filmbransje. Fem år senere tilsier det meste at begge deler har vært vellykket. Filminsentivordningen har bidratt til vekst, en bærekraftig norsk filmbransje og økt internasjonalt samarbeid.

Det er lenge siden store romskip-lignende fartøy krysset Finse i «Star Wars». I de senere årene har store filminnspillinger nesten blitt normalen. Gjennom ordningen har Hollywood-produksjoner nærmest fått feste i Norge, og ikke overraskende er det storslått natur på som frister amerikanske filmarbeidere til vårt langstrakte land.

Tom Cruise har klatret på Preikestolen og stått på togtak på Raumabanen, Matt Damon besøkte både Nordland og Bergen, men dette handler om mer enn å få store filmstjerner på norsk jord. Det vi sitter igjen med er mye større enn som så. Vi snakker om godt over én milliard kroner som har gått til frilansere, overnatting, mat og transport rundt omkring i Norge, for å nevne noe. I tillegg til at vi viser verden at norske filmarbeidere er i verdensklasse, den erfaringen gagner også våre nasjonale produksjoner.

Så hvorfor er ikke ordningen større? Mange stiller seg det spørsmålet, en del tar også til orde for at ordningen burde være automatisert, slik at man, så lenge man oppfyller en rekke krav, kan få midler utbetalt for å legge innspillingen til Norge. Det er gode innspill, og det er også grunnen til at vi allerede har varslet at filminsentivordningen vil være gjenstand for evaluering i 2021. Det er en kjensgjerning at etterspørselen til ordningen har vært høyere enn budsjettrammene har gitt rom for.

Som kulturminister er det først og fremst noe jeg er glad for, det er nok et bevis på at ordningen fungerer etter hensikten, og at regjeringens satsing på en slik ordning var både riktig og viktig.

I år var søknadsbeløpet ekstra høyt, og jeg er glad for at vi har et svært kompetent Filminstitutt som har klare kriterier som må oppfylles for å få tilsagn gjennom ordningen. Samtidig tror jeg at ordningen i år er ekstra populær nettopp fordi vi har vist at Norge er et attraktivt land å gjennomføre store innspillinger i, også når pandemien herjer. Vi stiller høye krav til et smittevernregime med kontinuerlig testing, isolering og oppfølging.

Filminsentivordningen er en suksess. Det er tydelig både gjennom tallenes tale, og på den økningen vi ser at norsk film- og TV-bransje stadig har. Det var hårete mål som regjeringen satte seg da vi foreslo å etablere en filminsentivordning, men ordningens popularitet og resultatene vi har fått, tydeliggjør at det har vært en ordning som har bidratt til store verdier, både kulturelt og økonomisk.

I år skal vi evaluere ordningen, og jeg skal ikke forskuttere resultatet av det, men la det heller ikke være noe tvil om at denne regjeringen fortsatt står fullt og helt bak det som har vært et lite filmeventyr på norsk jord.